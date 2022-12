Las 10 canciones más populares en Estados Unidos en YouTube en 2022: Bad Bunny, Karol G, "Encanto", entre otras

Spotify Wrapped 2022: los artistas más escuchados del año 0:50

(CNN Español) – Un tema de la cinta de Disney "Encanto" logró ganarle en YouTube a uno de los artistas más reproducidos en otras plataformas, Bad Bunny.

La canción viral "We don't talk about Bruno" es la más reproducida en YouTube en Estados Unidos este 2022. Aunque la canción es en inglés, el tema es interpretado por el elenco latino de la cinta. La canción, que fue escrita por Lin-Manuel Miranda, se hizo viral en redes y fue tan reproducida que lideró la lista Billboard Hot 100 por cinco semanas.

Bad Bunny no se queda atrás. "Tití me preguntó" y "Me porto bonito" entraron en el listado de YouTube en Estados Unidos.

El 2022 ha sido un año de ensueño para el conejo malo, no solo es –por tercer año consecutivo– el artista más reproducido en Spotify a nivel mundial, también es el artista del año de Apple Music e hizo historia en los premios Grammy luego que su disco "Un verano sin ti" fuese el primer trabajo en español nominado a Álbum del año.

Karol G saca la casta para las mujeres y dos de sus temas, uno en colaboración con Becky G, también engalanan la lista de YouTube.

A continuación, el listado de las canciones más reproducidas en YouTube en Estados Unidos.

Las 10 canciones más vistas en YouTube (EE.UU.) en 2022

1. "We don't talk about Bruno", "Encanto" (Disney)

2. "Super Gremlin", Kodak Black

3. "Surface Pressure", Jessica Darrow ("Encanto", Disney)

4. "Tití me preguntó", Bad Bunny

5. "WAIT FOR U", Future feat. Drake, Tems

6. "Me porto bonito", Bad Bunny y Chencho Corleone

7. "Mamiii", Karol G, Becky G

8. "Enemy", Imagine Dragons x JID

9. "Provenza", Karol G

10. "In A Minute", Lil Baby