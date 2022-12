Francia - Polonia en el Mundial de Qatar 2022, en vivo: resultado y noticias en directo

La selección masculina de fútbol de Estados Unidos anunció que el mediocampista estrella Christian Pulisic está autorizado para jugar en el partido de octavos de final del sábado contra Países Bajos.

UPDATE: Christian Pulisic has been cleared to play in tomorrow’s match versus Netherlands. pic.twitter.com/ANg2baaJez

