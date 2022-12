Los presentadores Amy Robach y T.J. Holmes, de “Good Morning America 3”, salen del aire tras revelarse su relación sentimental

T.J. Holmes y Amy Robach en el set de 'Good Morning America' en Nueva York el 11 de mayo de 2021. Crédito: RW/MediaPunch/IPX/AP

Nueva York (CNN Business) -- Amy Robach y T.J. Holmes, presentadores del programa "Good Morning America 3" de ABC News, salieron del aire luego de que se revelara públicamente su relación romántica, anunció en la mañana de este lunes la presidenta de la cadena, Kim Godwin, a sus colaboradores, según una persona familiarizada con el asunto.



"Voy a hablar de algo que se ha convertido en una distracción interna y externa: la relación entre dos de nuestros colegas", dijo Godwin. "Y, por eso, quiero decir que si bien esa relación no viola la política de la empresa, realmente me he tomado los últimos días para pensar y trabajar en lo que creo que es mejor para la organización ABC News. Por eso, por ahora, voy a sacar a Amy y a T.J. del aire, mientras resolvemos esto", añadió.

Godwin añadió que este tipo de decisiones "no son fáciles, no son instintivas, pero resultan necesarias para la marca". También pidió al personal que "deje de cuchichear en los pasillos" sobre el asunto.

"No podemos funcionar con chismes, especulaciones y rumores", advirtió. "Tenemos que seguir centrados en el trabajo".

Godwin dijo, sin embargo, que si los empleados creen que hay algo que la dirección necesita saber, deben ponerse en contacto con recursos humanos o con un directivo de su confianza.

La decisión ocurre después de que el medio Daily Mail reportara la semana pasada que los dos presentadores mantuvieron en secreto un romance durante meses, y publicara fotos de la pareja.

Los corresponsales de ABC News Gio Benítez y Stephanie Ramos serán los presentadores temporales del programa que se transmite a la 1 p.m., hora del este, dijo Godwin.

Personas familiarizadas con el asunto dijeron previamente a CNN que cuando el Daily Mail contactó por primera vez con ABC News en busca de comentarios sobre la relación entre Robach y Holmes, un portavoz sorprendido de la cadena trató de determinar si la acusación era cierta. El portavoz se puso en contacto con Holmes, quien rechazó la información del tabloide.

El portavoz de la cadena intentó rebatir la información del tabloide. El Daily Mail no se echó para atrás y publicó su explosiva historia. Cuando los representantes de ABC vieron luego las imágenes incluidas en la historia del Daily Mail, esto los tomó por sorpresa, dijeron las personas familiarizadas con el asunto.

ABC News rechazó hacer comentarios al respecto.

Tras los reportes sobre la relación, Robach y Holmes continuaron presentando el programa. Pero el anuncio de este lunes sugiere que la cadena se está tomando la situación en serio.