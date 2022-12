¿En qué series y películas participó la actriz Kirstie Alley?

Muere la actriz Kirstie Alley tras lucha contra el cáncer 0:20

(CNN Español) -- Kirstie Alley, quien murió a los 71 años tras batallar contra el cáncer, era recordada por protagonizar "Look Who's Talking", junto a John Travolta. La comedia romántica se estrenó en 1989 y acumuló tal éxito que se produjeron dos secuelas más en la década de 1990: "Look Who's Talking Too" y "Look Who's Talking Now".

Sin embargo, la carrera de Alley fue mucho más extensa. La actriz apareció en varias películas y series durante las décadas de 1980 y 1990, incluyendo otro de sus papeles más sobresalientes: el de Rebecca Howe en la comedia de NBC "Cheers", que se estrenó en 1982. Pero fue hasta 1987 que Alley apareció por primera vez para interpretar, al lado de Ted Danson, a la fuerte e independiente gerente del bar. Gracias a su papel en este exitoso programa se ganó el premio Emmy y un Globo de Oro en 1991.

Alley volvió a encontrar el éxito en la televisión con la comedia de finales de la década de 1990 "Veronica's Closet", por la que fue nominada nuevamente al Emmy y al Globo de Oro, según IMDB.

La actriz, que también generó controversia a través de realities y en las redes sociales, protagonizó varias películas, entre ellas "Madhouse" de 1990 y "Star Trek II: The Wrath of Khan" de 1982, producción en la que interpretó a Saavik y su primer papel importante en Hollywood.

En 1994 se ganó un segundo premio Emmy por la película para televisión "David's Mother". Después de eso, Alley continuó su carrera en programas de televisión, incluido"Fat Actress" de Showtime, donde se interpretó a sí misma, y "Kirstie Alley's Big Life".

publicidad

En 2013, Alley protagonizó su propio programa de comedia llamada "Kirstie".

Entre sus últimas participaciones como actriz están su aparición en 2019 en "The Goldbergs", una serie autobiográfica emitida por ABC que se basa en la vida del productor y guionista Adam F. Goldberg durante su infancia en los años 1980.

También apareció en la película para televisión de 2020 "You Can't Take My Daughter". Y formó parte de "The Masked Singer" a principios de este año.