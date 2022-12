Mundial de Qatar 2022: ¿qué partidos se juegan hoy, 5 de diciembre? Horarios y enfrentamientos

Francia avanza a paso de campeón de la mano de Mbappé 1:04

(CNN Español) -- Avanzan los partidos de infarto hacia los cuartos de final, con dos partidos de octavos de final que definirán las próximas llaves en el Mundial de Qatar 2022.

El primero de ellos será entre Japón y Croacia, con los Samuráis Azules que han dado las grandes sorpresas en esta competencia, que buscan llegar a cuartos de final por primera vez en su historia.

Croacia llega con un invicto difícil de superar, con nueve de sus últimos 10 partidos sin recibir goles. En los partidos de la fase de grupos de Qatar, el equipo croata llegó con dos empates a cero y una victoria aplastante contra Canadá (4-1), pasando segundo en el Grupo F, después de Marruecos.

Croacia nunca ha perdido en octavos de final en sus dos partidos anteriores de la Copa del Mundo, pero Japón nunca ha avanzado más allá de los octavos de final, sufriendo derrotas en 2002, 2010 y 2018.

El segundo partido de este lunes será el de Brasil Corea del Sur. A este encuentro el equipo sudamericano llega con dos bajas por lesiones de Alex Telles y Gabriel Jesús, que fueron descartados para el resto del torneo por la Federación Brasileña de Fútbol, mientras que no está claro cuándo se recuperarán de sus lesiones los laterales habituales Danilo y Alex Sandro.

Sin embargo, el delantero estrella de Brasil, Neymar, jugará este lunes luego de recuperarse de una lesión de tobillo.

Entre tanto, Corea del Sur llega fuerte tras una victoria histórica ante Portugal (2-1) en la fase de grupos y quieren repetir la hazaña ante los favoritos sudamericanos para avanzar a cuartos de final.

Partidos de hoy, 5 de diciembre, en el Mundial de Qatar 2022

Dos partidos se jugarán este lunes en la fase de octavos de final. Estas son las horas a las que darán comienzo:

Japón vs. Croacia

Japón juega contra Croacia en el Estadio Al Janoub en los siguientes horarios:

Hora local en Qatar: 16:00

Estados Unidos: 10 a.m. (hora de Miami ) - 7 a.m. (horario del pacífico)

México: 9 a.m.

Colombia: 10 a.m.

Argentina: 12 p.m.

España: 16:00

Brasil vs. Corea del Sur

Brasil y Corea del sur jugarán este lunes el partido por octavos de fina en el Estadio 974 de Doha, en los siguientes horarios.

Hora local en Qatar: 22:00

Estados Unidos: 2 p.m. (hora de Miami ) - 12 a.m. (horario del pacífico)

México: 1 p.m.

Colombia: 2 p.m.

Argentina: 4 p.m.

España: 20:00