Las hijas de Pelé dan detalles del motivo por el que estuvo hospitalizado

(CNN) -- Las hijas del astro del fútbol brasileño Pelé dijeron este domingo que el exfutoblista fue hospitalizado el martes pasado en Sao Paulo luego de contraer una infección pulmonar, tras una infección por covid-19, dijeron en una entrevista transmitida en TV Globo.

“Está enfermo, es viejo, pero en este momento está allí por una infección pulmonar, y cuando se mejore volverá a casa. No se está despidiendo en el hospital en este momento”, dijo Kely Nascimento, hija de Pelé.

“Hace tres semanas tuvo covid. Está vacunado con todas las dosis, pero por la medicación contra el cáncer, la quimioterapia, eso lo hace más frágil, tiene una infección pulmonar, y por eso fue al hospital”, agregó Nascimento.

Su otra hija, Flavia, dijo que Pele no está en la UCI y que no está en riesgo, ya que está en tratamiento. Reiteró que su padre no está en fase terminal ni en cuidados paliativos.

Este sábado, el Hospital Albert Einstein en Sao Paulo emitió un comunicado diciendo que Pelé permanece en condición estable después de que fue ingresado en un hospital en Sao Paulo el martes para una "reevaluación del tratamiento de quimioterapia sobre el cáncer de colon identificado en septiembre de 2021", y que ha mostrado "buena respuesta a la atención de infecciones respiratorias", y no no ha empeorado su estado en las últimas 24 horas”.