Encuentran un perro dentro de un equipaje de mano en un aeropuerto de Wisconsin

(CNN) -- Ha sido una semana de hallazgos extraños para la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés): un paquete de seis nunchakus y otros objetos afilados, y ahora, un perro en una mochila.

Esta semana "un perro fue enviado accidentalmente a través de los rayos X" en el Aeropuerto Regional del condado de Dane en Madison, Wisconsin, dijo la TSA en su cuenta verificada de Twitter de la región de los Grandes Lagos el martes por la tarde.

Los animales deben retirarse de los estuches de transporte y el transportador vacío debe pasar por la máquina de detección, dijo la TSA.

“Cuando viaje con cualquier animal, notifique a su aerolínea y conozca sus reglas”, dijo la agencia en su tuit.

A dog was accidentally sent through the X-ray @MSN_Airport this week. When traveling with any animal, notify your airline & know their rules. At the checkpoint, remove your pet from the bag and send all items, including the empty carrier, to be screened in the machine. (1/2) pic.twitter.com/JLOStCDsir

— TSA_GreatLakes (@TSA_GreatLakes) December 6, 2022