La historia de amor entre John Travolta y Kirstie Alley

Mira la magia de la actriz Kirstie Alley y el secreto de sus éxitos 1:29

(CNN) -- Kirstie Alley y John Travolta nunca tuvieron una relación sentimental, pero no fue así como ella lo quiso inicialmente.



Alley, que falleció este lunes a los 71 años tras una breve enfermedad, hablaba a menudo de sus sentimientos por Travolta, a quien llamaba el "mayor amor" de su vida.

La pareja protagonizó la franquicia cinematográfica "Look Who's Talking" (la primera película llegó a los cines en 1989). Durante una aparición en 2018 en "Celebrity Big Brother U.K.", Alley habló sobre lo fácil que es enamorarse de los protagonistas.

Nombró a dos coprotagonistas por los que dijo haber desarrollado sentimientos, pero nunca consumó del todo la atracción: Patrick Swayze y Travolta.

"Casi me escapo y me caso con John. Lo amaba, todavía lo amo", dijo Alley. "Si no hubiera estado casada, habría ido y me habría casado con él y habría estado en un avión porque él tiene su [propio avión]".

El mismo año que apareció en el reality show, la estrella de "Cheers" también habló sobre Travolta durante una conversación en el podcast "The Dan Wootton Interview". Alley dijo que no acostarse con la estrella de cine fue "la decisión más difícil que he tomado en mi vida porque estaba locamente enamorada de él".

"Éramos divertidos y graciosos juntos", dijo. "No era una relación sexual porque no voy a engañar a mi marido".

Alley estaba casada entonces con el actor Parker Stevenson. La pareja se divorció en 1997.

En 2013, Alley le dijo a Howard Stern que Travolta también sentía algo por ella, pero que no actuó en consecuencia debido a su matrimonio.

"Me llevó años no pensar a John como un interés romántico", dijo.

Travolta se casó con la actriz Kelly Preston en 1991. Alley le contó a Wooten que Preston se puso seria sobre su coqueteo con su marido.

"Kelly se me acercó, y entonces estaban casados, y me dijo: '¿Por qué coqueteas con mi marido?". dijo Alley. "Y ahí fue más o menos cuando tuve que tomar una decisión y eso fue más o menos el final de aquello".

Travolta rindió homenaje a Alley en las redes sociales este lunes.

"Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido", escribió en el pie de foto de una publicación en su cuenta verificada de Instagram. "Te quiero Kirstie. Sé que nos volveremos a ver".