Los abogados de Trump contrataron un equipo externo para buscar información clasificada en cuatro propiedades

Departamento de Justicia de EE.UU. avanza contra Trump 3:25

(CNN) -- Los abogados del expresidente Donald Trump contrataron recientemente a un equipo para que registrara cuatro de sus propiedades en busca de material clasificado que pudiera haber quedado oculto, según una fuente familiarizada con el asunto.



El equipo, de dos personas, registró la Torre Trump en Nueva York, el club de golf de Bedminster y otras dos propiedades en medio de las persistentes preocupaciones del Departamento de Justicia de que no todos los documentos habían sido devueltos al gobierno federal.

Los cuatro registros, que se llevaron a cabo en las últimas semanas, fueron supervisados por el equipo legal de Trump, dijo la fuente. Los abogados de Trump se ofrecieron a dejar que los investigadores federales observaran el registro en su propiedad de Bedminster, pero esa oferta fue rechazada. Dada la respuesta del Departamento de Justicia, los abogados de Trump no hicieron una propuesta similar para el registro de las otras propiedades.

Sería muy inusual que el Departamento de Justicia observara registros que no son llevados a cabo por las fuerzas del orden. El Departamento declinó hacer comentarios.

Se desconoce cuál ha sido el contacto posterior entre el equipo legal de Trump y los investigadores federales desde los registros. La fuente no quiso detallar qué han comunicado al Departamento de Justicia sobre el registro, pero sí dijo que no han atestiguado ante el Departamento de Justicia que no se haya encontrado material nuevo durante el registro.

Algunos detalles de la búsqueda fueron reportados por primera vez por The Washington Post.

publicidad

CNN informó previamente en exclusiva que el equipo legal de Trump considera permitir a los agentes federales registrar Mar-a-Lago de nuevo para satisfacer las demandas de Justicia de que se devolvieran todos los documentos sensibles del Gobierno. El asunto se abordó en un proceso judicial este otoño boreal en el que el Departamento de Justicia pidió a un juez que emitiera una orden que obligara al equipo de Trump a organizar otro allanamiento.

Evan Perez contribuyó con este reportaje.