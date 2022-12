Amber Heard apela decisión del juicio por difamación que la enfrentó con su exesposo Johnny Depp

Heard habla por primera vez tras juicio contra Depp 1:13

(CNN) -- Los abogados de Amber Heard apelaron oficialmente su pérdida en el caso de difamación presentado por Johnny Depp, argumentando que hubo varios errores en el juicio, incluido que el caso fue juzgado en Virginia y que el tribunal impidió indebidamente que Heard presentara algunas pruebas, según información de Los Angeles Times.

Los abogados de Heard citaron la exclusión del caso por difamación de noviembre de 2020 que Depp perdió contra el periódico británico The Sun, donde se refirió a Depp como un "golpeador de esposas", informó el LA Times.

La apelación también afirma que el equipo de Depp tampoco demostró "dolo real" en el caso y que el jurado recibió instrucciones incorrectas sobre el papel del dolo real en el caso, según LA Times.

A principios de noviembre, el equipo legal de Depp apeló la decisión de la corte de otorgarle a Heard US$ 2 millones, informó el LA Times.

El caso pasará ahora a un tribunal de apelaciones de tres jueces para que tome una decisión, según el LA Times. CNN se ha comunicado con los abogados que representan a Heard y Depp para solicitar comentarios y obtener una copia de las apelaciones.

Depp acusó a Heard de difamarlo en un artículo de opinión de 2018 que escribió para The Washington Post.

El jurado otorgó a Depp US$ 10 millones en daños compensatorios y US$ 5 millones en daños punitivos, informó anteriormente CNN. Un juez de Virginia redujo los daños punitivos a US$ 350.000 debido a los límites legales.

El jurado también otorgó a Heard US$ 2 millones en daños compensatorios y ningún dinero por daños punitivos por su demanda cruzada.

Heard presentó la apelación el 23 de noviembre ante el Tribunal de Apelaciones de Virginia, según LA Times.

Jessica Kovacevic, agente de Heard en WME, se negó a comentar con CNN. Range Media Partners, la agencia de talentos de Depp, también se negó a responder comentarios a CNN.