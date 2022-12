¿Quién es Dina Boluarte, la nueva presidenta de Perú?

Dina Boluarte llamó a la unidad en su primer discurso como presidenta 5:43

(CNN Español) -- Dina Boluarte asumió como la nueva presidenta de Perú, después de que este miércoles el Congreso destituyó a Pedro Castillo con la aprobación de una moción de vacancia.

En este turbulento contexto, Boluarte, que hasta hace unas horas era la vicepresidenta del país, asumió el cargo en reemplazo de Castillo después de juramentar ante el pleno del Congreso en una sesión convocada la tarde de este miércoles.

La primera mujer presidenta de Perú juramentó en el cargo este miércoles tras la detención de Pedro Castillo.

Boluarte completará el mandato hasta julio del 2026. Es la sexta vez que Perú tiene un nuevo presidente en menos de cinco años.

En su primer discurso, Boluarte pidió una "tregua política para instalar un Gobierno de unidad nacional" y dijo que combatirá la corrupción con el apoyo de la Fiscalía y de la Contraloría.

"Mi primera medida es enfrentar la corrupción, en todas las dimensiones", dijo Boluarte. "He visto con repulsión cómo la prensa y los organismos jurisdiccionales han dado cuenta de vergonzosos actos del latrocinio contra del dinero de todos los peruanos, este cáncer se debe extirpar de raíz".

¿Quién es Dina Boluarte?

Dina Ercilia Boluarte Zegarra (Chalhuanca, Apurímac, 60 años) es una abogada titulada por la Universidad Particular San Martín de Porres, donde también hizo sus estudios de Maestría en Derecho Notarial y Registra, según su hoja de vida publicada en la Plataforma Unica del Estado.

Comenzó su carrera política en 2007, en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Surco, como asesora de la alta dirección y, más tarde, como jefa encargada. En 2018 fue candidata a la alcaldía de Surquillo con el Partido Perú Libre. Dos años después, en 2020, participó en las elecciones parlamentarias extraordinarias, pero no obtuvo el escaño.

Durante las elecciones generales de 2021 fue candidata a la vicepresidencia por el partido Perú Libre, en la fórmula encabezada por Castillo y que resultó vencedora en la segunda vuelta tras obtener 8.836.380 de los votos, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En medio de la encrucijada que vivieron los peruanos de cara a la segunda vuelta —cuando, como lo planteó el escritor Santiago Rocangoglio en una entrevista con CNN, se debatían entre una extrema izquierda (representada por Castillo) y una extrema derecha (representada por Keiko Fujimori)—, Boluarte hizo unas declaraciones en las que señaló que cerraría el Congreso si el Legislativo no coordina en "pro de la Patria con el Ejecutivo".

En una entrevista con Fernando del Rincón de CNN en 2021, Boluarte se retractó y dijo: "Yo lo que dije es necesitamos de un Congreso que trabaja en aras de las necesidades de la sociedad peruana y que coordine de manera positiva con el Ejecutivo para que ambos poderes de Estado podamos trabajar de manera coordinada para poder afrontar las necesidades múltiples que tiene la sociedad peruana. No queremos un Congreso obstruccionista (...) En ningún momento he dicho de que nosotros vamos a cerrar el Congreso".

El 29 de julio de 2021 juró como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cargo que ocupó hasta el 25 de noviembre de 2022, cuando presentó su renuncia tras el nombramiento de Betssy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros.

“El día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo gabinete ministerial. Después de una profunda reflexión no tengo duda de que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica”, escribió en un tuit en ese momento Boluarte, que no dejó la vicepresidencia.

Con información de Fernando del Rincón