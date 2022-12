La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba el proyecto de ley para proteger el matrimonio entre personas del mismo sexo en una votación histórica

Proyecto de ley en EE.UU. busca proteger matrimonio igualitario 0:51

(CNN) -- La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este jueves a favor de la aprobación de una ley para proteger el matrimonio entre personas del mismo sexo y el matrimonio interracial, el último paso antes de que la medida pase al presidente Joe Biden para que la firme y se convierta en ley.



La votación de la Cámara Baja fue de 258 votos a favor y 169 en contra, con 39 republicanos votando a favor junto con los demócratas. La votación se cerró con un fuerte aplauso en el recinto.

Aunque el proyecto de ley no establecería un requisito nacional por el que todos los estados debieran legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, sí exigiría a los estados individuales que reconocieran el matrimonio legal de otro estado.

La presión para que se votara una ley federal que protegiera el matrimonio entre personas del mismo sexo cobró impulso después de que la Corte Suprema revocara en junio la histórica sentencia Roe vs. Wade.

El proyecto de ley, denominado “Ley de Respeto al Matrimonio”, fue aprobado en el Senado por 61 votos a favor y 36 en contra la semana pasada. El proyecto contó con el apoyo de todos los miembros de la bancada demócrata del Senado y de 12 republicanos.

En caso de que la Corte Suprema anule la decisión de 2015 en el caso Obergefell contra Hodges, que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, un estado podría seguir aprobando una ley para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ese estado también estaría obligado a reconocer un matrimonio entre personas del mismo sexo de otro estado.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, escribió este miércoles en un artículo de opinión publicado en el diario The Washington Post que está "encantada" de que uno de los últimos proyectos de ley que ayudará a aprobar mientras ostente el título de presidenta de la Cámara Baja sea la legislación que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos.

"Al igual que empecé mi carrera luchando por las comunidades LGBTQ, estoy encantada de que uno de los últimos proyectos de ley que firmaré como presidenta de la Cámara sea la Ley de Respeto al Matrimonio: garantizar que el Gobierno federal nunca más se interpondrá en el camino de casarse con la persona que amas", escribió en el artículo de opinión.

El presidente Joe Biden aplaudió la aprobación en el Senado de la Ley de Respeto al Matrimonio, la semana pasada, en un comunicado: "Para millones de estadounidenses, esta legislación salvaguardará los derechos y protecciones a los que tienen derecho las parejas LGBTQI+ e interraciales y sus hijos".

Biden añadió: "Espero darles la bienvenida en la Casa Blanca después de que la Cámara [de Representantes] apruebe esta legislación y la envíe a mi escritorio, donde la firmaré con prontitud y orgullo para convertirla en ley".

La decisión de la Corte Suprema en junio de declarar que ya no existe un derecho constitucional federal al aborto suscitó de inmediato la polémica y las críticas de los grupos liberales, así como la preocupación de que la mayoría conservadora del tribunal pudiera apuntar al matrimonio entre personas del mismo sexo en el futuro. El juez Clarence Thomas, por ejemplo, cuando se revirtió el caso Roe vs. Wade, pidió explícitamente al tribunal que revisara la decisión del caso Obergefell vs. Hodges de 2015, que sentó las bases para el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país.

La Corte Suprema está estudiando actualmente un caso que aborda la cuestión de los derechos LGBTQ y la libertad religiosa.

Varios miembros conservadores de la Corte Suprema parecieron simpatizar el lunes con los argumentos de una diseñadora gráfica que pretende abrir un negocio de páginas web para celebrar bodas, pero que no quiere trabajar con parejas del mismo sexo.

Los jueces conservadores vieron el caso a través de la lente de la libertad de expresión y sugirieron que un artista o alguien que crea un producto personalizado no puede ser obligado por el Gobierno a expresar un mensaje que viola sus creencias religiosas.

-- Ali Zaslav, Ted Barrett y Ariane de Vogue contribuyeron con este reporte.