Exclusiva: el sheriff de Uvalde tenía información vital sobre el atacante que no fue compartida

¿Qué enmiendas esperan las víctimas de la masacre en Uvalde? 1:21

(CNN) -- El sheriff del condado de Uvalde, Rubén Nolasco, corrió hacia la escuela primaria Robb cuando recibió llamadas de que un hombre estaba disparando después de chocar su camioneta el 24 de mayo.

Fue uno de los 376 agentes que fueron a ayudar a los niños y maestros. Pero, a diferencia de la gran mayoría, tenía el rango para hacerse cargo fácilmente, tenía información vital sobre el atacante y una llamada sobre las víctimas en un salón de clases, y otros lo veían como un comandante en la escena con información actualizada.

Otra niña también llamó 911 durante la masacre de Uvalde. Escúchala aquí 7:32

Pero a pesar de los más de 30 años de experiencia en el cumplimiento de la ley para la ciudad y el condado, a pesar de conocer no solo a su propio personal sino a muchos en las estructuras de comando en las múltiples agencias que llegaron a Robb, Nolasco decidió quedarse en una escena del crimen diferente, ya bajo control, mientras que un desastre mucho mayor se iba desarrollando. Cuando finalmente llegó, no se hizo cargo y no se aseguró de que se respondiera a los gritos de ayuda de algunas niñas atrapadas con compañeros y maestros heridos.

En los días posteriores a la masacre que dejó 19 niños y dos maestros muertos, a medida que aumentaban las demandas de respuestas sobre por qué tomó 77 minutos detener al atacante una vez que ingresó a la escuela, Nolasco fue consolado por el gobernador de Texas Greg Abbott y el senador de EE.UU. Ted Cruz, sus aliados políticos.

Un líder electo que responde solo a los votantes, no ha estado sujeto al mismo escrutinio que el jefe de policía escolar, ahora despedido; el jefe interino de la policía de la ciudad, ahora retirado antes de que pudiera ser despedido, y miembros de los Rangers de Texas y del Departamento de Seguridad Pública de Texas, quienes se han enfrentado al escrutinio oficial, lo que ha dado lugar a suspensiones y al menos a un despido.

CNN ahora ha detallado las acciones de Nolasco en nuestra investigación sobre el pantano sin líderes y la inacción letal en Uvalde. Nolasco rechazó solicitudes de entrevistas durante meses. CNN finalmente se encontró con él en noviembre y, aunque se negó a responder a la mayoría de las preguntas, respondió cuando se le preguntó si pensaba que su respuesta era adecuada: “Sí”, dijo. "lo creo".

publicidad

Lo que hizo Nolasco

El sheriff le dijo a un investigador que estaba en su escritorio cuando los disparos de un arma semiautomática destrozaban cuerpos y vidas en la Escuela Primaria Robb, llenando los pasillos de humo y provocando una respuesta masiva de las fuerzas del orden. Nolasco salió de su oficina para unirse a la operación, dijo. Pero luego se desvió a otra escena del crimen.

“Me han informado que hay una mujer que recibió un tiro en la cabeza en la calle Díaz. Mujer baleada en la cabeza frente a la calle Díaz por (un) sujeto desconocido”, transmitió Nolasco a las 11:35 am del 24 de mayo en la frecuencia de la oficina del sheriff, repitiendo la información segundos después en el canal del departamento de policía que ya estaba lleno de transmisiones sobre disparos y un hombre armado saltando la cerca de una escuela. Por qué Nolasco cambió de rumbo hacia la casa de la mujer, y si pudo haber iniciado un cierre en la escuela antes, ha sido una pregunta sin respuesta para los investigadores estatales. Dijo más tarde que un residente lo alertó sobre el ataque a la mujer y lo detuvo cuando pasaba.

A las 11:38 am, Nolasco estaba con la víctima quien sorprendentemente todavía estaba consciente y podía hablar a pesar de la herida de bala en su rostro.

"¿Quien te hizo esto?", se puede escuchar a Nolasco preguntando en una grabación no revelada previamente de una cámara corporal usada por uno de sus ayudantes y obtenida por CNN. Las imágenes se cargaron en los servidores de la policía pocas horas después del tiroteo y se pusieron a disposición de los Rangers de Texas encargados de investigar la respuesta, pero no se han hecho públicas.

Cuando la víctima dijo que su nieto le había disparado, Nolasco preguntó y obtuvo el nombre del atacante.

El análisis de CNN del tráfico de radio, así como las imágenes de las cámaras de vigilancia y corporales indican que el nombre, que CNN no repite para no aumentar su notoriedad, no se compartió de inmediato con los agentes de la escuela, incluso cuando buscaban esa información por otros medios.

A las 11:43 am se solicitó revisar las placas de la camioneta que conducía el atacante para tener una pista sobre su identidad. Once minutos después se identificó al dueño del vehículo, pero no era el autor de los disparos. A las 11:59 am, el jefe de la policía escolar, Pedro “Pete” Arredondo, trató de iniciar negociaciones, pero sin el nombre, solo pudo dirigirse al atacante como “Individuo en la habitación 111 y 112”. Cualquier negociación va en contra de las políticas posteriores a Columbine de eliminar inmediatamente a los atacantes activos.

A las 12:08 p.m., 30 minutos después de que Nolasco supiera el nombre del atacante, un agente del sheriff que estaba en el pasillo con Arredondo compartió que había respondido a la calle Díaz “donde (el sospechoso) disparó a su primera persona en la cara”. Otro hombre dijo: “Nadie sabe quién es este tipo”. No es sino hasta las 12:37 pm que se escucha a alguien en el pasillo fuera del salón de clases usando el nombre del atacante para dirigirse a él.

La revisión de CNN de las acciones de Nolasco ofrece la evidencia más reciente de que los agentes superiores del orden público no tomaron el mando ni siguieron los protocolos para detener a los atacantes activos y brindar un tratamiento rápido a las víctimas. Al menos tres de los muertos, dos niños y un maestro, aún estaban vivos cuando los agentes finalmente ingresaron al salón de clases, más de una hora después de que ingresara el atacante.

El jefe de policía escolar, Arredondo, inicialmente asumió gran parte de la culpa y fue despedido en agosto. Dijo que nunca se consideró a sí mismo a cargo.

El jefe interino de la policía de Uvalde, el teniente Mariano Pargas, quien al igual que Nolasco podría haber tomado el mando, optó por renunciar después de que CNN informara que sabía que los niños necesitaban ser rescatados y no organizó la ayuda.

CNN también ha revelado las acciones y la inacción que han visto a un Ranger de Texas y a un capitán de la policía estatal sometidos a revisión, y un sargento de la policía estatal despedido. Otro agente que renunció a la fuerza estatal mientras estaba bajo investigación y tomó un trabajo en el distrito escolar de Uvalde fue despedido por ese distrito luego de que CNN mostrara cómo esperó afuera de la escuela durante el ataque, pero dijo que habría sido diferente si su propio hijo hubiera estado dentro

"¿Dónde está el sujeto?"

Aunque tenía el nombre de un sospechoso, sabía que el hombre había intentado matar a su abuela y estaba a menos de media milla de la escuela, Nolasco decidió no ir y envió a algunos de sus ayudantes. Se quedó con la abuela cuando llegaron los médicos, la cargaron en una camilla y la llevaron a un hospital.

Todavía en casa de la abuela, le preguntó a un agente: “¿Lo tienen cercado?”.

No está claro si Nolasco sabía entonces que el joven de 18 años que le había disparado a su abuela en la cara también era el tirador de la escuela. Pero al ser interrogado por un Ranger de Texas, dijo que “no se necesitaría un científico espacial” para conectar los dos, según un registro de una entrevista obtenido por CNN, que no se ha informado anteriormente.

Luego se dirigió a la escuela.

Ante repetidas preguntas sobre su respuesta en una entrevista reciente con CNN, Nolasco se defendió e insistió en que no estuvo en la escuela “durante los primeros 35 minutos, al menos los primeros 35 minutos” del enfrentamiento de 77 minutos.

Le dijo al investigador que “tenía una buena razón” para la demora, diciendo que se quedó para organizar el transporte de los servicios de emergencia, persuadió a un vecino para que abandonara la calle mientras el atacante estaba suelto y luego hizo algunas llamadas.

Pero el análisis de CNN de las cámaras corporales muestra que Nolasco estaba en la escena de la escuela a las 11:49 am, solo 16 minutos después de que el atacante entrara.

CNN contactó a Nolasco nuevamente sobre la hora de su llegada, como se muestra en las imágenes, pero no ha recibido respuesta.

Una vez en la escena, Nolasco le preguntó a uno de sus ayudantes: “¿Dónde está el sujeto?”.

La impactante llamada de ayuda de una niña en la masacre de Uvalde al 911 4:29

“En un salón de clases, sheriff”, fue la respuesta. “No sé en qué salón de clases, pero él está en un salón de clases”.

Nolasco dijo entonces que venían refuerzos de la policía estatal del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

“Viene DPS”, dijo. “Tengo al capitán. Necesitamos, necesitamos contener esto y ver qué, ya sabes, quién está a cargo”.

Una conversación por mensaje de texto entre Nolasco y el capitán del DPS, Joel Betancourt, obtenida por CNN, muestra que estaban en contacto.

A las 11:38 am, Betancourt envió un mensaje de texto a Nolasco: “Informes de tiroteo en escuela de Uvalde. ¿Son válidos?".

“Sí”, respondió Nolasco y agregó que estaba con una mujer que recibió un disparo en la cabeza. Betancourt le avisó: “En camino”.

Algún tiempo después, Nolasco le envió un mensaje de texto a Betancourt: “Barricada en la escuela”.

La evaluación temprana y errónea de que la amenaza era un atacante atrincherado en solitario, en lugar de un atacante activo con víctimas a su alrededor, fue superada rápidamente por los acontecimientos en la escuela. Los agentes dentro y fuera del edificio pronto se dieron cuenta de que las clases estaban en marcha, que una maestra había llamado a su esposo agente de policía para decirle que le habían disparado y que había niños que estaban pidiendo al 911 que viniera gente a ayudarlos. Incluso hubo una ráfaga de disparos desde el interior del salón de clases mientras los agentes esperaban afuera.

Pero no hubo una comunicación efectiva de que se debe seguir el protocolo de atacante activo, que la amenaza debe neutralizarse lo más rápido posible, ya sea en la escena o entre los muchos equipos, algunos bajo el liderazgo de DPS, que se dirigían allí. Betancourt dijo a los investigadores que todavía creía que estaban tratando con un “sujeto atrincherado” cuando llegó, bien entrada la segunda hora de la respuesta.

Betancourt también dijo a los investigadores que habló con el sheriff para obtener actualizaciones mientras conducía aproximadamente 60 millas desde Eagle Pass, Texas, hasta la escuela, y que Nolasco le dijo que el atacante tenía un AK47. Nolasco lo negó y le dijo a CNN: “Yo nunca dije eso”.

El propio capitán del DPS está bajo investigación por sus acciones ese día. Le dijo a los investigadores que le preguntó a Nolasco mientras conducía si tenía un puesto de comando establecido, y nuevamente cuando llegó porque pensó que el sheriff estaba a cargo. “Supuse que el sheriff dirigía el asunto”, dijo en una entrevista.

En una segunda entrevista con un investigador, explicó: “Sé que el sheriff tiene el control operativo allí en ese momento, y nos estábamos comunicando con el sheriff para obtener información de primera mano sobre el incidente a medida que ocurría”.

Nolasco también le cuestionó eso a CNN. “Es su impresión, eso está en él. Él es un capitán. Y si eso es lo que él asumió, entonces era una suposición. No fue validado”.

Betancourt dijo que no sabía que el jefe de policía escolar Arredondo estaba allí hasta más tarde. No mencionó al jefe interino de policía de la ciudad, Pargas. DPS también tenía muchos de sus propios agentes en la escena, incluido el sargento ahora despedido, Juan Maldonado, que fue uno de los primeros en llegar. El departamento ha recibido críticas por no hacerse cargo de lo que su propio jefe llamó “un fracaso abyecto”. El director del DPS, el coronel Steven McCraw, le dijo a CNN que renunciaría si su departamento resultaba responsable, pero dijo a las familias en duelo en octubre que no creía que el DPS como institución hubiera fallado.

Niños en las aulas

El mes pasado, CNN mostró que Pargas tenía conocimiento directo de que los niños y los maestros estaban atrapados en las aulas con el pistolero cuando le dio seguimiento a una llamada al 911 de un estudiante.

Nolasco se quejó con un investigador y CNN sobre lo mal que funcionaban las radios dentro y alrededor de la escuela, y que el ruido de los helicópteros también era perjudicial.

Las imágenes de la cámara corporal, sin embargo, muestran que el despacho de radio de la llamada de la alumna de cuarto grado Khloie Torres desde el salón 112 se puede escuchar claramente al alcance del oído de Nolasco, quien estaba afuera en el campus de la escuela con un pequeño grupo de agentes del orden público, incluido un Ranger de Texas Ranger, hablando sobre qué hacer.

Un policía de la ciudad de Uvalde le reiteró directamente: “Tenemos un niño en la línea, 911”, dijo. Nolasco no verificó si la ayuda estaba en camino para Khloie, quien sobrevivió a la masacre, y sus compañeros de clase y maestros y, en cambio, se centró en evacuar las clases que no estaban bajo amenaza inmediata.

Le dijo a los investigadores que algunas clases fueron despejadas.

“Encontramos un salón de clases con algunos niños y estaban bien. Pero luego nos dimos cuenta de que, hey, aquí es donde estaba el atacante. Tenía un tiro claro hacia nosotros. Entonces, elegimos no sacar a los niños”, dijo. “Les decimos, 'Todos van a estar bien. Solo quédense ahí'”.

Pidiendo calma

Nolasco también pasó tiempo afuera de la cerca de la escuela mientras los agentes trataban de mantener a los padres alejados del campus. Le dijo a un familiar de la mujer que había recibido un disparo en la calle Díaz que la había visto y que la estaban llevando a un hospital en San Antonio. La mujer de la escuela gritó que el atacante estaba actuando por algún problema con su madre. Ella lloró que su propio hijo era estudiante en la escuela. “Simplemente sáquenlo”, gritó sobre el atacante. "¡Mátenlo, mátenlo!".

En ese momento, el jefe de policía de la escuela estaba tratando de negociar con el atacante pero aún no tenía su nombre. Un análisis de CNN de las imágenes del interior de la escuela no encontró indicios de que se le dijera a Arredondo que el atacante tenía problemas familiares, incluso cuando se conocía su identidad.

Nolasco entró al edificio de la escuela y se dirigió hacia el pasillo donde los agentes estaban listos para dispararle al atacante si salía. No se dirigió a uno de sus ayudantes allí, pero le dijo a otro agente cercano, un Ranger de Texas, que solo tenía que haber una persona comunicándose desde el pasillo, y luego se fue.

El sheriff estaba con el capitán Betancourt del DPS cuando Betancourt emitió una orden, que nadie hizo caso, para detener la entrada al salón de clases, lo que finalmente acabó con el atacante a las 12:50 p.m.

Uno de los ayudantes de Nolasco estaba en el equipo de incursión y disparó su arma contra el atacante. Otro de sus agentes se enteró de que su hija estaba entre los muertos.

Inmediatamente después de la operación, se puede ver a Nolasco hablando con un Ranger de Texas, lo que sugiere que la información de que había niños con el atacante habría ralentizado aún más las cosas.

“Cuando tienes rehenes allí, realmente no quieres derribar puertas”, dijo, en contradicción directa con el entrenamiento de atacantes activos para las fuerzas del orden, que requiere primero que los agentes neutralicen al sospechoso y “detengan la matanza”, incluso si pone en peligro a los agentes o a los rehenes.

Una comisión de investigación de la Cámara de Representantes de Texas sobre la masacre de Robb dijo que recibió información de que Nolasco se enteró del tiroteo en la calle Díaz por otros medios además de ser detenido cuando se dirigía a la escuela, y tal vez antes. Solicitaron sus registros telefónicos para determinar si un informe más rápido del ataque a la abuela podría haber llevado a un cierre más temprano en la escuela o una respuesta más rápida.

Cuando emitió su informe en julio, la comisión no había recibido esos registros telefónicos, aunque Nolasco le dijo a CNN que ahora los ha presentado.

En su entrevista posterior al evento con los investigadores, Nolasco dijo que no sabía los tiempos exactos y les dijo a los agentes que revisaran los registros si querían.

Esas son las bitácoras y registros de cámara que ahora ha obtenido CNN, y que también habrían estado disponibles para él.

Nolasco también se mostró emotivo y beligerante en su entrevista nueve días después del horrible ataque. Calificó algunas de las preguntas de rutina como “insultantes”, pero agregó: “Sé que no hice nada malo. No tengo nada que ocultar".

Después de una hora de preguntas, cerca del final de la entrevista, habló sobre el sufrimiento de sus agentes y dijo: “También ha sido muy traumático para mí”.

Alzando la voz, maldijo y dijo que necesitaba desahogarse.

“He tenido que lidiar con muchas cosas. Es una mi**** que nos llamen cobardes”.