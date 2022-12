Última hora de Pedro Castillo tras vacancia y disolver Congreso de Perú, en vivo: noticias, dimisiones y reacciones

No iba a trabajar para un gobierno inconstitucional, dice exembajador de Perú

"No estaba en condiciones, como no lo estoy, de trabajar para un gobierno inconstitucional al margen de la ley, ni para servir a un dictador", dice Harold Forsyth, exrepresentante permanente de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). El exembajador renunció a su cargo tras conocerse que Pedro Castillo disolvió de manera inconstitucional el Congreso para instalar un gobierno de emergencia. Horas después, el Congreso peruano aprobó la vacancia presidencial. Forsyth aseguró que no estaría dispuesto a volver a su cargo bajo el mandato de la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte.

Escucha las declaraciones completas de Forsyth: