¿Podría haber elecciones adelantadas en Perú? ¿En qué condiciones y cuándo podrían darse?

En Perú, Congreso y Presidencia ¿lograrán elecciones anticipadas? 1:45

(CNN Español) -- La discusión sobre la posibilidad de convocar elecciones adelantadas en Perú tras la destitución de Pedro Castillo —luego de su intento de disolver el Congreso— y la asunción de Dina Boluarte ya está sobre la mesa. ¿Sucederá? Aquí, una explicación de lo que ha dicho la mandataria y lo que dispone la ley.

Las próximas elecciones generales de Perú —que arrastra un historial de inestabilidad política y donde la crisis se agudizó el miércoles tras los hechos que desembocaron en la detención de Castillo— están previstas para 2026. Sin embargo, tras la salida del poder del presidente electo en 2021, la posibilidad de que Boluarte adelante el proceso está en boca de múltiples actores.

¿Qué dijo Dina Boluarte, la nueva presidenta, sobre la posibilidad de adelantar elecciones?

En su primera rueda de prensa tras asumir la Presidencia, a Boluarte le preguntaron si lo hará. La mandataria dio una respuesta no demasiado específica, de la que se puede deducir que es algo que analizará "más adelante". "Yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la Presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país", dijo exactamente.

En su primer discurso ante el Congreso luego de jurar el cargo, Boluarte había pedido el miércoles una "tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional" y había hecho un llamado a un "amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso". "Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno", argumentó.

¿Cuál es el perfil de la nueva presidenta de Perú Dina Boluarte? 4:31

La tregua

En entrevista con el programa Conclusiones de CNN en Español, el congresista Edward Malaga, quien impulsó la tercera de las mociones de vacancia del expresidente Castillo, también habló el miércoles a la noche sobre la posibilidad de un adelanto de los comicios y al igual que Boluarte utilizó un término específico para este momento: tregua.

publicidad

"Hay que dar una tregua al país, tenemos que devolverle la confianza, la paz y la seguridad a los ciudadanos de que los dos poderes somos capaces de llegar a acuerdos políticos mínimos para una gobernabilidad, un gabinete de ancha base, y un periodo recortado luego del cual podremos tener estas elecciones adelantadas generales", dijo al ser consultado sobre si Boluarte tendría disponibilidad para adelantar el proceso previsto originalmente para 2026.

Para convocar elecciones habría que modificar la Constitución

Hay dos factores a tener en cuenta para comprender el escenario de unas posibles elecciones adelantadas: la presidenta Boluarte asumió con plenos poderes y no está obligada ni tiene la facultad constitucional para convocar elecciones. Y, si quiere hacerlo, entonces se necesitará una reforma temporal de la carta magna.

1. Dina Boluarte no está obligada a convocar elecciones en Perú y no tiene las facultades constitucionales para hacerlo

Boluarte asumió con "plenos poderes y debe completar el mandato hacia 2026" ya que "no tiene mandato legal ni facultad constitucional para convocar elecciones", explicó a CNN en Español el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga.

Esto tiene que ver con cómo llegó al poder. La carta magna peruana establece que en las elecciones se opta por un presidente y dos vicepresidentes. En caso de que el presidente no pueda continuar en su cargo por los motivos que establece la norma, le toca al primer vicepresidente asumir y completar el mandato original. Si no pudiera, entonces debe tomar el cargo el segundo (en Perú ahora mismo solo había una vicepresidenta porque uno de los vicepresidentes de la plancha original de Castillo fue eliminado por un jurado de elecciones, explicó Quiroga).

En caso de que ninguna de estas personas pudieran seguir en el cargo, entonces asumiría temporalmente el presidente del Congreso y él sí se vería "obligado a convocar elecciones en un plazo no mayor de un año" precisamente porque su mandato sería transitorio. Pero esta no es la situación de Boluarte, su mandato, desde el punto de vista de la Constitución, no es transitorio.

Así juramentó Dina Boluarte como presidenta de Perú 1:40

2. Para convocar elecciones adelantadas en Perú es necesaria una reforma constitucional temporal con apoyo de una amplia mayoría

Si se quisiera convocar elecciones adelantadas, había que reformar la Constitución y agregar una norma final y transitoria que permita "la conclusión anticipada del mandato de las personas que fueron elegidas en 2021 por cinco años y el adelanto de las elecciones generales" tanto de presidente como del Congreso, expresó por su parte a CNN En Español José Tello, abogado, analista político y docente de la Universidad de Lima.

Esa disposición temporal debe ser aprobada en el Congreso con una mayoría de 87 votos (de un total de 130) durante dos legislaturas consecutivas. Existe un antecedente del año 2000, durante el tercer y "muy cuestionado" Gobierno de Alberto Fujimori, explicó Tello.

¿Qué plazos se manejan?

La ley electoral peruana dice que las elecciones se convocan con un lapso de 270 días, dijo Tello. "Podríamos tener una elección tranquilamente para 2023" si se decide hacer la convocatoria, analizó, aunque sí considera difícil que se llegara a un cambio de mando el 28 de julio, la fecha en la que históricamente asumen en Perú los nuevos gobiernos.

Con información de Carolina Melo, Fernando del Rincón y Ángela Reyes Haczek de CNN en Español.