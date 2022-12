Última hora del Mundial de Qatar 2022, en vivo: noticias y reacciones en directo

Un desfibrilador permite a Blind jugar los cuartos de final del Mundial

El defensa de Países Bajos Daley Blind podría pellizcarse de incredulidad cuando salga este viernes contra Argentina en el partido de cuartos de final del Mundial.

No porque sea su partido internacional número 99, y su segundo enfrentamiento con Lionel Messi y Argentina tras la semifinal de 2014 en Brasil, sino porque ha podido seguir jugando a pesar de sufrir dos incidentes cardíacos sobre el terreno de juego.

Blind, de 32 años, lleva un desfibrilador cardioversor implantable (DCI) en el pecho para detectar un latido irregular y administrar una descarga que le salve la vida en caso de parada cardiaca súbita.

Es el mismo dispositivo que permitió a Christian Eriksen reanudar su carrera tras el terrible drama de su parada cardiaca jugando con Dinamarca en la Eurocopa del año pasado.

Blind, que pasó cuatro años en el Manchester United entre etapas con el Ajax de Ámsterdam, tuvo un presunto ataque al corazón en un partido de la Champions League para el Ajax contra el Valencia en 2019, sintiéndose mareado y siendo rápidamente retirado para recibir tratamiento.

Los médicos diagnosticaron un trastorno del ritmo cardíaco e inicialmente sugirieron que su carrera profesional había terminado.

"Veías a todo el mundo mirándome con miedo", recuerda Blind en un emotivo documental titulado 'Never Again Standing Still' sobre cómo lidiar con la enfermedad, que se estrenó justo antes del inicio del Mundial.

Eriksen, su ex compañero en el Ajax, también aparece en el filme y Blind cuenta cómo la reacción de su padre Danny, también internacional por Países Bajos y ahora ayudante de Louis van Gaal en el Mundial, le dio el impulso necesario para continuar.

"Algo que siempre me ha quedado grabado es la reacción de mi padre. Se mantuvo estoico. No se rindió, siguió preguntando al médico si había otras opciones. Su visión sobria me dio esperanza".