Últimas noticias breves del mundo hoy, 8 de diciembre de 2022

FBI ofrece recompensa por información de un secuestro ocurrido hace 40 años en Florida

El 6 de diciembre de 1982, Maribel Oquendo-Carrero salió de su casa en Homestead, Florida, para caminar hasta la tienda de la esquina, según FBI Miami.

La de 9 años llegó a la tienda y compró algunos artículos, según el FBI, pero nunca más se volvió a ver ni saber de ella.

En el 40 aniversario de su desaparición, el FBI Miami anunció una recompensa de hasta US $10.000 por información que conduzca a la recuperación de Oquendo-Carrero —quien hoy cumpliría 49 años— o arrestos de la persona o personas responsables por su desaparición.

Clarabel Garay, la hermana mayor de Oquendo-Carrero que tenía 17 años al momento de su desaparición, ha continuado la búsqueda para encontrar alguna pista de lo que pudo haberle ocurrido a su hermana.

El año pasado, Garay habló con el Miami Herald:

“Espero que esté viva, pero eso no lo sabemos. No hay nada que demuestre que está viva. No hay nada que demuestre que está muerta”, dijo Garay. “La extraño. Extraño su sonrisa, sus ojos, su alegría. Su canto, su baile y su juego”.

También se publicó una imagen de progresión de la edad de cómo podría haberse visto a los 47 años. Maribel nació en Camden, Nueva Jersey y tiene vínculos con Puerto Rico, Florida y Nueva York, según el FBI.