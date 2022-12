Rodrigo De Paul: su carrera y su participación en el Mundial de Qatar

¿Cómo llega Argentina al partido contra Países Bajos? 1:55

(CNN Español) -- Rodrigo De Paul es uno de los símbolos del ciclo del entrenador de Argentina Lionel Scaloni. Su llegada a la selección en 2019 fue para algunos sorpresiva y formó parte de la renovación que hizo el nuevo entrenador después del Mundial de Rusia 2018.

De Paul, que participa en Qatar en su primer mundial de la FIFA, se convirtió poco a poco en uno de los símbolos de la albiceleste y en mano derecha de Lionel Messi, a tal punto que, a pesar de haber sido uno de los jugadores con menos desempeño de Argentina en los dos primeros partidos del Mundial, Scaloni lo sostuvo entre los titulares, como no hizo con otros como Leandro Paredes, Cristian Romero, Lautaro Martínez, entre otros.

"Personalmente creo que fui de menor a mayor", dijo De Paul en una conferencia de prensa antes del partido contra Australia en octavos de final. "Me encuentro muy bien y el cuerpo técnico me da mucha confianza. Para mí es muy importante jugar los 90 minutos".

De Paul, de 28 años, ha jugado los cuatro partidos de Argentina en Qatar y acumula 48 encuentros internacionales con la selección absoluta, marcando dos goles desde que debutó con la albiceleste en octubre de 2018 en un partido amistoso de Argentina contra Irán. Ese día fue su primera presentación cuando Argentina venció por una goleada de 4-0.

De Racing al Atlético de Madrid

Rodrigo de Paul nació en Sarandí, provincia de Buenos Aires, en mayo de 1994. Empezó desde muy chico a jugar fútbol cuando se unió Racing Club a los ocho años. Su debut profesional se dio en 2013, y luego de dos temporadas en el club de Avellaneda empezó su travesía por el fútbol internacional.

publicidad

El Valencia FC de España lo fichó y jugó por un par de temporadas para regresar luego al Racing. Italia sería su segundo destino internacional: el Udinese lo adquirió para jugar en la Serie A del fútbol italiano en 2016, donde estuvo durante cinco temporadas.

De Paul volvería al fútbol de España en 2021, esta vez para unirse al Atlético de Madrid, club en que tiene contrato hasta junio de 2026. Actualmente De Paul tiene un valor en el mercado de unos 35 millones de euros, según TransferMarkt.

De vuelta a la selección Argentina, De Paul hace parte de una generación de jugadores históricos que consiguieron en 2021 la Copa América (dos años antes, había estado en el equipo que quedó tercero de ese campeonato sudamericano). Además, en 2022 Argentina ganó la Copa Finalissima 2022, un único partido que enfrenta a los campeones del fútbol europeo contra sus homólogos sudamericanos. Argentina le ganó a Italia 3-0.

La conversación sobre su vida personal antes de Qatar

Aparte de su carrera futbolística, De Paul ha llenado algunos titulares por polémicas relacionadas con su vida personal.

Meses antes de ir al Mundial estalló una polémica que según medios de Argentina estaba relacionada con una demanda de separación de su expareja Camila Homs, y un supuesto incumplimiento de a cuota alimentaria por parte de De Paul.

El futbolista dijo al Canal América de Argentina que su separación de Homs fue "en buenos términos" y dijo que hubo un "tema económico" de por medio.

"Los dos decidimos llevarlo a alguien que sepa del tema y siempre por esto, para no seguir generando conflicto entre nosotros. Al final lo más importante son nuestros hijos y queríamos mantener una buena relación sobre todo por ellos", dijo De Paul al medio argentino.

En esta polémica incluso intervino Claudio Fabián Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), antes del inicio del Mundial. Tapia le dijo a Urbana Play de Argentina, que un impedimento para ir al Mundial era tener una "denuncia penal con una condena pendiente o algo sobre género", y descartó, en ese momento que De Paul tuviera dificultades en caso de ser convocado por Scaloni.

"Son temas personales en los cuales los dos son grandes, conozco a Camila, lo conozco a él y seguramente por el bien de sus hijos lo que tienen que priorizar... es a los hijos", dijo Tapia en julio de 2022. "Sé que el sentimiento que se tienen, más para con sus hijos".

Más adelante, la abogada de Rodrigo De Paul, Mariana Gallego, aclaró en CNN Radio la situación del mediocampista y descartó la posibilidad de que pudiera perderse el Mundial de Qatar por el eventual reclamo por parte de Homs.

“No solo no hay deudas, sino que no hay reclamo. Es un padre que no tiene un reclamo alimentario. Lo que dijo el ‘Chiqui’ Tapia fue claro: en los casos en que sucediera esto podría peligrar. No es el caso de Rodrigo Paul. Ni siquiera existe un reclamo alimentario”, dijo Gallego.

“El mismo día de la fallida sesión fue De Paul quien inició la fijación de cuota alimentaria en la cuenta de Camila… Ellos están en contacto y estuvo presente de la manera que pueda confiando la totalidad de los gastos para el cumpleaños de su hijo Bautista. Están en buenos términos”.

Cuando fue convocado por Scaloni, De Paul lo celebró con un mensaje en sus redes sociales: "No puedo describir lo que se siente poder representar a mi país en una Copa del Mundo, pero puedo decirles que dejaremos el alma para que cada argentino se siente orgulloso de como llevaremos nuestra bandera".

El sueño se hizo realidad.

No puedo describir lo que se siente poder representar a mi país en una copa del mundo, pero puedo decirles que dejaremos el alma para que cada argentino se siente orgulloso de como llevaremos nuestra bandera 🥹💙🤍. Ahora si, MAS JUNTOS QUE NUNCA. pic.twitter.com/sJXu7bBsMa — Rodrigo de Paul (@rodridepaul) November 11, 2022

El futbolista actualmente tiene una relación con la cantante Tini Stoessel, quien viajó a Qatar a apoyar al equipo y ha celebrado en redes a De Paul.

Su desempeño en el Mundial

Antes del partido con Países Bajos para cuartos de final, De Paul había disputado 4 partidos, todos de titular. El mediocampista hecho 391 pases, sin asistencias por el momento, con una alta efectividad: 87%. Solo ha tenido dos disparos, uno de ellos al arco.

-- Con información de Juan Pablo Elverdin y Sebastián Jiménez de CNN en Español.