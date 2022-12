Final de la gira de Bad Bunny en México opacada por boletaje falso; Ticketmaster ofrece reembolsos

¿Qué hacer si te cancelan o clonan boletos en Ticketmaster? 3:15

(CNN Español) -- Un número sin precedente de boletos cancelados y apócrifos para el primero de dos conciertos del astro puertorriqueño Bad Bunny en el Estadio Azteca de la Ciudad de México como parte del cierre de su gira “The World’s Hottest Tour”, dejó a cientos de personas sin posibilidad de ingresar al show, ocasionando aglomeraciones y reclamos en las puertas principales del recinto.

Decenas de personas que habían llegado con horas de anticipación, algunas incluso que acamparon durante días para ser de los primeros en ingresar al Azteca, denunciaron irregularidades con sus entradas, por lo que incluso boletos legítimos que fueron adquiridos por los canales oficiales de Ticketmaster México fueron cancelados.

CNN pudo atestiguar como a decenas de personas les fue negado el acceso bajo argumento de que sus boletos eran apócrifos, ocasionando llanto y desesperación entre algunos de ellos.

“Escaneó el boleto y yo vi cómo en su máquina le sacó la palomita verde, le dijo (personal en la puerta de acceso) ‘tu boleto no pasó’. Le quitaron el boleto (a su acompañante) y no se lo quiso dar, yo se lo quise quitar, pero no pude y me comenzaron a sacar del lugar”, dijo a CNN una de las usuarias afectadas que no proporcionó su nombre.

"¡No vine desde Isla Mujeres para que me hicieran esto. Pagué más de 9.000 pesos por el boleto en Ticketmaster (unos 455 dólares) para que me digan que mi boleto es falso!", dijo a CNN Valeria Carrillo, otra de las afectadas.

En redes sociales había innumerables quejas de usuarios que fueron afectados por esta situación.

“Me formé desde la madrugada. Saqué mi boleto desde un centro Ticketmaster y llego y de todas mis amigas, el mío es el único que no pasó. Lo clonaron en Ticketmaster”, narró entre lágrimas una usuaria de Tik Tok.

El enojo entre el público que no pudo ingresar al primer show de Bad Bunny —que registró 85.000 asistentes, de acuerdo con la compañía Westwood Entertainment que operaba el evento— ocasionó que algunos treparan por la puerta principal del llamado Coloso de Santa Úrsula y quisieran saltar los filtros de seguridad.

A través de un comunicado, Ticketmaster México reconoció que “los inconvenientes en los accesos fueron consecuencia de la presentación de un número sin precedente de boletos falsos, lo que provocó una aglomeración de personas fuera de lo normal y una operación intermitente de nuestro sistema”.

“Lo anterior generó confusión y complicó la entrada al estadio, con la lamentable consecuencia de que algunos boletos legítimos les fuera negada la entrada”, añadió en el documento. La compañía ofreció disculpas a los usuarios afectados y anunció reembolso a las personas que adquirieron boletos legítimos que no hayan podido accesar al concierto.

La noche del viernes, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor de México, Ricardo Sheffield, describió en Twitter que esa instancia ya había solicitado un informe a Ticketmaster México sobre lo ocurrido en el Estadio Azteca y pidió a los consumidores afectados formalizar sus quejas en los términos de la ley.

“El Estadio Azteca pedirá informes ante lo ocurrido a Ticketmaster y evaluará las acciones que correspondan”, dijo la administración del estadio en un comunicado la noche del viernes.

Los casos de cancelación o duplicación de boletos para conciertos que opera Ticketmaster México y la promotora Ocesa han aumentado en los últimos meses para conciertos multitudinarios, según han denunciado usuarios de esa famosa plataforma de venta de boletos.

La Profeco dijo a CNN que desde 2018 hasta octubre de este año ha recibido 433 denuncias por parte de usuarios sobre irregularidades.