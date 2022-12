La curiosa historia de Roger Federer con una guardia de seguridad que le impidió a entrar a Wimbledon

Sáenz y el retiro de Federer: gracias, ídolo 0:52

(CNN) -- Los aficionados más acérrimos a Wimbledon saben lo difícil que puede ser entrar en el recinto del famoso torneo de tenis, donde los espectadores a menudo acampan durante la noche para colocarse en primera posición y unirse a una fila aparentemente interminable solo para tener la oportunidad de ver el campeonato.



Por eso, tengamos compasión por Roger Federer, ocho veces ganador del torneo, cuyos planes de visitar SW19 estuvieron a punto de verse frustrados por una guardia de seguridad muy recelosa.

El suizo, 20 veces campeón de Grand Slam y uno de los nombres y rostros más conocidos del tenis, estuvo en Londres hace dos semanas y tuvo algunas horas libres, según declaró el miércoles a Trevor Noah en el programa “The Daily Show”.

Aunque no había avisado a Wimbledon que estaba en la ciudad, Federer decidió que estaría bien tomarse un té en el club de tenis.

"No he estado en Wimbledon cuando no hay torneo, así que conduje hasta la puerta, donde normalmente entran los invitados, donde llegas y luego subes", explicó Federer.

That time Wimbledon security wouldn't let @rogerfederer in 😂 pic.twitter.com/mcREy62E13 — The Daily Show (@TheDailyShow) December 8, 2022

"Salgo del auto y le digo a mi entrenador que estaba conmigo en ese momento, Severin [Luthi], voy a salir rápidamente a hablar con la señora de seguridad, yo me encargo", dijo Federer, antes de hacer una pausa y añadir: "No lo logré”.

"Entonces salgo y le digo: 'Sí, hola, me preguntaba cómo puedo entrar a Wimbledon. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la entrada?'", continuó Federer. "Ella me preguntó: '¿Tienes membresía? Y pienso como: '¿Tenemos uno?'”.

"Cuando ganas Wimbledon, te conviertes automáticamente en miembro", explicó Federer, cuyos logros en la cancha ascienden a 103 títulos individuales. Pero añadió que había extraviado su membresía.

"Le digo que normalmente cuando vengo aquí es para jugar y hay un montón de gente. Y que ahora vengo de otra manera y es la primera vez que estoy aquí mientras no se disputa el torneo y no sé por dónde entrar, así que le vuelvo a preguntar, '¿dónde es la entrada?'", dijo Federer.

"Ella me dijo: 'Bueno, al lado, pero tienes que ser socio'".

Incluso después de que el avergonzado Federer explicara quién era, el jugador de 41 años seguía sin estar cerca de que le permitieran entrar.

"Así que la miro por última vez y entro en pánico", dijo Federer. "Lo siento mucho, todavía no puedo creer que dijera esto, y todavía me siento mal por ello, y la miro y le digo: 'He ganado este torneo ocho veces. Por favor, créeme, soy socio, ¿por dónde puedo entrar?'".

Por desgracia, ni siquiera esto hizo cambiar de opinión a la guardia, así que el gran tenista volvió derrotado al auto y se detuvo más adelante.

Afortunadamente, un aficionado lo reconoció y le pidió una selfie, lo que hizo que otros guardias de seguridad lo vieran y lo dejaran entrar en el recinto, donde lo recibió el presidente del club, Ian Hewitt.

Por supuesto, Wimbledon quiere que se sepa que, a pesar de las dificultades, la puerta siempre está abierta para Federer.

"Eres bienvenido cuando quieras", respondió a la historia la cuenta oficial de Wimbledon en Twitter.