Brittney Griner estrechó inmediatamente la mano de los miembros del equipo que la regresó a EE.UU., dice funcionario de asuntos de rehenes

(CNN) -- El principal funcionario de asuntos de rehenes de Estados Unidos reflexionó este domingo sobre la realización del intercambio de prisioneros que condujo a la liberación de Brittney Griner, y dijo que la basquetbolista estrella agradeció de inmediato al equipo que la devolvió a Estados Unidos.

“Cuando finalmente subió al avión estadounidense, le dije: ‘Brittany, debes haber pasado por muchas cosas en los últimos 10 meses. Aquí está tu asiento. Por favor, siéntete libre de descomprimir. Te daremos tu espacio’”, dijo el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, Roger Carstens, a Dana Bash de CNN en el programa “State of the Union”.

“Y ella dijo: ‘Oh, no. Llevo 10 meses en prisión escuchando ruso, quiero hablar. Pero antes que nada, ¿quiénes son estos muchachos?". Y ella pasó junto a mí y se acercó a cada miembro de ese equipo, los miró a los ojos, les estrechó la mano y preguntó por ellos y obtuvo sus nombres, estableciendo una conexión personal con ellos. Fue realmente increíble”, recordó Carstens. “Y luego, en un vuelo de 18 horas, probablemente pasó 12 horas hablando y hablamos de todo lo que hay bajo el sol”.

Carstens, quien dirigió la misión a Emiratos Árabes Unidos, proporcionó a CNN nuevos detalles sobre el viaje de regreso a casa de Griner, a quien describió como “una persona inteligente, apasionada, compasiva, humilde, interesante, patriótica, pero sobre todo auténtica”, se mostró sana y llena de energía durante el viaje.

Le dio la sensación, dijo, de que se iría a casa ese día, y se sintió real en el momento en que él pudo abordar el otro avión y decirle que “en nombre del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el secretario de Estado Tony Blinken, estoy aquí para llevarte a casa”.

“En ese momento, tenemos que seguir un poco más de la coreografía para llevarla al avión, por lo general toma unos tres minutos”, dijo Carstens.

Si bien dijo que Griner habló sobre su terrible experiencia durante el viaje, se negó a dar más detalles.

“Es humillante. Estoy muy agradecido de que el presidente (Joe) Biden me permita la oportunidad de hacer este trabajo. También es un trabajo doloroso. Entonces, cuando tienes la oportunidad de estrechar la mano de alguien, es uno de los raros momentos en los que puedes celebrar una victoria”, dijo Carstens a Bash.

“Pero sepan esto, incluso cuando estamos dando la bienvenida a alguien a casa, todavía tenemos trabajo por hacer. Entonces, mientras le doy la mano a Brittney y vamos al avión y tenemos esta gran conversación, mi cerebro ya piensa en Paul Whelan. ¿Qué podemos hacer para recuperarlo? ¿Cuál es el próximo movimiento? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo podemos adaptarnos?".

El enviado dijo que habló con Whelan, un estadounidense que permanece detenido en Rusia, el día después del intercambio, y reiteró el compromiso de la administración Biden de traerlo a casa.

“Le dije: ‘Paul, tienes el compromiso de este presidente. El presidente está enfocado, el secretario de Estado está enfocado. Ciertamente estoy concentrado, y te llevaremos a casa. Y le recordé, le dije: 'Paul, cuando estabas en la Marina, y yo estaba en el Ejército, siempre te recordaban que mantuvieras la fe' y le dije: 'Mantén la fe. Vamos a buscarte'”, relató Carstens.

Dijo que le dijo a Whelan que “este era un caso en el que era uno o ninguno”.

“No pudimos sacarte de esta ronda. No pudimos conseguir el trato con los rusos. Pero si no hubiéramos hecho el trato, entonces Brittney no habría vuelto a casa. No hubo oportunidad de traerte a casa en este momento”, le dijo a Whelan sobre las negociaciones que llevaron a la liberación de Griner.

La llamada entre Carstens y Whelan el viernes duró 30 minutos, dijo un funcionario estadounidense a CNN.

Carstens no dio detalles adicionales sobre los esfuerzos de negociación para traer a Whelan a casa, pero dijo que “siempre se evalúan las opciones”.

“Tenemos que adaptarnos a los tiempos”, afirmó. “Pero aquí está lo que me gustaría dejarte, ya sabes, tenemos un diálogo abierto y continuo con los rusos. Y tenemos el compromiso de este presidente y mi oficina, ciertamente, de traer a Paul Whelan a casa”.

Paul LeBlanc de CNN contribuyó a este reporte.