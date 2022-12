Twitter subastará artículos de su sede central, como una estatua de un pájaro y máquinas de café expreso

¿Por qué Elton John se despide de seguidores en Twitter? 0:47

(CNN) -- Si alguna vez has querido poseer un pedazo de la sede de Twitter, la compañía subastará docenas de artículos de recuerdo y suministros de su oficina en San Francisco.

Twitter hará limpieza y quiere deshacerse de objetos como una gran estatua de un pájaro de Twitter y una maceta gigante con una "@". Entre los artículos menos interesantes figuran un proyector, pantallas iMac y escritorios de pie. También hay varias máquinas de café expreso y una estación de carga de bicicletas eléctricas.

La subasta en línea se abre el 17 de enero y se cerrará al día siguiente, según Heritage Global Partners (HGP), la empresa que facilita la venta. Las pujas iniciales para todos los artículos oscilan entre US$ 25 y US$ 50.

Tras la compra de Twitter por US$ 44.000 millones por parte de Elon Musk, el multimillonario propietario promulgó una serie de medidas de reducción de costes. Despidió a cerca de la mitad de la plantilla de la empresa, lo que provocó que un grupo de antiguos empleados presentara una demanda, alegando que los despidos masivos implicaban múltiples violaciones de los derechos laborales.

"Twitter sufrió una gran caída de ingresos, debido a que grupos activistas presionan a los anunciantes, a pesar de que nada ha cambiado con la moderación de contenidos y de que hicimos todo lo que pudimos para apaciguar a los activistas", dijo Musk en un tuit el 4 de noviembre.

Pero el presidente de HGP, Nick Dove, dijo en una entrevista con Fortune que cualquiera que piense que la subasta forma parte de la preservación de las finanzas es un "imbécil".

"Nosotros no determinamos qué activos no necesita una empresa", dijo Dove a CNN. "Igual que un agente inmobiliario no determina qué casas o edificios necesitaría vender su cliente".