Las atracciones turísticas que no podrás visitar en 2023

(CNN) -- No ha comenzado, pero ya parece que 2023 será un año de “viajes de venganza”, en el que las personas que se quedaron encerradas durante la pandemia se tomarán las vacaciones de ensueño para las que llevaban tanto tiempo ahorrando.



Sin embargo, aunque la mayor parte del mundo está abierto de nuevo y funciona como antes, no todas las atracciones salieron sanas y salvas de la pandemia. Algunas han aprovechado la pausa del turismo para remodelar o mejorar sus infraestructuras, mientras que otras han dicho adiós para siempre.

Antes de planificar tu próximo viaje, revisa aquí los lugares que debe tachar de la lista para 2023 y, en algunos casos, más allá. Para cada lugar, hemos incluido un destino alternativo para explorar.

Calle del Tren, Hanoi, Vietnam

La "calle del tren" de la capital vietnamita, muy popular en Instagram, ha sido durante mucho tiempo motivo de controversia. La calle del casco antiguo se hizo famosa por los trenes que circulaban por las vías a escasos centímetros de casas y tiendas. El lugar se hizo popular entre los turistas a quienes les gustaba la emoción de posar en las vías industriales con las cafeterías a unos centímetros.

Sin embargo, a pesar de su aspecto ‘vintage’, las vías siguen muy en uso. El exceso de turismo en la calle del Tren se convirtió no solo en una molestia, sino en un legítimo problema de seguridad, ya que a veces los trenes tenían que desviarse en el último momento para evitar a la gente.

Aunque el gobierno de Hanoi había ordenado el cierre de algunas de las tiendas turísticas que habían abierto en la calle del tren para aprovechar el tráfico peatonal en 2019, la zona siguió siendo popular. Finalmente, en otoño de 2022 se revocaron las licencias de funcionamiento de todos los negocios de la calle del tren y se levantaron barreras para impedir el paso de la gente.

Plan B: el casco histórico de Hanoi, gran parte del cual fue construido por los franceses durante la época colonial, tiene un montón de pasajes dignos de una postal. Visita Nhà Thờ Lớn Hà Nội (Catedral de San José) y explora desde allí. No habrá trenes, pero sí muchas motos.

Underground Museum de Los Ángeles

Ideado por la pareja de artistas Noah y Karon Davis, el Underground Museum se ha hecho famoso por defender la obra de artistas de color.

Ocupando unos pequeños escaparates en el menos conocido barrio de Bernal Heights, el museo era también librería, espacio de organización y centro comunitario, y perseveró tras la muerte de Noah Davis en 2015.

Sin embargo, la pandemia fue dura para el Underground Museum. A pesar de contar con admiradores y simpatizantes famosos como Beyonce, Tracee Ellis Ross y John Legend, el museo cerró sus puertas en 2022.

No está claro qué ocurrió exactamente, ni si el museo volverá a abrir en otro lugar con otro formato.

"No tenemos ninguna respuesta en este momento. Por ahora, cerraremos el museo hasta nuevo aviso. Durante este periodo, los animamos a que se acerquen a los increíbles espacios de arte que hay por todo nuestro querido Los Ángeles", escribió Karon Davis en un comunicado en la página web del museo.

Plan B: el Museo Afroamericano de California, gratuito, en Exposition Park, también exhibe obras de artistas negros. Los amantes del arte pueden seguir los consejos de Karon Davis en instituciones de Los Ángeles como The Broad y LACMA.

Parque de aves de Jurong, Singapur

El mayor parque de aves de Asia anunció su cierre en agosto de 2022 tras más de 50 años de funcionamiento en Singapur.

Sin embargo, hay buenas noticias para sus fans. El parque no desaparecerá, sino que se unirá a otras famosas atracciones naturales de Singapur para crear un nuevo centro de ecoturismo en el norte de la ciudad.

El Zoo de Singapur y el Safari Nocturno también formarán parte del proyecto, que se llamará Mandai y podría inaugurarse en 2023.

Plan B: pasar tiempo al aire libre en la siempre cálida Singapur es fácil. El Jardín Botánico de Singapur es el único lugar del país declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, mientras que los que quieran acercarse a los animales pueden visitar el Museo de Tortugas Vivas en la zona de Yishun.

Museo de Escritores de Dublín, Irlanda

Wilde. Beckett. Yeats. Algunos de los autores más significativos de la literatura en lengua inglesa proceden de Irlanda, y el Museo de Escritores de Dublín, en la capital, celebra esa herencia literaria.

Como tantas atracciones turísticas de todo el mundo, el museo cerró en marzo de 2020 por lo que se suponía que iba a ser un cierre temporal.

Sin embargo, eso resultó ser el final de la historia.

Failte Ireland, el organismo nacional de turismo irlandés que poseía y gestionaba el museo, anunció en agosto de 2022 que el museo cerraría permanentemente, diciendo que "ya no cumple con las expectativas del visitante contemporáneo de museos en términos de accesibilidad, presentación e interpretación".

Plan B: adiós Museo de Escritores de Dublín, hola MoLI. El Museo de Literatura de Irlanda abrió con bombo y platillo en 2019.

Una asociación entre la Biblioteca Nacional de Irlanda y el University College de Dublín, alberga artefactos literarios irlandeses como la primera copia de "Ulises" de James Joyce (el apodo del museo es un guiño a la heroína de la novela Molly Bloom) y se esmera por destacar figuras menos conocidas, así como autores que escriben en irlandés.

Restaurante flotante Jumbo Kingdom, Hong Kong

Este restaurante flotante no volvió a abrir sus puertas tras más de dos años de cierre debido a la pandemia.

El Jumbo Kingdom de Hong Kong, que llegó a ser el restaurante flotante más grande del mundo, no tuvo suerte con el paso de los años.

El restaurante, que apareció en docenas de películas y programas de televisión y fue visitado por todo el mundo, desde la reina Isabel II hasta Chow Yun-Fat, fue perdiendo popularidad entre los lugareños y los turistas con el paso de los años.

Los costos de mantenimiento de la ornamentada nave de tres pisos eran elevados, y el turismo de Hong Kong cayó en picada en medio de los confinamientos estrictos y restricciones a causa del covid.

Tras varios intentos infructuosos de vender el Jumbo a un comprador local de Hong Kong, el barco se dirigía a un astillero del sudeste asiático cuando se hundió cerca de las islas Paracel, en el mar de la China Meridional.

Plan B: aunque el Jumbo ya no existe, muchos de los lugares emblemáticos de Hong Kong siguen floreciendo. Uno de ellos, el Peak Tram, se renovó en 2022.

Si lo que buscas es una experiencia flotante, el Star Ferry, de color verde y blanco, sigue llevando a locales y viajeros por igual entre la isla de Hong Kong y Kowloon, y el Dukling, el último junco de madera de la ciudad disponible para uso público, surca las aguas varias veces al día en el puerto Victoria.

Museo Homenaje al 11S, Nueva York

Antes de que se inaugurara el National September 11 Memorial & Museum en la Zona Cero, existía el 9/11 Tribute Museum.

Este primo, más tranquilo e introspectivo, fue inaugurado en 2006 por los seres queridos de los fallecidos en los atentados del World Trade Center de 1993 y 2001. El pequeño espacio en el bajo Manhattan era un lugar de reunión para los afectados por las tragedias y albergaba muchos objetos y artículos personales donados por los sobrevivientes y por las familias de las víctimas.

Alegando pérdidas económicas durante la pandemia, el museo se despidió en el verano de 2022. Sus recorridos a pie de homenaje por la comunidad, dirigidos por sobrevivientes del 11S, también han llegado a su fin.

Plan B: aunque la presencia física del museo ha desaparecido, la mayoría de sus fondos forman parte ahora de la colección permanente del Museo Estatal de Nueva York en Albany, a unos 240 km al norte de la ciudad de Nueva York.

Los viajeros que no puedan visitar la capital del estado también pueden visitar el cercano National September 11 Memorial & Museum, que permanece abierto y activo.

TeamLab Borderless y Museo Edo-Tokio, Tokio

Dos museos japoneses atraviesan este año sendos periodos de transición.

Aunque ambos se encuentran en Tokio, son muy diferentes: el Museo Edo-Tokio es un museo de historia tradicional centrado en la cultura japonesa, mientras que TeamLab Borderless es una experiencia totalmente digital creada por los autodenominados "ultratecnólogos".

El Museo Edo-Tokio anunció que cerrará durante al menos tres años mientras se somete a una renovación. El edificio, situado frente al río en el barrio de Ryogoku, se inauguró en 1993 y es conocido sobre todo por su réplica a tamaño real del teatro kabuki.

Los representantes del museo afirman que reabrirá sus puertas a finales de 2025 o principios de 2026.

Por su parte, el TeamLab Borderless --que fue coronado como el museo más visitado del mundo por el Libro Guinness de los Récords-- se trasladará de su sede en Odaiba a unas nuevas instalaciones en el esperado proyecto Toranomon-Azabudai, cuya finalización está prevista para 2023. Aún no se ha anunciado la fecha de reapertura.

Además del TeamLab, el nuevo complejo albergará el rascacielos más alto de Japón.

Plan B: Tokio es el sueño de cualquier amante de los museos, con una amplia oferta que incluye el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio, el Museo de Arte Mori y el Museo Nacional de Arte Occidental. En el Parque de Ueno, el Museo Nacional de Tokio despertará tu interés por la historia.

Museo de Londres, Reino Unido

El popular museo de historia y cultura realiza una breve mudanza de gran trascendencia.

El museo, fundado en 1912, se trasladará de su actual sede en London Wall al cercano General Market, un antiguo sitio abandonado que será renovado y conservado.

Además de las nuevas instalaciones, el museo cambiará su nombre de Museum of London a The London Museum, ampliará su horario los viernes y sábados y animará a los visitantes a visitar los pequeños comercios de la zona.

Y lo que es mejor: el museo, cuya reapertura está prevista para 2026, será fácilmente accesible a través de la estación de Farringdon de la nueva línea Elizabeth, otro ejemplo de la evolución de Londres.

Plan B: hay muchos lugares donde explorar la rica historia de Londres. Ve las obras de Shakespeare representadas en The Globe, viaja por el metro para explorar las Churchill War Rooms y conozca los dramas reales de antaño en la Torre de Londres.

El Queen Mary, Long Beach, California

Tras su glamurosa vida como transatlántico, el Queen Mary se retiró al sur de California en 1967.

El Queen Mary, con su decoración Art Déco, funcionó como restaurante, hotel y atracción turística en general después de establecerse en Long Beach.

Ahora, el barco necesita reparaciones urgentes.

La ciudad de Long Beach, propietaria del buque, afirma que se necesitan al menos US$ 5 millones para reparar el Queen Mary, que no solo ha sufrido desgaste. En particular, el peso de los botes salvavidas ha causado daños a largo plazo, y serán retirados, con la esperanza de que un museo, sociedad histórica u otra atracción quiera exponerlos.

Aún no hay fecha concreta para la reapertura del Queen Mary.

Plan B: Long Beach tiene muchas cosas que ver, desde un centro lleno de vida hasta un museo de arte latinoamericano. Mientras tanto, el sucesor del barco, el Queen Mary 2, sigue en servicio activo con la línea Cunard.