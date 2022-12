¿En dónde ver las series y películas más nominadas (y otras relevantes) a los Premios Globo de Oro 2023?

"Es imposible imitarla", Ana de Armas habla sobre "Blonde" 1:13

(CNN Español) – Este lunes se dieron a conocer las nominaciones a la edición 80 de los premios Globo de Oro, a entregarse el 10 de enero de 2023.

Entre los mayores nominados está "The Banshees of Inisherin", cinta que lidera en las categorías de cine con 8 nominaciones. Mientras que "Abbott Elementary" hace lo propio en la categoría televisiva con 5 nominaciones, entre ellas mejor serie de comedia o musical y mejor actriz de comedia o musical.

Tienes poco menos de un mes para ponerte al corriente con estas producciones y siendo esta la ceremonia que abre la temporada de premios de Hollywood, acá te decimos en dónde y cómo ver las series y películas más nominadas (además de otras que son relevantes).

Las películas o series nominadas a los Globo de Oro con participación latina

"Argentina, 1985"

No es una de las más nominadas, cierto, pero es la única producción latina nominada en la categoría de mejor película extranjera.

La película se centra en la historia sobre el Juicio de las Juntas Militares durante la dictadura argentina de 1976 a 1983. La cinta está inspirada en la labor de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo quienes a finales de 1985 llevaron a juicio a los militares que encabezaron la dictadura militar más sangrienta de la historia de Argentina.

La cinta fue dirigida por Santiago Mitre, quien también coescribió esta historia con Mariano Linás. Ricardo Darín protagoniza la cinta, interpretando al fiscal Julio Strassera y Peter Lanzani da vida a Luis Moreno Ocampo.

La cinta la puedes ver en Prime Video y está disponible sin costo para aquellos usuarios con Amazon Prime.

"Babylon"

"Babylon" es una de las cintas más nominadas a los Globo de Oro, apareciendo en cinco categorías. Entre los reconocidos está el actor mexicano Diego Calva.

Calva está nominado al mejor actor en comedia o musical por su papel como Manny Torres en esta cinta. La producción, dirigida por Damien Chazelle, está ambientada en Los Ángeles de la década de 1920. La trama sigue a una serie de actores y actrices en los inicios de Hollywood, y se refleja la ambición y excesos de la época.

"Babylon", con Brad Pitt y Margot Robbie en el elenco, llega a los cines estadounidenses el 23 de diciembre. No se conoce si la cinta estará disponible posteriormente en alguna plataforma de streaming.

"Blonde"

La actriz cubana Ana de Armas logró su segunda nominación a los Globo de Oro al interpretar a Marilyn Monroe en "Blonde". Se disputa el Golden Globe a la mejor actriz de película - drama.

"Blonde reimagina audazmente la vida de uno de los íconos más perdurables de Hollywood, Marilyn Monroe", dijo Netflix. "Desde su infancia volátil como Norma Jeane, pasando por su ascenso al estrellato y sus enredos románticos, Blonde desdibuja las líneas de la realidad y la ficción para explorar la división cada vez mayor entre su yo público y privado", agregó la compañía de streaming.

"Blonde" estrenó a finales de septiembre en Netflix. Aún está disponible en esa plataforma.

"Pinocho" de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro es un viejo conocido de los Golden Globe y regresa con otra nominación por su más reciente trabajo, que está recién salido del horno.

"Pinocho", versión Del Toro, se estrenó la semana pasada y es una versión totalmente distinta de las presentadas anteriormente del legendario cuento del autor italiano Carlo Collodi.

Del Toro y Mark Gustafson se unieron para llevar al muy querido niño de madera "a una aventura encantada que trasciende los mundos y revela el poder del amor", indica Netflix en la sinopsis de la producción.

Guillermo Del Toro's Pinocchio se puede disfrutar en Netflix a nivel mundial.

"Andor"

Diego Luna también está nominado a los Golden Globe. El actor mexicano llega a la categoría mejor actor en una serie de televisión por su trabajo en "Andor".

Luna regresa al universo de Star Wars, en una precuela de "Rogue", cinta que protagonizó.

La serie "explorará una nueva perspectiva desde la galaxia de Star Wars, centrándose en el viaje de Cassian Andor para descubrir la diferencia que puede marcar. La serie presenta la historia de la creciente rebelión contra el Imperio y cómo las personas y los planetas se involucraron. Es una era llena de peligros, engaños e intrigas en la que Cassian se embarcará en el camino que está destinado a convertirlo en un héroe rebelde", dice Disney+ sobre la producción.

"Andor" la puedes ver en Disney+.

Las cintas o series más nominadas (y otras relevantes) a los Globo de Oro

"The Banshees of Inisherin"

Esta es la cinta más nominada de los Globo de Oro 2023. Aparece en 8 categorías, entre ellas mejor película musical o comedia, mejor guión, mejor director, entre otras.

"Dos amigos de toda la vida se encuentran en un callejón sin salida cuando uno termina abruptamente su relación, con consecuencias alarmantes para ambos", dice Searchlight Pictures sobre la película.

La producción está solo disponible en cines.

"Everything Everywhere All At Once"

"Everything Everywhere All At Once" de los Daniels recibió seis nominaciones a los Golden Globe.

La cinta narra la historia de "una mujer inmigrante china se ve envuelta en una loca aventura, en la que ella sola puede salvar el mundo explorando otros universos que se conectan con las vidas que podría haber llevado", según la página IMDb.

La cinta está nominada en la categoría de mejor película musical o comedia.

Está disponible en Apple TV, Prime Video (a través de Showtime) o se puede comprar en YouTube Movies & TV.

"Abbott Elementary"

La serie de ABC es la mayor nominada en la categoría televisiva con cinco menciones. Como su nombre lo indica, la producción nos traslada a una escuela primaria estadounidense.

La comedia está centrada en un grupo de maestros de una escuela pública de Filadelfia quienes "a pesar de las probabilidades en su contra, están decididos a ayudar a sus estudiantes a tener éxito en la vida. Aunque estos increíbles servidores públicos pueden ser superados en número y sin fondos suficientes, aman lo que hacen, incluso si no aman la actitud menos que estelar del distrito escolar hacia la educación de los niños", dice ABC de la producción.

La serie está producida por Warner Bros. Television, parte de Warner Bros. Discovery, empresa matriz de CNN.

Se puede disfrutar a través de la página web de ABC o en Hulu.

"The Crown"

Dejarían de ser los Globo de Oro si no vemos a "The Crown" entre los nominados.

La serie fue distinguida en categorías como mejor serie - drama, mejor actriz y mejor actriz de reparto de una serie dramática, entre otras.

La quinta temporada de la producción está centrada en el divorcio entre la princesa Diana y el ahora rey Carlos III de Inglaterra.

Todas las temporadas de esta producción están disponibles en Netflix.

"The White Lotus"

Esta producción de HBO, que tiene solo dos temporadas, está ganando adeptos cada semana de transmisión. Además, es una de las series que genera conversación y teorías en redes sociales.

La producción está nominada a 4 premios Globo de Oro. Y no solo genera revuelo en esta ceremonia, en los premios Emmy también fue una de las más galardonadas.

La producción fue reconocida con el premio a la mejor serie limitada o de antología. También ganó el Emmy al mejor guión y a la mejor dirección de una serie limitada. Jennifer Coolidge ganó el Emmy a la mejor actriz de reparto de una serie limitada mientras que Murray Barlett ganó el Emmy al mejor actor de reparto.

La primera temporada de esta producción se estrenó hace un año. Fue escrita y dirigida por Mike White. La serie da un vistazo a una semana en la vida de empleados y huéspedes de un exclusivo resort en Hawai.

Puedes ver "The White Lotus" en HBO Max. El servicio de streaming es parte de Warner Bros. Discovery, nuestra empresa matriz.