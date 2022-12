Twitter vuelve a lanzar opción para pagar por la marca azul de verificación

Twitter aplaza el plan de verificación de cuentas 1:06

Nueva York (CNN) -- Twitter volvió a lanzar este lunes la opción para que los usuarios que pagan por el servicio de suscripción reciban la codiciada "marca azul de verificación". El relanzamiento ocurre un mes después de que la plataforma tuviera que retirar esta función en medio de una ola de cuentas "verificadas" que se hacían pasar por marcas y usuarios de alto perfil.

El sistema de verificación actualizado, que amplía las opciones de marca de verificación con varios colores nuevos, forma parte del esfuerzo del nuevo propietario, Elon Musk, por hacer crecer el negocio de suscripción. Y, en ese sentido, reforzar los resultados de la empresa que compró por US$ 44.000 millones, incluida una cantidad sustancial de financiamiento de deuda.

El nuevo servicio de suscripción de Twitter Blue tendrá un costo de US$ 8 por mes para los usuarios que se suscriban a través de la plataforma, y de US$ 11 por mes para aquellos que hagan la suscripción en la aplicación iOS, según un tuit de Esther Crawford, la jefa de producto de Twitter que lidera este esfuerzo. El precio más alto en iOS parece ser una medida para enfrentar la tarifa de transacción del 30% de Apple, que Musk criticó recientemente.

Como parte del nuevo sistema de verificación, Twitter ofrecerá marcas doradas para empresas, marcas grises para entidades gubernamentales y otras organizaciones y marcas azules para personas, sean o no celebridades. La marca dorada de verificación empresarial comenzó a aparecer este lunes en las cuentas de varias compañías como The New York Times y Taco Bell. Horas después este lunes regresó la opción de suscribirse a Twitter Blue en la plataforma.

Musk había sugerido previamente que los perfiles verificados con el antiguo sistema —porque son de periodistas, celebridades o figuras públicas — perderían las marcas de verificación si no pagaban por el nuevo servicio de suscripción de Twitter. En ese sentido, este lunes tuiteó que "todos las marcas azules antiguas" se eliminarían "en unos meses".

Algunos usuarios de Twitter han comenzado a ver una nueva nota explicativa cuando hacen clic en las marcas azules de las cuentas que se verificaron antes de la adquisición de Musk con el mensaje: “Esta es una cuenta verificada antigua. Puede o no ser notable”.

Musk también ha dicho que Twitter, que despidió a más de la mitad de sus empleados y ha perdido muchos otros por desgaste, "autenticaría manualmente" todas las cuentas verificadas antes de aprobar su marca. La compañía también eliminará temporalmente las marcas de verificación pendientes de autenticación si los usuarios verificados cambian sus nombres de cuenta. No está claro en qué consistirá ese proceso de autenticación, más allá de corroborar que los usuarios tengan un número de teléfono funcional. Crawford dijo en un tuit: “No tenemos verificación de identidad en esta actualización”.

La compañía indicó que los suscriptores del nuevo Twitter Blue eventualmente también tendrán sus tuits priorizados en la parte superior de las respuestas, menciones y búsquedas. Además de ver la mitad del número de anuncios y poder publicar videos más largos.

Musk dijo inicialmente que el relanzamiento del nuevo sistema sería a finales de noviembre, pero se retrasó varias veces por preocupaciones sobre la seguridad de la función.

El multimillonario propietario de Twitter ha promovido la posibilidad de pagar por la verificación como una forma de nivelar el campo de juego. Sin embargo, tal opción también amenaza con socavar el propósito original de la verificación: ayudar a los usuarios a saber que pueden confiar en la información compartida por figuras prominentes.

Al intentar usar la función de verificación paga para aumentar sus ingresos por suscripción, Musk también se arriesgó a alienar aún más a muchos de los anunciantes que aún representan la gran mayoría de sus ventas. A las pocas horas de lanzar la opción de verificación paga el mes pasado, las cuentas de las principales marcas, incluidas Nintendo of America y Eli Lilly, fueron suplantadas.

Las categorías adicionales de verificación dorada y gris parecen estar destinadas a enfrentar algunas de esas preocupaciones. Pero no está claro qué significaría el requisito de que las personas paguen para obtener la verificación con respecto a la confianza en usuarios individuales destacados.

"Todos los humanos individuales verificados tendrán la misma marca azul, ya que el límite de lo que constituye 'notable' es demasiado subjetivo", tuiteó Musk el mes pasado. "Las personas pueden tener un pequeño logotipo secundario que muestre que pertenecen a una organización si esa organización lo verifica".