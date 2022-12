Últimas noticias breves del mundo hoy, 13 de diciembre de 2022

James Cameron no asistirá al estreno de 'Avatar 2' por covid-19

Es una secuela que lleva 13 años en desarrollo, pero James Cameron tendrá que quedarse fuera del estreno.

El director de “Avatar: The Way of Water” no asistirá al estreno del próximo lunes de la película en Los Ángeles después de dar positivo por covid-19, según un comunicado obtenido por The Hollywood Reporter.

“Jim tiene covid pero se siente bien. Dio positivo como parte de una cadencia de pruebas de rutina. Continuará completando su agenda virtualmente, pero no estará en el estreno”, dijo un portavoz de Disney al medio.

CNN se comunicó con Disney y representantes de Cameron.

El director, que ha estado viajando por todo el mundo asistiendo a los estrenos de la muy esperada película, reveló inicialmente su resultado positivo mientras asistía virtualmente a la inauguración de la nueva exhibición “Presión: James Cameron hacia el abismo” en el Museo de Historia Natural del condado de Los Ángeles. el domingo por la noche, según THR.

En una presentación de Zoom, Cameron dijo que quería “pedir disculpas a todos los que se reunieron allí esta noche. No puedo estar en mi propia fiesta.

Continuó diciendo que “empezó a sentirse un poco pesado” mientras viajaba de regreso de Tokio.

“Me hice la prueba y, efectivamente, tengo covid, así que obviamente no puedo estar allí, poner en peligro a otras personas”, agregó.

Cameron dirigió anteriormente “Avatar” de 2009, que se llevó a casa tres premios Oscar y se convirtió en la película más taquillera del mundo.

El célebre cineasta le dijo a Jason Carroll de CNN en septiembre cómo la secuela es diferente de la original: “Creo que es más emocional que la primera película”.

Agregó que la nueva película, que lleva la acción de Pandora a los exóticos océanos del planeta, “se enfoca más en la dinámica de los personajes y las relaciones que la primera película, pero definitivamente cumple con el espectáculo”.

“Avatar: The Way of Water” debuta en los cines este viernes 16 de diciembre.