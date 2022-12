Tornados azotan Louisiana y el sureste de EE.UU.: al menos 3 personas murieron y hay varios heridos

Barrio en Louisiana queda en ruinas tras el paso de un tornado 0:41

(CNN) -- Al menos tres personas murieron y más de 10 resultaron heridas en Louisiana durante las últimas 24 horas, a medida que las condiciones meteorológicas adversas avanzan por el sur y dejan una estela de destrucción.



Un tornado azotó Nueva Orleans alrededor de las 4 p.m., hora local, este miércoles, confirmó el Servicio Meteorológico Nacional. Se observaron numerosos destellos de energía en cámaras de postes, a medida que la tormenta avanzaba por la parte este de la ciudad. También se han reportado daños, aunque el alcance no está claro en este momento.

Este es uno de los tres informes de tornados que se han registrado en el área metropolitana de Nueva Orleans durante las últimas horas. El servicio meteorológico aún no ha emitido un informe con detalles sobre la trayectoria del tornado, pero las áreas más afectadas fueron desde Gretna hasta Arabi en Louisiana.

El mal tiempo de este miércoles es “peor que el huracán Ida”, dijo la alcaldesa de Gretna, Belinda Constant, a WDSU, afiliada de CNN. El ciclón azotó la misma área el año pasado.

Una mujer de 56 años “murió después de que un tornado destruyera su casa” en Killona, a unos 48 km al oeste de Nueva Orleans, según un tuit del Departamento de Salud de Louisiana. La identidad de la mujer no fue revelada de inmediato, indicaron el miércoles funcionarios del distrito de St. Charles.

Otras ocho personas en el distrito tienen lesiones que no son mortales, dijo el sherif Greg Champagne durante una conferencia de prensa el miércoles.

Champagne dijo que el tornado fue violento.

“Hay un pedazo de escombros en el dique detrás de ustedes que vino desde nuestro campo de tiro, a 2,7 kilómetros de distancia”, dijo. También agregó que esta era la segunda vez en dos semanas que un tornado azotaba el distrito de St. Charles. “Este creó bastante devastación”.

A más de 480 kilómetros al norte, un niño y su madre fueron encontrados muertos después de que un tornado destruyera su casa el martes en la comunidad de Keithville, al noroeste de Louisiana, dijo la Oficina del Sheriff de Caddo. El cuerpo del niño fue localizado el martes a unos 800 metros de la casa, dijo el sheriff Steve Prator a KSLA, afiliada de CNN.

La madre fue hallada muerta a primera hora del miércoles a una calle de donde estaba la casa, y otras dos personas de la comunidad también resultaron heridas, según la oficina del sheriff.

Al menos 20 personas resultaron heridas en la pequeña ciudad de Union Parish de Farmerville, en el norte de Louisiana, cerca de la frontera con Arkansas, dijo el detective de la policía de Farmerville, Cade Nolan.

En el resto del estado la devastación era visible: escombros donde antes había casas y autos volcados en comunidades devastadas donde numerosos residentes dijeron a CNN que se escondieron en sus bañeras por miedo mientras pasaba el tornado. El sistema de tormentas dejó sin electricidad a más de 30.000 clientes, según PowerOutage.us.

El mal tiempo que está causando estragos en Louisiana y en todo el sureste forma parte de un sistema masivo que también ha estado provocando fuertes nevadas --y en algunos lugares tormentas de nieve-- en el norte del centro de Estados Unidos.

Las amenazas de este miércoles se producen luego de que las tormentas del martes provocaran tornados y dañaran casas y negocios desde Oklahoma y la zona de Dallas-Fort Worth hasta Mississippi y partes de Louisiana.

Al menos 22 informes de tornado se han hecho desde el martes de Oklahoma y Texas a Louisiana y Mississippi, incluyendo 17 desde el martes hasta las 6 a.m., hora local, miércoles, y al menos cinco desde las 6 a.m. hora local de este miércoles, incluyendo el condado New Iberia, Louisiana.

Junto con las condiciones adversas existe un riesgo moderado de lluvias excesivas que podrían dar lugar a inundaciones repentinas este miércoles para partes de Louisiana, Mississippi y el centro-oeste de Alabama, dice el Centro de Predicción de Tormentas.

El riesgo de tormentas severas este miércoles se estimó en el nivel 4, el segundo más alto de los cinco niveles, para casi 3 millones de personas en el este de Louisiana, incluyendo Nueva Orleans; sur de Mississippi, incluyendo Gulfport; y el suroeste de Alabama, incluyendo Mobile, dijo el centro de predicción.

Ese nivel significa que es probable que se produzcan tormentas graves generalizadas. Un riesgo tan alto es raro para diciembre: en la última década solo se han producido cinco en ese nivel en diciembre, según muestra un análisis de CNN Weather.

Centro médico de Louisiana sufre daños "significativos"

El gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, dijo este miércoles que 12 oficinas estatales están cerradas debido al mal tiempo en el estado. Las tormentas también provocaron el cierre de la Universidad Estatal de Louisiana y la Universidad del Sur en Baton Rouge este miércoles.

Ya se han reportado tornados en la región este miércoles, incluso en el área de Nueva Orleans.

El caótico tiempo condujo al cierre del Puente de la Calzada. El puente se extiende 38,6 km sobre el lago Pontchartrain, según el sitio web de Causeway. El puente se considera "el puente más largo del mundo sobre el agua", dice el sitio web de Causeway.

A unos 46 km al sur de Nueva Orleans, los funcionarios de la Oficina del Sheriff del distrito de Jefferson evalúan los daños y realizan operaciones de búsqueda y rescate. Se informaron daños importantes en el distrito, y la Oficina del Sheriff está trabajando con el departamento de bomberos y el gobierno local en su evaluación de daños.

“Varias casas y negocios han sufrido daños catastróficos. Al menos una de nuestras instalaciones sufrió daños severos. Nadie resultó herido en nuestras instalaciones”, escribió la Oficina del Sheriff en su página de Facebook.

Más de 160 km al oeste, un tornado este miércoles por la mañana dañó varias casas en la ciudad de Nueva Iberia y se estaban realizando esfuerzos de rescate para liberar a un número no especificado de personas atrapadas, dijo la policía de la ciudad.

El Departamento de Policía de Nueva Iberia confirmó en un vídeo publicado en Facebook que dos tornados tocaron tierra en la ciudad. El departamento también dijo que varias casas resultaron dañadas con personas atrapadas en la subdivisión de Southport después de que un tornado tocara tierra.

Ahora existen restricciones en la subdivisión de Southport de la ciudad, dijo la policía este miércoles.

“Con vigencia inmediata, solo los ciudadanos que residen en la subdivisión [de Southport] podrán ingresar al vecindario”, dijo el departamento, y agregó que se requerirá prueba de residencia para acceder.

Hay un toque de queda para el área desde las 8 p.m. hasta las 5 a.m. hora local. Durante ese tiempo, el tráfico estará “restringido solo a los residentes que regresan del trabajo o emergencias”, dijo la policía.

Además, el Centro Médico Iberia “sufrió una cantidad significativa de daños”, dijo el capitán de policía Leland Laseter en Facebook. CNN solicitó comentarios del centro médico. Un refugio se habilitó en New Iberia Senior High School dentro del gimnasio para cualquier persona que haya sido desplazada.

La Oficina del Sheriff de la parroquia de St. Charles dijo este miércoles que recibió reportes sobre un tornado que azotó Killona, causando graves daños a las viviendas y la declaración del estado de emergencia en la parroquia. La parroquia de St. Charles se encuentra a unos 32 km río arriba de Nueva Orleans.

“El Centro de Operaciones de Emergencia está recibiendo reportes de daños en el área de Killona, incluidas líneas eléctricas caídas y carreteras bloqueadas”, decía una publicación de Facebook de la parroquia de St. Charles. “Los residentes deben evitar el área y no tocar las líneas eléctricas, ya que aún pueden estar electrificadas”.

Los residentes de Farmerville dicen que la tormenta sonó como un tren

Al menos 20 personas resultaron heridas en la pequeña ciudad de Farmerville, Louisiana, en Union Parish, cuando un tornado golpeó este martes por la noche, dijo el detective de policía de Farmerville, Cade Nolan.

Partes de un complejo de apartamentos y un parque de casas móviles en el área de Farmerville fueron demolidas, con árboles caídos y otros escombros que cubrían una carretera y campos, según vio un equipo de CNN este miércoles. Al hablar con los residentes, muchos les dijeron a los corresponsales de CNN que la tormenta sonaba como un tren que pasaba por su casa.

Beth Tabor superó la tormenta y el tiempo severo que azotó a Farmerville, le dijo a CNN este miércoles por la tarde.

“Suena como dicen, es un tren de carga”, dijo Tabor a Derek Van Dam de CNN. “Una vez que todo se detuvo, todo el ruido, así fue cómo supe que era seguro salir”.

Si bien toda la terrible experiencia de esperar en su baño con sus compañeras de cuarto y un bebé duró entre 20 y 25 segundos, Tabor dijo que se sintió “mucho más que eso”.

“Cada pequeño crujido y ruido, quiero decir, parecía que estaba justo encima de nosotros”, dijo Tabor. “Fue bastante aterrado, solo escuchar… todo volaba y no podías hacer nada al respecto”.

Tabor dijo que su casa resultó “absolutamente” dañada por la tormenta.

“En mi pasillo puedes ver el cielo, las habitaciones, todo está destrozado, todo está roto. Las ventanas en la parte delantera y trasera explotaron”, dijo. “Salimos con vida anoche, todos están contabilizados, así que es un acto de Dios”.

Patsy Andrews estaba en casa con sus hijos cuando un tornado azotó Farmerville este martes por la noche. Ella le dijo a KNOE-TV, afiliada de CNN, que estaba orando en una línea de fe cuando comenzó una fuerte lluvia y afuera sonaba como "viento que sopla como un tren".

Se dirigió a la puerta trasera para mirar afuera e investigar porque el viento era muy fuerte. Su hijo le dijo que no abriera la puerta, pero ya era demasiado tarde.

“Entonces, de repente, el viento era tan fuerte que rompió mi puerta trasera”, dijo Andrews. “Las luces se apagaron y todo lo que podíamos escuchar era el estallido de vidrios por todas partes”.

Dijo que ella y su hija se tiraron al suelo, sin saber en qué dirección gatear.

“Dondequiera que íbamos, entraban cosas por nuestras ventanas. El vidrio estaba explotando”, dijo Andrews.

Llegaron a un lugar seguro en el pasillo, dijo, pero no parecía lo suficientemente seguro porque los vidrios se rompían y reventaban por todas partes y el agua goteaba del techo. Su hija terminó abriendo la puerta del baño y la familia se metió en la bañera.

“Nos metimos en la bañera y nos abrazamos. Seguimos orando y yo seguí llamando a Jesús”, dijo Andrews.

Su familia resistió la tormenta, pero las consecuencias la dejaron asombrada. Cada habitación de su casa está goteando agua, dijo, pero esos son elementos materiales, por lo que no está demasiado preocupada.

“El auto de mi vecino se volcó y volcó. Entonces, los autos que estaban en el frente fueron arrojados al bosque al otro lado de la calle, los tanques sépticos fueron arrancados del suelo, todos nuestros DirecTV fueron arrancados del suelo. Así que esta tormenta realmente vino y nos golpeó”, dijo.

Tiyia Stringfellow, su novio y sus dos hijos pequeños estaban en su departamento de Farmerville cuando el tornado de este martes lo dañó, le dijo a CNN.

Estábamos en el armario de la cocina. Todo lo que escuchamos fue un silbido, y mi novio se levantó para mirar por la ventana y vio el tornado. Toda la casa estaba temblando y (vi) que mi techo se derrumbó, y la casa se quedó a oscuras”, dijo Stringfellow, y agregó que ninguno de ellos resultó herido.

Derek Van Dam, Kevin Conlon, Rob Shackelford, Nouran Salahieh, Michelle Watson, Amanda Jackson, Paradise Afshar, Matt Phillips, Jeremy Grisham y Dave Alsup de CNN contribuyeron a este reporte.