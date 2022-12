Jay Leno relata cómo "su cara se prendió en llamas" durante la primera entrevista desde el accidente

Sufre el presentador Jay Leno quemaduras graves 0:46

(CNN) -- Jay Leno habló por primera vez sobre el accidente que le causó graves quemaduras en la cara y el cuerpo.



En una entrevista con Hoda Kotb de "Today", la primera que concede desde el incidente el pasado 12 de noviembre, el comediante, de 72 años, dijo que trabajaba debajo de un auto antiguo de 1907 junto a su amigo Dave Killackey cuando una serie de hechos provocaron sus lesiones.

"El conducto del combustible estaba obstruido, así que yo estaba debajo. Sonaba como si estuviera atascado y le dije: 'Sopla un poco de aire por el conducto, y así lo hizo él", recordó Leno, un ávido coleccionista de autos. "Y de repente, ‘boom’, se me llenó la cara de gasolina. Y entonces se inició el piloto y mi cara se prendió en llamas".

La estrella de "Jay Leno's Garage" dijo que le dijo a Killackey: "Dave, estoy en llamas", a lo que su amigo al principio se limitó a responder: "Vale".

"Le dije: 'No, Dave, me estoy quemando. Y luego, 'Oh, Dios mío'", añadió Leno. "Dave, mi amigo, me sacó y saltó encima de mí y como que sofocó el fuego".

Leno fue trasladado inicialmente a un hospital local y después al Grossman Burn Center de Los Ángeles tras el incidente, según informó previamente CNN.

publicidad

En una rueda de prensa el 16 de noviembre, el Dr. Peter Grossman, que trató al expresentador de "Tonight Show", dijo que "se observó que tenía quemaduras bastante graves en la cara y las manos". Luego indicó que las quemaduras estaban en la "cara, las manos y el pecho" de Leno.

Las quemaduras eran de segundo grado y posiblemente algunas de tercer grado, según Grossman, quien añadió que "algunas de las quemaduras de la cara son un poco más profundas y un poco más preocupantes".

Aunque las heridas de Leno eran graves, Grossman dijo entonces que se esperaba que el comediante se recuperara totalmente.

Dos semanas después del accidente, Leno se presentó ante un público que agotó las entradas en su local habitual, el Comedy and Magic Club de Hermosa Beach, California, según un portavoz del club en aquel momento.

Según NBC, Leno bromeó con los periodistas a la salida del local: "Tenemos dos espectáculos esta noche. Regular y extracrujiente".

La entrevista de esta semana aparecerá en el programa "Today" de NBC este miércoles.