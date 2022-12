Twitch Recap: cómo conseguir tu resumen anual paso a paso

(CNN Español) -- El cierre de año viene acompañado de un sinfín de resúmenes que los usuarios de distintas plataformas comparten en sus redes sociales, mostrando sus estadísticas de escucha o las horas que pasaron viendo transmisiones en directo. ¿Quieres tener una radiografía de tu actividad en Twitch? Aquí te decimos, paso a paso, cómo conocer tu recap de la plataforma de streaming.

Como lo hace cada año Spotify con su campaña SpotifyWrapped, Twitch también ofrece la posibilidad a sus usuarios de conocer cómo ha sido su actividad durante el año dentro de la plataforma cada vez más popular para emitir transmisiones en directo.

Si eres creador de contenido, #TwitchRecap te permite ver el total de transmisiones que hiciste durante el año y la más vista, la cantidad de horas que estuviste en línea, cuántos suscriptores conseguiste y cuáles son los emojis más utilizados en tu chat en directo.

Si eres suscriptor puedes ver los canales que más viste, cuántas horas y días de visualización acumulaste durante el año, tus categorías preferidas o la cantidad de mensajes que enviaste.

Además, este año la plataforma agregó un nuevo resumen, el de la comunidad, en el que podrás descubrir cuáles fueron los juegos más populares y "los emotes más spameados en todo el mundo". Los emotes son los emoticones de esa plataforma.

To every streamer, viewer, chatter, lurker, artist, gamer, vtuber, speedrunner, and everyone in between…GGWP.

Thanks for bringing us all together, all year long 💜

Find yours 👉 https://t.co/vwZrVEArcc pic.twitter.com/ZHdN6xXUoc

— Twitch (@Twitch) December 13, 2022