Los Archivos Nacionales publican miles de documentos sobre el asesinato de John F. Kennedy

(CNN) -- Los Archivos Nacionales publicaron este jueves miles de documentos previamente clasificados que fueron recopilados como parte de la revisión del gobierno sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963.

El conjunto de más de 13.000 documentos es el segundo de los dos registros de documentos relacionados con el asesinato de JFK que el presidente Joe Biden ordenó el año pasado cuando la Casa Blanca pospuso un lanzamiento público debido a la pandemia de covid-19.

"[L]a profunda tragedia nacional del asesinato del presidente Kennedy continúa resonando en la historia estadounidense y en la memoria de tantos estadounidenses que estaban vivos en ese terrible día; mientras tanto, la necesidad de proteger los registros relacionados con el asesinato se ha debilitado con el paso del tiempo", dijo la Casa Blanca en un memorándum este jueves.

"Por lo tanto, es fundamental garantizar que el Gobierno de Estados Unidos maximice la transparencia al divulgar toda la información en los registros relacionados con el asesinato, excepto cuando las razones más fuertes posibles aconsejen lo contrario".

Biden dijo en el memorándum que los Archivos Nacionales y otras agencias tienen hasta mayo de 2023 para revisar los documentos privados restantes. Después de eso, "cualquier información retenida del discurso público que las agencias no recomienden para un aplazamiento continuo" se publicará antes del 30 de junio de 2023.

El asesinato de Kennedy provocó un torbellino de preguntas del público y de los investigadores, muchas teorías de conspiración y secretismo reflexivo por parte del gobierno.

Los investigadores han advertido que probablemente tomará días revisar los miles de documentos con un peine de dientes finos para asegurarse de que no haya nuevas pistas sobre el asesinato o nuevas piezas de información histórica sobre las operaciones de la CIA y el FBI en los años 60.

Pero para muchos legisladores y defensores de la transparencia, la publicación de todos los documentos restantes tiene que ver con los esfuerzos de restaurar la fe en el funcionamiento del gobierno. Las encuestas públicas han demostrado durante mucho tiempo que la mayoría de los estadounidenses no creen en el hallazgo oficial de la Comisión Warren de que Kennedy fue asesinado por un solo hombre, Lee Harvey Oswald, que actuó solo.

Larry Sabato, autor de "The Kennedy Half Century: The Presidency, Assassination, and Lasting Legacy of John F. Kennedy", le dijo a CNN que si bien puede haber algunas gemas ocultas a lo largo del documento publicado, no habrá nada que cambie lo que paso ese dia en 1963.

"No va a cambiar la historia", dijo sobre los documentos recién desclasificados. "No lo hará. Te lo garantizo".

Agregó que si la gente está buscando pruebas para respaldar las conspiraciones de que Oswald no actuó solo en el asesinato de Kennedy, o que la CIA estuvo involucrada de alguna manera, no las encontrarán aquí.

"La verdad no es que Oswald fuera parte de una conspiración para matar a Kennedy", dijo. "La verdad es que este asesinato fue evitable y podría haberse evitado y debería haberse evitado si la CIA y el FBI estuvieran haciendo su trabajo. De verdad, eso es todo. Eso es serio, pero no van a encontrar los nombres de otros conspiradores aquí ".

Y si bien es posible que no haya revelaciones trascendentales sobre lo que sucedió el 22 de noviembre de 1963, Sabato notó un documento que analizó el tiempo de Oswald en la Ciudad de México, que dice que Estados Unidos estaba operando un centro de escuchas telefónicas "altamente secreto" con el presidente de México, ni siquiera conocido por las fuerzas del orden público mexicano. También identificó un documento de la Administración Nacional de Archivos y Registros que decía que a partir de este mes, 28 registros en la resolución JFK siguen "no localizados".

Admisiones como esta última son las que alimentan las teorías de conspiración, dijo Sabato.

"Si tienes una mente conspiradora, dice: '¡Ajá! Había documentos importantes con información clave allí y convenientemente los 'perdieron'". Ahora, es posible que eso sea cierto. Pero yo diría que las probabilidades de que simplemente se hayan perdido son enormes. Quiero decir, hay tanto papel”, dijo.

A lo largo de los años, millones de documentos se han hecho públicos, lo que ofrece a los investigadores la oportunidad de estudiar detenidamente no solo los registros relacionados con el asesinato de Kennedy, sino también una variedad de otros temas, desde la vida y el asesinato del Dr. Martin Luther King Jr. hasta momentos cruciales de la Guerra Fría.

En 1992, el Congreso aprobó la Ley de Recopilación de Registros del Asesinato de John F. Kennedy, en parte impulsada por el furor causado por la película conspirativa de Oliver Stone "JFK".

La ley dictaba que todos los registros de asesinatos debían divulgarse públicamente para octubre de 2017, pero el expresidente Donald Trump y ahora Biden han permitido múltiples aplazamientos siguiendo el consejo del FBI, la CIA y otras agencias de seguridad nacional. Trump finalmente publicó decenas de miles de documentos, la mayoría de los cuales incluyen al menos algunas redacciones.