El extenista Boris Becker fue liberado de prisión en el Reino Unido y viajó a Alemania para evitar posible deportación

¿Qué lleva a la cárcel a Boris Becker? 2:15

(CNN) -- El extenista número 1 del mundo Boris Becker viajó a Alemania después de cumplir ocho meses de su sentencia en Reino Unido, dijo su abogado este jueves. Medios británicos informaron que había sido puesto en libertad y que iba a ser deportado.

Becker “cumplió su sentencia y no está sujeto a ninguna restricción penal en Alemania”, dijo su abogado, Christian-Oliver Moser, en un comunicado. Moser no proporcionó más detalles sobre la ubicación de Becker en Alemania y agregó que no darán ninguna entrevista.

Becker fue liberado de una prisión del Reino Unido después de cumplir solo ocho meses de su sentencia y debía ser deportado, informó PA Media este jueves.

“Cualquier ciudadano extranjero condenado por un delito y enviado a prisión es considerado para la deportación”, informó el Ministerio del Interior en un comunicado, según Reuters, aunque se negó a comentar directamente sobre el caso de Becker.

Boris Becker, originario de Alemania, vive en Londres desde 2012 pero no posee ciudadanía británica.

publicidad

En abril, Becker fue declarado culpable de cuatro cargos relacionados con su quiebra de 2017 en virtud de la Ley de insolvencia y la jueza Deborah Taylor del Tribunal de la Corona de Southwark lo condenó a dos años y medio. Originalmente, debía cumplir la mitad de su condena en la cárcel.

Taylor acusó al seis veces campeón de Grand Slam de "jugar con el sistema de mala fe" al ocultar y transferir activos, y privó a sus acreedores de más de 2 millones de libras (US$ 2,51 millones) en activos.

Becker había negado todos los cargos y dijo cooperó con los procedimientos de quiebra, según Reuters.

CNN se comunicó con el Ministerio de Justicia del Reino Unido para obtener una declaración.

Becker pasó a la historia en el tenis cuando ganó Wimbledon con apenas 17 años en 1985 y consiguió cinco títulos de Grand Slam más durante los siguientes 11 años.

Permaneció activo en el mundo del tenis desde que se retiró del deporte, especialmente como entrenador de Novak Djokovic y a través de frecuentes apariciones en los medios como comentarista y experto.