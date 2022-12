Ellen DeGeneres dice que está 'desconsolada' por la muerte de Stephen 'tWitch' Boss

¿Quién era el DJ del programa de Ellen DeGeneres? 1:38

(CNN) -- Ellen DeGeneres dijo este miércoles que estaba "desconsolada" por la muerte del DJ y coproductor ejecutivo de su antiguo programa de entrevistas, Stephen "tWitch" Boss.

"Tengo el corazón partido. tWitch era puro amor y luz”, escribió en Instagram. “Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré. Envíen su amor y apoyo a Allison y sus hermosos hijos: Weslie, Maddox y Zaia”.

Allison Holker Boss, su esposa, confirmó en un comunicado a CNN el miércoles que su esposo había muerto a los 40 años.

Murió por suicidio, según el médico forense del condado de Los Ángeles. La oficina del forense del condado de Los Ángeles concluyó su examen y publicó el informe sobre su muerte el miércoles.

Boss comenzó sus funciones de DJ en “The Ellen DeGeneres Show” en 2014, y finalmente se convirtió en coproductor ejecutivo y presentador invitado ocasional.

En medio de tribulaciones durante la transmisión del programa, derivadas de acusaciones contra DeGeneres por parte de algunos empleados sobre un ambiente de trabajo tóxico, Boss apoyó públicamente a su amiga DeGeneres.

“No podemos hablar demasiado legalmente al respecto, pero diré esto, ha habido amor”, dijo Boss a Us Weekly. “Obviamente, hay algunas cosas que abordar, pero desde mi punto de vista y desde muchos otros, ha habido amor. Lo dejaré así hasta que haya un momento en el que podamos hablar más públicamente. Ha habido amor y seguirá habiendo amor”.

Mientras el programa se preparaba para su final a principios de este año, Boss recordó su tiempo allí con cariño y le dijo a Entertainment Tonight que despedirse fue un desafío.

“Las cosas tienen un principio y un final, así que lo sé, pero creo que cuanto más se acerca el final, naturalmente, como nosotros, empiezas a echarlo de menos y empiezas a empaparte de todos los pequeños momentos en los que dices, 'Bueno, tal vez todavía no estoy listo para decir adiós'”, dijo. "Pero al mismo tiempo, este es el orden natural de las cosas y también lo he dicho antes, estoy emocionado de que mi amiga comience su nuevo capítulo del resto de su viaje, ¿sabes?".

Cuando llegó el momento de cerrar el programa de “Ellen”, DeGeneres sorprendió a Boss con un conmovedor tributo al aire. En un momento, ella dijo: "Bueno, no quiero despedirme".

Continuó contando la primera vez que se conocieron, apropiadamente, para una lección de baile en su casa.

“Fue como un curso acelerado para conocernos… y él fue muy paciente conmigo”, dijo. “Simplemente nos unimos por aprender a bailar juntos”.

DeGeneres continuó señalando que cuando él estaba ausente del programa por cualquier motivo, faltaba una pieza.

“Cuento con él para mirar y hacer bromas tontas”, dijo. “Te amo, tWitch, y sabes cuánto. Nos decimos eso todos los días cuando nos despedimos. Después del espectáculo, ambos decimos 'te amo'. Él dice: 'Te quiero mucho', y yo digo: 'Te quiero'. Y, por lo tanto, él nunca va a estar fuera de mi vida”.

Boss reaccionó emocionalmente al video ya las palabras de DeGeneres.

“Amo a la familia que hemos ganado y algo que siempre recordaré es que me diste un lugar donde puedo ser yo mismo”, dijo. Agregó, bromeando: “Ya sea que fuera un verdadero DJ o no, siempre me sentí como en casa”.

DeGeneres bromeó: "Eres un DJ falso, pero eres un buen hombre".

Llama al 1-800-273-8255 en EE.UU. para comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Brinda asistencia gratuita y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana, para personas en crisis suicidas o angustiadas. Puedes obtener más información sobre sus servicios aquí, incluida su guía sobre qué hacer si se identifican señales suicidas en las redes sociales. También puedes llamar al 1-800-273-8255 para hablar con alguien sobre cómo puedes ayudar a una persona en crisis. Llama al 1-866-488-7386 para TrevorLifeline, un servicio de asesoramiento para la prevención de suicidios para la comunidad LGBTQ.

Para obtener asistencia fuera de EE.UU., la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio proporciona un directorio mundial de recursos y líneas directas internacionales. También puedes recurrir a Befrienders Worldwide.

Mira aquí dónde buscar ayuda en países de América Latina y España.