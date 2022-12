El legado de bondad de "tWitch" hace que su muerte sea aún más trágica

¿Quién era el DJ del programa de Ellen DeGeneres? 1:38

(CNN) -- Las redes sociales se inundaron este miércoles con homenajes a Stephen "tWitch" Boss. Desde Viola Davis y Channing Tatum hasta Michelle Obama hablaron cariñosamente del bailarín, actor y DJ. Simplemente quisieron devolver un poco de la bondad y el amor que Boss le entregó al mundo.



Boss, bailarín y actor que se convirtió en un pilar de la televisión como DJ y coproductor ejecutivo de "The Ellen DeGeneres Show", se suicidó este martes a los 40 años.

Su trágica muerte ha suscitado conmoción entre el público, expresiones de dolor y confusión dada la alegría que Boss parecía destilar en el trabajo.

El DJ, quien saltó a la fama en el programa "So You Think You Can Dance" y luego protagonizó proyectos como "The Hip Hop Nutcracker" de Disney+, solía compartir videos de él mismo bailando con su esposa, la también bailarina profesional Allison Holker Boss, así como de momentos felices con sus tres hijos.

Quienes lo conocían de cerca confirmaron que Boss era tan buena persona en su vida privada como parecía serlo en público.

"Es desgarrador escuchar que alguien que llevaba tanta alegría a donde llegaba, sufría tanto a puerta cerrada", escribió Justin Timberlake en un homenaje en Instagram. "Conocí a [Boss] durante más de 20 años por la comunidad de baile; siempre lo iluminaba todo y a todos. Nunca sabes por lo que está pasando una persona", añadió.

publicidad

La actriz y bailarina Jade Chynoweth recordó cómo Boss trabajó para impulsar a otros jóvenes intérpretes.

"Todo lo que puedo decir es que a CADA persona que conoció le cambió la vida para bien. Por eso tenía que publicarlo, para que el mundo conozca la gravedad de esta pérdida", escribió Chynoweth.

"Ver a toda mi industria y a sus seres queridos compartiendo lo mucho que él impactó en nuestras vidas. Inspiró a tantos jóvenes bailarines con su carisma, talento, amabilidad, inteligencia, pero sobre todo te hacía sentir reconocido", escribió. "La calidez y el apoyo que me dio a mí y a tantos otros nos hizo creer en nosotros mismos. Ha sido mi ídolo y amigo y duele saber que el amor que hacía sentir a los demás enmascaraba sus verdaderas emociones", agregó.

Shaun King, autor y activista, compartió en su Instagram que Boss "era un gran defensor de nuestro movimiento por la justicia racial".

"Habló en contra de la violencia policial y usó su plataforma de manera inteligente como pudo", escribió King. "Después de los homicidios de George Floyd, Ahmaud Arbery y Breonna Taylor pidió consejo a muchos de nosotros sobre cómo hablar con Ellen al respecto y cómo podría utilizar su programa para hablar de ello. A mi esposa y a mí nos encantaba su alegría. Y el baile. Y la energía".

Boss predicó con el ejemplo.

En la que sería una de sus últimas entrevistas, Boss le dijo a E! que "ningún acto de bondad es demasiado pequeño".

"No tienes que tener un estatus particular ni nada parecido para de hecho realizar un acto amable y que eso tenga su efecto dominó", dijo en los Industry Dance Awards en octubre. "Creo que a veces mucha gente le da muchas vueltas a ayudar a los demás cuando es como 'nah, puedes empezar ahora mismo'".

A él y a Holker Boss se les atribuyó el mérito de ayudar a sus seguidores en las redes sociales a sobrellevar el momento más difícil de la pandemia con animados videos de baile durante la cuarentena.

Boss habló con Yahoo en abril de 2021 sobre cómo intentaron sobrellevar esos meses difíciles.

"Definitivamente hemos utilizado el baile como vehículo para mantenernos cuerdos, sanos, motivados y entusiasmados por levantarnos cada día", dijo Boss.

En público, no parecía haber señales de que Boss estuviera atravesando dificultades. A menudo se mostraba optimista, incluso cuando hablaba de momentos difíciles.

En una conversación de 2017 en el “Aubrey Marcus Podcast” , Boss habló sobre usar el baile para perseverar a través de los desafíos.

"Cuando te sientes bien, bailas", dijo Boss. "Pase lo que pase, la vida va a seguir adelante".

-- Cómo obtener ayuda para alguien que podría suicidarse

Llama al 1-800-273-8255 o envía un mensaje de texto con la palabra "talk" al 741741 (o 988 a partir del 16 de julio de 2022) en Estados Unidos para comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Brinda asistencia gratuita y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana, para personas en crisis suicidas o angustiadas. Puedes obtener más información sobre sus servicios aquí, incluida su guía sobre qué hacer si se identifican señales suicidas en las redes sociales.

También puedes llamar al 1-800-273-8255 para hablar con alguien sobre cómo puedes ayudar a una persona en crisis. Llama al 1-866-488-7386 para Trevor Lifeline, un servicio de asesoramiento para la prevención de suicidios para la comunidad LGBTQ.

Para obtener asistencia fuera de EE.UU., la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio proporciona un directorio mundial de recursos y líneas directas internacionales. También puedes recurrir a Befrienders Worldwide.

Mira aquí las líneas de atención y prevención del suicidio en América Latina y España.