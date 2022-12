Se conocieron en un tren nocturno en Europa. Ahora llevan casi 30 años casados

(CNN) -- Katy Vernon y Randy Vanderwood se vieron por primera vez en la plataforma de una estación abarrotada. Era el verano de 1991. Los dos desconocidos esperaban para subir a un tren nocturno desde Amsterdam, en Países Bajos, hasta la recién unificada Berlín, en Alemania.

Fue el abrigo azul brillante de Randy, con sus solapas verde neón en contraste, lo primero que llamó la atención de Katy entre la multitud.

Luego se fijó en el peinado perfecto de Randy. Aquel hombre pulcro y bien vestido no se parecía a ninguno de los que Katy conocía en Londres.

"Por aquel entonces yo estudiaba arte dramático, así que todo el mundo que conocía era muy desaliñado", cuenta Katy ahora a CNN Travel. "Recuerdo que pensé: 'Parece muy pulcro y estadounidense'".

Las primeras impresiones de Randy sobre Katy fueron menos favorables.

"Me fijé en que ella y sus amigos estaban apoyados en un bordillo, fumando cigarrillos, y no me impresionó mucho", cuenta Randy a CNN Travel.

Katy tenía razón, Randy era estadounidense. Y su aspecto pulcro se explicaba en parte por su trabajo: servía en las Fuerzas Aéreas de EE.UU. Por aquel entonces, Randy estaba desplegado en Inglaterra y pretendía pasar su permiso de verano viajando por Europa con su hermano, que estaba de visita de Estados Unidos.

En cuanto a Katy, era británica y estaba estudiando arte dramático en Londres. Cuando tres de sus amigas le propusieron un viaje en tren por Europa, ella no dejó pasar la oportunidad. Dos años antes había fallecido su padre y su madre había muerto cuando Katy tenía 12 años. En el verano de 1991, Katy, de 19 años, aún no había superado la pérdida de su padre a una edad tan temprana.

"Estaba muy inestable emocionalmente en muchos sentidos", dice Katy. "Decidí: 'Voy a divertirme, sin pensar en chicos, y a hacer una escapada de chicas'. Así fue como afronté esta experiencia".

El tren de Amsterdam a Berlín se retrasó y, a medida que pasaba el tiempo, más y más gente llenaba la plataforma.

Cuando por fin llegó el tren, los pasajeros se agolpaban. Enseguida quedó claro que había muchos más viajeros que asientos. Katy y sus tres amigas habían reservado un camarote, pero otro grupo ya lo había ocupado.

Cuando Randy y Katy volvieron a verse, Katy estaba intentando convencer a los otros pasajeros de que le cedieran el camarote.

Randy pensó que Katy y sus amigas estaban siendo un poco "odiosas y ruidosas" por lo que parecía un malentendido.

Ahora Katy coincide en que fueron "muy ruidosas", pero reconoce que tenían sus razones.

"Abogábamos por nosotras mismas como mujeres jóvenes para viajar seguras y tener los asientos por los que habíamos pagado", dice.

El hermano de Randy empezó a charlar con Katy y sus amigas mientras luchaban por su caso. Mientras todo esto ocurría, Randy vio un asiento libre en la cabina de al lado, así que lo tomó.

Al final, Katy y sus amigas se acomodaron en el compartimento que habían recuperado y el hermano de Randy se unió a ellas.

Mientras el tren se dirigía hacia el este, Katy, sus tres amigos y el hermano de Randy charlaron hasta bien entrada la noche.

"Su hermano nos habló de él, por aquel entonces estaba en la universidad. Mencionó que estaban allí porque Randy estaba en el ejército", recuerda Katy.

"En realidad, lo único que aprendí fue que me parecía divertidísimo que alguien se llamara Randy, y que no era el diminutivo de nada. Era simplemente su nombre. Siendo una joven británica, me pareció muy gracioso".

En el transcurso de la conversación, quedó claro que Randy y su hermano estaban improvisando su viaje, decidiendo sobre la marcha qué ver y adónde ir después. Mientras tanto, el grupo de Katy "tenía un itinerario muy definido".

Cuando amaneció y el tren llegó a Berlín, Randy asomó la cabeza fuera de su camarote. El hermano de Randy le explicó que iban a pasar el día en Berlín con las chicas británicas.

Fue entonces cuando Randy se presentó a Katy como era debido. Y al hacerlo, cambió su impresión negativa inicial.

"Fueron muy amables al decir: 'Eh, pasen el rato con nosotras si quieren", cuenta actualmente. "Fue entonces cuando realmente llegué a conocerlas, porque básicamente las seguimos por todo Berlín, de museo en museo".

Explorando Europa

El grupo paseó por la ciudad, posando para fotografías en la Puerta de Brandemburgo y frente a un vestigio del Muro de Berlín.

Katy y sus amigas planeaban pasar dos días en Berlín y luego viajar a Praga. Randy y su hermano decidieron acompañarlas.

"Nos pareció divertido ir a Praga", dice. "Así que también nos subimos al tren con ellas, en esa dirección".

Pero a bordo, los planes fracasaron. Randy viajaba por Europa con una identificación militar estadounidense, en lugar de un pasaporte. Su documentación, obsoleta, no indicaba que la República Checa, que entonces aún se llamaba Checoslovaquia, era uno de los países que podía visitar.

Cuando los funcionarios de aduanas comprobaron los documentos a mitad del viaje en tren, Randy recibió instrucciones de bajarse del tren inmediatamente y regresar en dirección contraria. Él y su hermano cogieron apresuradamente sus mochilas y se prepararon para desembarcar.

"Cuando nos estaban echando del tren, pasamos junto a Katy y sus amigas y les dijimos: 'Chicas, lo siento, no podemos ir a Praga con ustedes. Me están echando del tren'", dice Randy.

El hermano de Randy tuvo que regresar a Estados Unidos poco después, pero a Randy le quedaba más tiempo. Al bajarse del tren de Praga, hizo vagas promesas de reunirse con Katy y sus amigos en Munich, Alemania, esa misma semana.

Luego Randy y su hermano viajaron de vuelta a París, donde el hermano de Randy voló de regreso a casa.

"Me dije: 'Bueno, ahora no sé qué hacer. Pero supongo que iré a Munich y veré si puedo encontrarme con ellas'", recuerda Randy. "Pero no estaba seguro al 100% de si habían dicho que estarían en Munich en dos días o en tres".

Era 1991, ninguno de los viajeros tenía teléfonos celulares ni direcciones de correo electrónico. Randy no tenía forma de contactar con Katy y sus amigas para confirmarlo.

"Bueno, qué diablos, no tengo nada que perder", recuerda que pensó Randy. Decidió arriesgarse y viajar a Munich con la esperanza de encontrarlas.

"Averigüé cuándo llegaba el siguiente tren desde Praga, bajé al andén y me quedé allí sentado hasta que llegó el tren".

La suerte quiso que Katy y sus amigas estuvieran en ese tren. Katy no lo podía creer.

"Me gustaba Randy, me parecía muy simpático y divertido", recuerda Katy. "Solo recuerdo que paseaba por un precioso jardín en algún lugar de Praga pensando: 'Supongo que no volveré a verlo'".

"Y entonces, cuando bajamos del tren, fui la primera en ver su brillante chaqueta, grité: '¡Dios mío, es Randy!".

"Para mí, eso fue algo incluso más asombroso que conocer a alguien en una plataforma de tren. Fue reencontrarse, y el hecho de que se arriesgara, sin saber siquiera si sería el día adecuado".

El grupo pasó un par de días juntos explorando Múnich, y luego viajaron a Venecia, Italia. Desde allí, se dirigieron a las islas griegas.

Las amigas de Katy ya habían visitado Grecia antes, y solo querían tomar el sol y relajarse. Pero era la primera vez que Katy y Randy visitaban el país, así que pasaron los días haciendo turismo solo ellos dos.

"Pasamos mucho tiempo juntos y forjamos una gran amistad", dice Katy.

"Salíamos a nadar juntos y a comer juntos", recuerda Randy.

En uno de los viajes en barco entre las islas griegas, el grupo pernoctó. Katy y sus amigas tenían sacos de dormir y los extendieron en la cubierta superior para mantenerse calientes. Randy no tenía nada más que su abrigo azul brillante para dormir, así que Katy le sugirió que compartiera el suyo.

"Literalmente, solo para estar calentitos", dice Randy. "Seguía siendo muy platónico".

Para entonces, tanto Katy como Randy pensaban que su amistad podía ser algo más. Pero no querían cruzar una línea mientras viajaban juntos. Katy y sus amigos habían hecho una especie de pacto por el que no dejarían que ningún romance vacacional cambiara sus planes.

A Randy también le agradaban las amigas de Katy y no quería alterar su equilibrio.

"Eran divertidas y muy amables conmigo", dice.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Katy y Randy se fueron acercando. Ella se sinceró con él sobre la muerte de sus padres. Él era bueno escuchando y reconoció que ella necesitaba a alguien que le permitiera desahogarse sin juzgarla.

"Había pasado por muchas cosas en mi vida hasta entonces, y había sufrido mucho por la pérdida de mis padres a una edad temprana. Así que nunca quise estar con alguien que me trajera drama y me añadiera estrés", dice Katy. "Y me sentí inmediatamente atraída por la persona tan agradable, tranquila y divertida que era".

Empezando una relación

El viaje llegaba a su fin, Randy tenía que volver a su puesto en una base de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) y Katy y sus amigas debían empezar el curso universitario en Londres. El grupo se separó con la promesa de seguir en contacto.

Una semana después de regresar al Reino Unido, Katy y otra de sus amigas del viaje fueron a visitar a Randy a su base de la RAF.

Katy se quedó a pasar la noche, pero su amiga se marchó, reconociendo que algo se estaba gestando entre Katy y Randy. Y tenía razón. Cuando Katy y Randy se despidieron al día siguiente, lo hicieron como novia y novio.

Katy dice que ver a Randy en el "mundo real", sin las gafas de color de rosa de unas vacaciones en Europa, confirmó sus sentimientos.

"Quería volver y asegurarme de que era algo más real", dice. "Y estoy muy contenta de haberlo hecho, porque realmente compartimos algunas experiencias y el comienzo de una amistad real, en lugar de ser solo una aventura, ya sabes, en un club nocturno europeo. Se sintió más arraigado".

Randy dice que él sentía lo mismo. Intentaron verse cada dos semanas.

Durante varios meses los dos disfrutaron de citas en Londres y de conocerse el uno al otro. Fue genial, pero había una especie de fecha final a la vista. Cuando conoció a Katy, a Randy le quedaba menos de un año de servicio antes de regresar a EE.UU. para empezar sus estudios universitarios.

Cuando Randy regresó a Estados Unidos en mayo de 1992, Katy y él rompieron, más o menos. La larga distancia era desalentadora para ambos, pero especialmente para Randy, que sentía que estaba empezando un nuevo capítulo en su vida y no estaba seguro de cómo compaginarlo con tener una novia en Inglaterra.

Aun así, Katy y Randy se separaron en buenos términos y se escribieron cartas durante los meses siguientes, con alguna que otra llamada transatlántica.

Un día, Katy llamó a Randy y le propuso ir a visitarlo unas semanas durante las vacaciones de verano de la universidad. Él la invitó a quedarse con él en casa de sus padres, en Iowa. Katy pasaba los días holgazaneando en la piscina local, donde Randy tenía un trabajo de verano como socorrista. Pasaron juntos cada minuto del viaje de Katy.

Los padres de Randy acogieron a Katy de todo corazón en su familia.

"Cuando volvió a Inglaterra, me di cuenta de que me gustaba mucho esta chica. Es estupenda. La extrañaba mucho", dice Randy.

Esa Navidad viajó a Londres para visitar a Katy y, mientras estaba allí, decidió pedirle matrimonio.

"Nunca pensé que me casaría a los 21 años. No estaba en mis planes. Nunca pensé que saldría del Reino Unido", dice Katy.

"Pero nosotros sentíamos que teníamos que casarnos o romper. En mi experiencia y siendo tan joven, no veía cómo mantener una relación a larga distancia en dos países diferentes".

Katy acababa de terminar la universidad. Sentía que si iba a hacer un cambio drástico en su vida, ahora era el momento de hacerlo.

"Así que me lancé de lleno. Y por muy triste que fuera no tener padres, me liberó para tomar esta gran decisión sin los controles y equilibrios que podría haber tenido", dice Katy.

"Cuando conocí a Randy y decidí casarme, sentí que era como un botón de reinicio y una oportunidad de elegir una familia feliz y construir mi propia familia feliz. Habían pasado tantas cosas tristes en mi vida que estaban fuera de mi control, que sentí como: 'Vale, esto está bajo mi control'".

Katy y Randy se casaron en Minneapolis en 1993 y empezaron a construir una vida allí. Fue emocionante, pero Katy dice que el primer año fue duro: sintió nostalgia y tuvo que aclimatarse a la vida en un nuevo país.

"Pero yo diría que el primer año fue el más duro, y luego todo ha ido cada vez mejor", dice hoy.

"Realmente me siento firme en el hecho de que tuve la suerte de conocer a una persona tan agradable, sólida y buena. Y eso permanece, aunque hayamos cambiado y crecido mucho".

Treinta años después

Casi tres décadas después, Katy y Randy siguen viviendo juntos en Minneapolis. Actualmente, Katy es música: "una de las cosas que más me gusta hacer en el mundo es ir a verla cantar", dice Randy. Ha escrito algunas canciones sobre su historia de amor con Randy, entre ellas "Better For You", que habla de su certeza de que estaban hechos el uno para el otro. En cuanto a Randy, trabaja como fotógrafo y dirige su propio negocio de fotografía desde finales de la década de 1990.

La pareja tiene dos hijas adultas, Lily y Daisy, que también tienen inquietudes artísticas, y disfrutan con el hecho de que la historia de amor de sus padres parezca una película romántica.

Katy y Randy regresan a menudo al Reino Unido con su familia, pero no han vuelto a visitar sus destinos europeos de 1991 desde aquel primer verano. Volver a los trenes de Europa está en su lista de deseos.

"Soñamos despiertos con hacerlo", dice Katy.

Actualmente, Katy considera su encuentro fortuito en el tren como "un pequeño golpe de suerte".

"Pueden pasar cosas buenas", añade. "Solo tienes que estar abierto a las experiencias, no puedes planificar tu vida".

"Nunca sabes lo que va a pasar", coincide Randy. "Tienes que vivir tu vida y hacer lo que creas que es mejor".