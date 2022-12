El Twitter de Elon Musk suspende cuentas de periodistas de CNN, The New York Times y WaPo

Los detalles de la reactivación de la cuenta de Trump en Twitter 3:15

(CNN) -- El Twitter de Elon Musk suspendió este jueves sin ninguna explicación las cuentas de varios periodistas que cubren la tecnología.

Los perfiles pertenecientes a Donie O'Sullivan de CNN, Ryan Mac de The New York Times y Drew Harwell de The Washington Post, así como de otros periodistas de tecnología, se suspendieron abruptamente.

“Elon dice que es un defensor de la libertad de expresión y le impide a los periodistas ejercer la libertad de expresión. Creo que eso pone en duda su compromiso”, dijo Harwell a CNN.

También se suspendió la cuenta del periodista independiente progresista Aaron Rupar. Rupar le dijo a CNN que no ha recibido ninguna comunicación de Twitter sobre la suspensión. "Nada", dijo en una llamada telefónica.

CNN se ha comunicado con Musk y Twitter para solicitar comentarios.

Las suspensiones ocurren después de que Twitter cerrara este jueves una cuenta perteneciente a Mastodon, un competidor emergente.

Más temprano este jueves, Twitter cerró una cuenta de Mastodon y tuiteó que la gente podía seguir a @ElonJet, la cuenta que rastrea el avión privado de Musk en su plataforma, luego de que el multimillonario prohibiera a @ElonJet en Twitter este miércoles.