2022: el año en imágenes

(CNN) -- El mundo fue testigo en 2022 de un conjunto de acontecimientos noticiosos inabarcable y sin comparación. Fue un año en el que se produjeron momentos históricamente significativos y sorprendentes, que provocaron incredulidad y desesperación. Sin embargo, no faltaron días que ofrecieron alegría y orgullo.



Desde la guerra de Rusia en Ucrania hasta el tiroteo masivo en una escuela primaria de Uvalde, Texas, pasando por la muerte de la reina Isabel II, estas son algunas de las historias destacadas del año.

Mira cada mes:

El año comenzó con calma, mientras el mundo empezaba a salir lentamente de una larga y prolongada hibernación pandémica.

Sin embargo, en consonancia con la fragilidad de estos tiempos modernos, en febrero estalló una guerra en toda regla en Ucrania, cuando Rusia invadió el país, acabando y trastornando la vida de muchas personas, incluidos civiles y niños. El fotógrafo Evgeniy Maloletka capturó una de las imágenes más vívidas de la guerra para Associated Press, mostrando una foto de una mujer embarazada con el rostro ceniciento, sujetándose el bajo vientre, que es transportada en camilla momentos después de un bombardeo en un hospital maternoinfantil de Mariúpol, Ucrania.

La mujer, cuyo nombre se desconoce, y su bebé murieron más tarde.

Esta imagen ahora simboliza una de las muchas atrocidades cometidas por Rusia en la guerra de Ucrania. El ataque del 9 de marzo, apenas 13 días después del comienzo de la guerra, fue uno de los más brutales del conflicto que continúa hasta hoy.

En mayo, Estados Unidos volvió a ser testigo de un tiroteo en una escuela, esta vez en Uvalde, Texas. El fotógrafo Pete Luna, del Uvalde Leader-News, fotografió la caótica escena en el exterior de la escuela, mientras los jóvenes estudiantes de primaria corrían para ponerse a salvo mientras el atacante seguía dentro.

Y el 8 de septiembre, la reina Isabel II murió en el castillo escocés de Balmoral, causando conmoción en todo el mundo. La monarca, de 96 años, había trabajado con 15 primeros ministros del Reino Unido, desde Winston Churchill hasta Liz Truss. Murió dos días después de invitar a Truss a formar un nuevo gobierno. El funeral de la reina congregó a decenas de miles de personas que presentaron sus últimos respetos a una monarca que reinó durante 70 años, una cifra sin precedentes.

También fue un año de primicias. En Estados Unidos se confirmó el nombramiento de la primera mujer negra a la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson. En los Juegos Olímpicos de Invierno, la estadounidense Erin Jackson se convirtió en la primera mujer negra en ganar una medalla individual en patinaje de velocidad. Y se hizo historia con el primer equipo de arbitraje compuesto exclusivamente por mujeres en una Copa del Mundo masculina.

Otro momento destacado de este año fue la anulación del caso Roe vs. Wade, la histórica sentencia de la Corte Suprema de 1973 que garantizaba el derecho constitucional federal al aborto en Estados Unidos. La decisión del tribunal desencadenó este año protestas de los activistas por el derecho al aborto y celebraciones en las calles de los grupos antiabortistas, separando ideológicamente aún más a un país de por sí dividido.

En noviembre, los estadounidenses acudieron a las urnas, con unos resultados electorales que desafiaron las expectativas de las encuestas.

Mientras todos estos momentos se desarrollaban, la Tierra seguía calentándose, derritiendo y separando las crestas de hielo glaciar, mientras gran parte del hemisferio norte se enfrentaba a una sequía histórica que calcinó el suelo, secó los ríos y provocó la pérdida masiva de cosechas.

Muy por encima de la Tierra, el telescopio espacial James Webb captó magníficas imágenes del espacio con gran nitidez y detalle.

En el otro extremo de la actualidad, Will Smith abofeteó descaradamente a Chris Rock en plena gala de los Oscar, molesto por las declaraciones del cómico sobre su mujer. El momento fue presenciado en vivo por televisión por millones de personas de todo el mundo.

Este año, muchos aficionados al deporte apoyaron a Aaron Judge, que batió el récord de jonrones en la Liga Americana de su compatriota Roger Maris en una sola temporada, una hazaña extraordinaria.

Entrelazadas con estos grandes acontecimientos noticiosos había imágenes de la vida cotidiana que recordaban al mundo los bellos, tranquilos --y a veces graciosos-- momentos dentro y fuera de la vida de las personas.

Y detrás de las mejores fotos de este año está el duro trabajo de los fotoperiodistas. Muchos de ellos siguen documentando guerras y conflictos, lejos de la seguridad de sus hogares. Es gracias a su perseverancia y dedicación que estas imágenes salen a la luz, ofreciendo una ventana al mundo y ayudándonos a entenderlo a través de la fotografía.

Este es el "2022: el año en imágenes" de CNN Digital.

Nota del editor: algunas de estas imágenes son de carácter explícito. Se recomienda discreción al espectador.

Enero

El 1 de enero, Times Square nos mostró cuán lejos habíamos llegado con respecto a la pandemia de covid-19.

El famoso monumento neoyorquino estaba repleto de gente festejando el Año Nuevo, después de haber estado prácticamente vacío un año antes. En ese momento, se había autorizado el uso de varias vacunas contra el covid-19 en todo el mundo y se administraban millones de dosis al día.

Pero la variante ómicron, la cepa más contagiosa del coronavirus hasta la fecha, demostró que estábamos lejos de estar fuera de peligro. Estados Unidos y otros países experimentaron un aumento de los casos de covid-19, y muchas ciudades decidieron reducir sus celebraciones de Año Nuevo. Algunas las cancelaron por completo.

1 de enero

Las personas celebran el año nuevo en Times Square, Nueva York. Era una escena muy diferente a la del 1 de enero de 2021, cuando Times Square estaba casi vacía debido a las restricciones por el covid-19. Muchas ciudades de todo el mundo todavía redujeron sus celebraciones este año. Crédito: Craig Ruttle/AP

2 de enero

Niños juegan en el barrio de Catia de Caracas, Venezuela. Crédito: Matias Delacroix/AP

3 de enero

Cae nieve sobre el Capitolio de EEUU en Washington. Crédito: Kent Nishimura/Los Angeles Times/Getty Images

4 de enero

El tráfico se mueve lentamente por una carretera cerca de Fredericksburg, Virginia, después de ser desviado de una parte de la Interestatal 95 que fue cerrada debido a una tormenta invernal. Miles de automovilistas quedaron atrapados durante la noche en un tramo de 80 kilómetros entre Richmond y Washington. La tormenta dejó más de 30 centímetros de nieve en la zona, pero gran parte del problema era que los camiones inutilizados bloqueaban los carriles, según las autoridades de transporte. Muchas personas, carentes de alimentos y agua, abandonaron sus vehículos a la espera de que el tráfico volviera a circular. Otros se quedaron dentro, encendiendo los motores de vez en cuando para calentarse y apagándolos después para ahorrar combustible. Crédito: Chip Somodevilla/Getty Images

6 de enero

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla desde el Statuary Hall del Capitolio para conmemorar el primer aniversario de los disturbios en el Capitolio. Hacía un año que los partidarios de Donald Trump habían irrumpido en el Capitolio, atacando a los agentes y destruyendo partes del edificio en lo que fue una impresionante muestra de insurrección. Biden señaló enérgicamente a Trump por intentar deshacer la democracia estadounidense. "Por primera vez en nuestra historia, un presidente no solo había perdido unas elecciones. Intentó impedir el traspaso pacífico del poder mientras una turba violenta llegaba al Capitolio", dijo Biden. "Pero fracasaron. Fracasaron. Y en este día de recuerdo, debemos asegurarnos de que un ataque así nunca, nunca vuelva a ocurrir". Crédito: Jim Watson/AFP/Getty Images

10 de enero

Cuarenta palomas son liberadas en el funeral de Valentina Orellana-Peralta en Gardena, California. Valentina, de 14 años, murió por una bala perdida, disparada por un agente de policía de Los Ángeles, mientras estaba de compras navideñas con su madre en diciembre de 2021. El reverendo Al Sharpton pronunció el panegírico de Valentina y habló de la necesidad de una reforma policial. Crédito: David Swanson/AP

16 de enero

La estrella del tenis Novak Djokovic abandona el Park Hotel de Melbourne tras la cancelación de su visado por parte del gobierno australiano por motivos de orden público y salud pública. Djokovic, el tenista masculino mejor clasificado del mundo en ese momento, buscaba hacer historia en el Abierto de Australia de este año, pero fue deportado por las autoridades, que dijeron que no tenía una exención válida para los requisitos de vacunación de Australia. Djokovic, que ya se había manifestado en contra de la obligación de vacunarse contra el covid-19, no estaba vacunado cuando llegó a Australia. Crédito: Loren Elliott/Reuters

18 de enero

Varias personas asisten en San Francisco a una vigilia con velas por Michelle Go, una mujer de 40 años que murió tras ser empujada a las vías de un tren que circulaba en sentido contrario en una estación de metro de Nueva York. Un hombre de 61 años fue acusado de homicidio en segundo grado en relación con su muerte. Aunque la policía calificó su muerte de ataque aleatorio y no lo calificó de delito de odio, reavivó la preocupación en la comunidad asiáticoestadounidense. La representante estadounidense Grace Meng, demócrata por Nueva York, señaló que el incidente se produjo en un momento en que los ataques a neoyorquinos asiáticos "siguen en aumento". Crédito: Stephen Lam/San Francisco Chronicle/Getty Images

21 de enero

Estudiantes de Viena, Virginia, se aseguran una posición en primera fila junto al escenario durante una manifestación contra el aborto de la Marcha por la Vida en Washington. Crédito: Bill O'Leary/The Washington Post/Getty Images

24 de enero

Los bomberos buscan entre los escombros tras el derrumbe de un estacionamiento sobre varias casas en Antananarivo, Madagascar. Tras el derrumbe se encontraron varios cadáveres. El país había sufrido fuertes tormentas tropicales. Crédito: Rijasolo/AFP/Getty Images

Los bomberos de Baltimore se sientan en una escalinata frente a una casa adosada vacía en la que murieron varios bomberos al derrumbarse parcialmente el edificio mientras respondían a un incendio de dos alarmas. El bombero de la derecha sostiene unos globos que le regaló un vecino de la zona. Crédito: Julio Cortez/AP

25 de enero

Un paciente de covid-19 es abrazado por su hijo y su hija antes de ser intubado en un hospital de Mission Viejo, California. Un aumento de las hospitalizaciones estuvo relacionado con la variante ómicron, altamente transmisible. Crédito: Shannon Stapleton/Reuters

Cientos de migrantes son rescatados frente a la costa de la isla italiana de Lampedusa después de que la Guardia Costera italiana los encontrara en una embarcación de madera abarrotada en el mar Mediterráneo. Al menos siete inmigrantes murieron de hipotermia, según la agencia de noticias italiana ANSA. Crédito: Pau de la Calle/AP

27 de enero

Una mujer y sus hijos salen de su casa en Hasakah, Siria, mientras las fuerzas especiales kurdas iban casa por casa realizando búsquedas de combatientes del ISIS y prisioneros fugitivos. Fue una semana después de que combatientes del ISIS lanzaran un asalto contra la prisión de Ghweran en lo que se creía que era el mayor ataque coordinado del grupo en años. Crédito: Diego Ibarra Sánchez/The New York Times/Redux

28 de enero

Esta foto aérea muestra un puente cubierto de nieve que se derrumbó en Pittsburgh. Diez personas resultaron heridas en el derrumbe, que se produjo horas antes de que el presidente Joe Biden visitara la ciudad para hablar de los esfuerzos de su administración por reforzar las infraestructuras del país. Según el Departamento de Transporte de Pensilvania, el puente se encontraba en "mal estado general". Crédito: Matt Freed/Pittsburgh Post-Gazette/AP

30 de enero

El mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, pierde el balón después de que Sam Hubbard, de los Cincinnati Bengals, lo derribara durante el Campeonato de la AFC. Cincinnati derrotó a Kansas City 27-24 para avanzar al Super Bowl. (Crédito: Charlie Riedel/AP)

Febrero

Los Juegos Olímpicos de Invierno comenzaron en Beijing a principios de febrero y brindaron una actuación impresionante y momentos inolvidables. Beijing se convirtió en la primera ciudad en la historia en albergar unos Juegos Olímpicos de Invierno y Verano.

El mes terminó con una nota mucho más sombría. Después de meses de acumulación militar y una política arriesgada, Rusia lanzó un ataque militar sin precedentes contra Ucrania. La guerra continúa hasta el día de hoy.

Las democracias occidentales impusieron fuertes sanciones a Rusia y trataron al país — y a su presidente, Vladimir Putin — como un paria en el escenario mundial. También han reforzado la resistencia ucraniana, brindando ayuda financiera y militar.

2 de febrero

Los agentes de policía de Nueva York saludan a un coche fúnebre que lleva el ataúd del agente Wilbert Mora cuando sale de la Catedral de San Patricio después de su funeral. Mora y su compañero, Jason Rivera, recibieron un disparo mortal en enero cuando respondían a una llamada por disturbios domésticos. Miles de policías asistieron a sus funerales. Crédito: Yuki Iwamura/AP

3 de febrero

La imagen muestra escombros alrededor del sitio de una redada estadounidense en Idlib, Siria. La redada resultó en la muerte del líder de ISIS, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, anunció el presidente Joe Biden. Fue la redada estadounidense más grande en el país desde la operación de 2019 que mató al líder de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. Crédito: Izzeddin Kasim/Agencia Anadolu/Getty Images

4 de febrero

Fuegos artificiales explotan sobre el Estadio Nacional de Beijing durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno. Beijing es la primera ciudad en la historia en albergar unos Juegos Olímpicos de Verano y de Invierno. Crédito: Julián Finney/Getty Images

Los atletas de China Dinigeer Yilamujiang, a la izquierda, y Zhao Jiawen saludan mientras colocan la llama olímpica en un copo de nieve gigante durante la ceremonia de apertura. La elección de Dinigeer y Zhao parecía simbólica y deliberada. Dinigeer es uigur, una minoría étnica en la región occidental de Xinjiang, en el extremo occidental de China, donde China ha sido acusada de violaciones masivas de los derechos humanos. Zhao es de ascendencia Han, la etnia dominante en China. Crédito: Jae C. Hong/AP

5 de febrero

Therese Johaug de Noruega celebra después de cruzar la línea de meta para ganar el skiatlón femenino, el primer evento de medallas de los Juegos Olímpicos de este año. (Crédito: Odd Andersen/AFP/Getty Images)

6 de febrero

La gente descansa en las cabinas para dormir que se instalaron para los periodistas que trabajan en el principal centro de medios de los Juegos Olímpicos. Crédito: Aleksandra Szmigiel/Reuters

7 de febrero

La pareja estadounidense de patinaje artístico Alexa Knierim y Brandon Frazier actúan durante el evento por equipos en los Juegos Olímpicos de Invierno. El equipo de Estados Unidos ganó la medalla de plata. Crédito: David J. Phillip/AP

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la izquierda, se reúne con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en Moscú. Macron esperaba frenar el tenso enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. En ese momento, Putin había reunido el 70% del personal militar y las armas que necesitaría para una invasión a gran escala de Ucrania, según estimaciones de la inteligencia estadounidense. Crédito: Sputnik/AFP/Getty Images

Miembros de la comunidad local de exploradores apagan el borde de un área en llamas mientras intentan detener la propagación de un incendio forestal en el Parque Nacional Aberdare en Kenia. Crédito: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

10 de febrero

El estadounidense Nathan Chen realiza una impecable rutina de patinaje libre para ganar la medalla de oro olímpica en patinaje artístico individual. Fue el primer oro olímpico para Chen, quien rompió el récord mundial en el programa corto a principios de semana. Antonin Crédito: Thuillier/AFP/Getty Images

El humo sale del volcán Monte Etna en Italia. El Monte Etna es el volcán activo más alto de Europa. Crédito: Salvatore Allegra/AP

Las parejas se preparan para las fotos de boda frente a la estación de Tokio mientras nieva en la capital japonesa. (Crédito: Philip Fong/AFP/Getty Images)

11 de febrero

El saltador de esquí Dominik Peter, de Suiza, compite en los Juegos Olímpicos de Invierno. Crédito: Christof Stache/AFP/Getty Images

La leyenda estadounidense del snowboard Shaun White se emociona después de su última carrera en el evento olímpico de halfpipe. White, ganador de la medalla de oro en 2006, 2010 y 2018, terminó cuarto en lo que dijo que serían sus últimos Juegos Olímpicos. Crédito: Chang W. Lee/The New York Times/Redux

Un manifestante se para sobre un camión que sostiene una bandera canadiense durante una protesta cerca del Parlamento de Canadá en Ottawa. Una protesta masiva contra las restricciones del covid-19 había estado creciendo durante semanas, paralizando el centro de Ottawa y algunos cruces fronterizos de EE. UU. Miles de camioneros participaron en el llamado Freedom Convoy, luchando contra un mandato que requería que todos los camioneros canadienses que cruzaran la frontera entre Estados Unidos y Canadá estuvieran completamente vacunados o en cuarentena en sus hogares durante dos semanas cuando regresaran. Crédito: Brett Gundlock/The New York Times/Redux

13 de febrero

El receptor de los Rams de Los Angeles Cooper Kupp celebra después de que su equipo ganara el Super Bowl en casa. Kupp atrapó dos pases de touchdown en el juego, incluido el marcador de la ventaja con 1:25 restantes, cuando los Rams derrotaron a los Bengals de Cincinnati 23-20. Kupp fue nombrado el jugador más valioso del partido. Crédito: Ben Liebenberg/AP

Los raperos Snoop Dogg, arriba a la derecha, y Dr. Dre actúan al comienzo del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que también contó con la participación de la cantante Mary J. Blige y los raperos Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent. Crédito: Frédéric J. Brown/AFP/Getty Images

La patinadora de velocidad de Estados Unidos Erin Jackson celebra después de ganar el oro olímpico en los 500 metros. Es la primera mujer negra en ganar una medalla individual en patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos, según Team USA. También es la primera mujer estadounidense en ganar una medalla de oro en patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos desde Bonnie Blair en 1994. Crédito: Sebastien Bozon/AFP/Getty Images

14 de febrero

Brittney Johnson hace una reverencia después de hacer historia en Broadway. Johnson es la primera actriz de color en interpretar el papel de tiempo completo de Glinda, el personaje principal del musical "Wicked". Crédito: Bruce Glikas/Getty Images

15 de febrero

Pacientes que muestran síntomas de covid-19 yacen en camas en un área de espera temporal afuera del Centro Médico Caritas en Hong Kong. Los hospitales de Hong Kong estaban abrumados por el mayor brote de covid-19 en la ciudad. Crédito: Anthony Kwan/Getty Images

La snowboarder Anna Gasser, de Austria, compite en las grandes finales aéreas de los Juegos Olímpicos de Invierno. Ella ganó el oro para defender su título olímpico. El lugar de Big Air se construyó en el sitio de una antigua acería. Crédito: Patrick Steiner/GEPA Pictures/Sipa/AP

17 de febrero

Kamila Valieva, la patinadora artística de Rusia que había estado en el centro de una controversia de dopaje en los Juegos Olímpicos de Invierno, se cayó varias veces durante su patinaje libre y terminó cuarta en la competencia individual femenina. La superestrella de 15 años era la favorita para ganar después de quedar en primer lugar en el programa corto. Pero fue otra rusa — Anna Shcherbakova, de 17 años — quien encabezó el campo. Valieva dio positivo por una sustancia prohibida en diciembre, antes de los Juegos Olímpicos, y había sido autorizada provisionalmente para competir. Crédito: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Getty Images

Eileen Gu de China practica antes del evento de medio tubo de freeski olímpico. La superestrella de 18 años ganó el oro y terminó con tres medallas olímpicas este año. Ya había ganado el oro en el evento de big air y la plata en el slopestyle. Crédito: Marco Bertorello/AFP/Getty Images

20 de febrero

Se desata una pelea después de un partido de baloncesto universitario entre Wisconsin y Michigan. El entrenador en jefe de Michigan, Juwan Howard, fue suspendido por el resto de la temporada regular después de lanzar un puñetazo al cuerpo técnico de Wisconsin, lo que provocó el tumulto. Crédito: David Stluka/AP

Las banderas de China y del Comité Olímpico Internacional se izan al comienzo de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos en Beijing. Crédito: Matthew Stockman/Getty Images

21 de febrero

Una familia que salió del este de Ucrania ve el discurso televisado del presidente de Rusia, Vladimir Putin, desde una habitación de hotel en Taganrog, Rusia. En unas extensas declaraciones, Putin criticó los crecientes lazos de seguridad de Kyiv con Occidente y pareció poner en duda el derecho de Ucrania a la autodeterminación. Pronto ordenaría tropas en las partes del este de Ucrania controladas por los separatistas. Crédito: Serguéi Ponomarev/The New York Times/Redux

24 de febrero

Una foto proporcionada por la oficina del presidente de Ucrania parece mostrar una explosión en la capital de Ucrania, Kyiv. Hubo explosiones en varias ciudades cuando la invasión de Rusia comenzó antes del amanecer. Crédito: Oficina del Presidente de Ucrania

Una mujer herida se encuentra frente a un hospital después de un ataque en la ciudad de Chuhuiv, en el este de Ucrania. Crédito: Aris Messinis/AFP/Getty Images

Sviatoslav Fursin, a la izquierda, y Yaryna Arieva se arrodillan durante la ceremonia de su boda en el monasterio de San Miguel en Kyiv, Ucrania. Habían planeado casarse en mayo, pero se apresuraron a casarse después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciara una operación militar en Ucrania. "Tal vez podamos morir, y solo queríamos estar juntos antes de todo eso", dijo Arieva. Crédito: Christian Streib/CNN

25 de febrero

El cuerpo de un soldado de Rusia yace junto a un vehículo ruso en las afueras de Járkiv, Ucrania. Crédito: Tyler Hicks/The New York Times/Redux

27 de febrero

La cantante y actriz Lady Gaga se prepara en el backstage de los Screen Actors Guild Awards en Santa Mónica, California. Ve más fotos de los Premios SAG de este año. Crédito: Nina Westervelt/Shutterstock para los Premios SAG

El cuerpo sin vida de una niña de 6 años, que según Associated Press fue asesinada a causa de los bombardeos rusos en una zona residencial, yace en un carro médico en un hospital de Mariúpol, Ucrania. La niña fue llevada de urgencia al hospital pero no pudo ser salvada. (Crédito: Evgeni Maloletka/AP)

Marzo

La guerra en Ucrania siguió dominando los titulares en marzo, con millones de refugiados huyendo del país a medida que se intensificaban los combates. Escenas desgarradoras, incluido el bombardeo de un hospital de maternidad, fueron documentadas por fotógrafos de la región.

En Estados Unidos, la jubilación prevista del juez de la Corte Suprema Stephen Breyer abrió la puerta a un candidato histórico. El presidente Joe Biden nominó a Ketanji Brown Jackson para convertirse en la primera mujer negra en la historia en sentarse en el tribunal superior. Se presentó a las audiencias de confirmación en marzo y fue confirmada por el Senado en abril. Dos meses después, fue juramentada.

El mes terminó con uno de los momentos más impactantes en la historia de los premios: Will Smith abofeteando a Chris Rock en la cara durante los Premios de la Academia. Smith ganó el Oscar al mejor actor más tarde esa noche y se disculpó con la Academia durante un discurso de aceptación entre lágrimas. Pero ahora está vetado del programa durante los próximos 10 años.

1 de marzo

El juez de la Corte Suprema de EE.UU., Stephen Breyer, quien recientemente anunció su próxima jubilación, reacciona mientras recibe aplausos durante el discurso sobre el Estado de la Unión en Washington. Breyer cumplió 84 años este año. Sirvió en la corte desde agosto de 1994 hasta junio de 2022. Evelyn Hockstein/Pool/Getty Images

Ilona Koval, una mujer de Odesa, Ucrania, llora mientras viaja a Palanca, Moldavia, con algunas de las chicas a las que entrenó como patinadoras artísticas. Estaban en un campo de refugiados temporal en la frontera con Ucrania. Millones de refugiados han huido de Ucrania a países vecinos desde la invasión rusa en febrero. Laetitia Vancon/The New York Times/Redux

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, posa para una foto en un búnker de Kyiv después de una entrevista exclusiva con CNN y Reuters. Zelensky dijo que mientras continúen los ataques de Moscú contra las ciudades ucranianas, se podrá avanzar poco en las conversaciones entre las dos naciones. "Es importante dejar de bombardear a la gente, y luego podemos seguir adelante y sentarnos en la mesa de negociaciones", dijo. Umit Bektas/Reuters

3 de marzo

Un soldado ucraniano carga a un bebé a través de un puente destruido en las afueras de Kyiv. “En un momento durante la evacuación, una pareja luchaba por llevar sus pertenencias y a su bebé recién nacido”, dijo el fotógrafo Timothy Fadek. “Este soldado, Oleh, les ofreció ayuda, así que le entregaron a su bebé”. Timothy Fadek/Redux para CNN

5 de marzo

Georgiy Keburia se despide de su esposa e hijos en un tren en Odesa, Ucrania. Huían a la ciudad de Lviv, en el oeste del país. La estación de tren de Odesa había apagado todas sus luces para proteger a las personas de los ataques de los rusos. Salwan Georges/The Washington Post/Getty Images

6 de marzo

Soldados ucranianos intentan salvar a un hombre después de que un aparente ataque con morteros rusos matara a Tetiana Perbyinis y a sus dos hijos en Irpin, Ucrania. Sin embargo, tenía un pulso débil y murió, según The New York Times. Esta foto gráfica fue ampliamente compartida en todo el mundo. Lynsey Addario/Getty Images

7 de marzo

Los dolientes se reúnen en el funeral de una joven de Cachemira en Srinagar, India. Rafia Nazir murió en un ataque con granadas en un mercado concurrido. Mukhtar Khan/AP

8 de marzo

Una bailarina ucraniana del Ballet de la ciudad de Kyiv espera antes de actuar en un teatro de París. El Ballet de la Ciudad de Kyiv bailó frente a una sala llena para el último espectáculo de una gira francesa. Describieron estar agotados física y emocionalmente después de la invasión de Rusia a su país. Thibault Camus/AP

9 de marzo

Los trabajadores de emergencia llevan a una mujer embarazada herida en el bombardeo de un hospital de maternidad en Mariúpol, Ucrania. La mujer y su bebé murieron más tarde. Los trabajadores médicos no tuvieron tiempo de obtener el nombre de la mujer antes de que su esposo y padre vinieran a recuperar el cuerpo. Evgeni Maloletka/AP

12 de marzo

Una madre y su hijo descansan en Lviv, Ucrania, mientras esperan para abordar un tren a Polonia. Imágenes de Dan Kitwood/Getty

14 de marzo

La Dra. Shelly Tien realiza un aborto en Birmingham, Alabama, mientras una enfermera la ayuda con una ecografía. Tien es una de entre aproximadamente 50 médicos que viajan a través de las fronteras estatales para realizar abortos en áreas que tienen acceso limitado al aborto. La fotógrafa de Reuters Evelyn Hockstein acompañó a Tien y documentó su vida mientras viajaba a clínicas en Alabama y Oklahoma. Evelyn Hockstein/Reuters

17 de marzo

Isiah Dasher, un jugador de baloncesto de St. Peter, se defiende de Lance Ware de Kentucky durante su partido de primera ronda en el Torneo de la NCAA. St. Peter's derrotó a Kentucky 85-79 en tiempo extra. Fue la mayor sorpresa del torneo este año, ya que St. Peter's estaba como cabeza de serie número 15, y Kentucky ocupaba la segunda posición. Imágenes de Andy Lyons/Getty

La cantante y presentadora de programas de entrevistas diurnas Kelly Clarkson cae al suelo después de que la actriz Anne Hathaway la derrotara con su propia canción en un juego de "Sing That Name That Tune". Weiss Eubanks/NBCUniversal/Getty Images

La nadadora de la Universidad de Pensilvania, Lia Thomas, a la izquierda, acepta su trofeo después de ganar el estilo libre de 500 yardas en el Campeonato de la NCAA. Thomas, la primera atleta transgénero en ganar un título de la División I de la NCAA, está acompañado en el podio por Emma Weyant, de Virginia, que finalizó en segundo lugar, y Erica Sullivan, de Texas, en tercer lugar. Con cada victoria, Thomas trajo renovada atención al debate en curso sobre la participación de las mujeres trans en los deportes y el equilibrio entre la inclusión y el juego limpio. Rich von Biberstein/Icon Sportswire/AP

20 de marzo

Los hombres llevan antorchas para celebrar Nowruz, el Año Nuevo persa, en Akra, Iraq. Ari Jalal/Reuters

21 de marzo

Leila Jackson, una de las hijas de la candidata a la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson, se sienta detrás de su madre durante sus audiencias de confirmación en el Senado. Patrick Jackson, el padre de Leila y esposo de Ketanji, está a la izquierda. Ketanji fue la elección del presidente Joe Biden para reemplazar al juez saliente Stephen Breyer. Prestó juramento como jueza asociada en junio, haciendo historia como la primera mujer negra en la Corte Suprema de Estados Unidos. Sarahbeth Maney/The New York Times/Redux

23 de marzo

Casas dañadas en el vecindario Arabi de St. Bernard Parish, Louisiana, después de que tornados arrasaran el área de Nueva Orleans la noche anterior. Edmund D. Fuente/The New York Times/Redux

25 de marzo

Se ven mientras las sombras de miembros militares que saludan a un equipo de la Marina de EE.UU. que lleva una caja de transferencia que contiene el cuerpo del sargento de artillería. James Speedy en la Base de la Fuerza Aérea de Dover en Delaware. Speedy, de 30 años, fue uno de los cuatro marines que murieron durante un vuelo de entrenamiento en Noruega el 18 de marzo. Andrew Harnik/AP

Un hombre recupera artículos de una tienda en llamas tras un ataque ruso en Járkiv Ucrania. Felipe Dana/AP

27 de marzo

El actor Will Smith abofetea al comediante Chris Rock durante la transmisión de los Premios de la Academia después de que Rock hiciera una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith. Los censores silenciaron el intercambio verbal que siguió. Smith ganó el Oscar a mejor actor más tarde esa noche, y en un discurso de aceptación entre lágrimas se disculpó con la Academia. Al mes siguiente, la Academia castigó a Smith prohibiéndole la entrada a la entrega de premios durante los próximos 10 años. Myung Chun/Los Ángeles Times/Getty Images

Troy Kotsur ofreció un emotivo discurso en lenguaje de señas al aceptar el Premio de la Academia al mejor actor de reparto. Kotsur es el segundo actor sordo en la historia en ganar un Premio de la Academia. Ganó por su papel en la película “CODA”, que significa hijo de adultos sordos. "CODA" ganó más tarde el Oscar a la mejor película. Brian Snyder/Reuters

31 de marzo

El ojo de un cocodrilo americano se ve en el río Tárcoles durante un tour de cocodrilos en Tárcoles, Costa Rica. Luis Acosta/AFP/Getty Images

Abril

Imágenes impactantes mostraron los cuerpos de civiles esparcidos por las calles de Bucha, Ucrania, lo que desató la indignación internacional y aumentó la urgencia de las investigaciones en curso sobre presuntos crímenes de guerra rusos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a los líderes rusos que rindan cuentas por las acciones de las fuerzas armadas de la nación. El Ministerio de Defensa ruso, sin evidencia, afirmó que las extensas imágenes de Bucha eran “falsas”.

2 de abril

El entrenador en jefe de Duke, Mike Krzyzewski, sale de la cancha por última vez después de que sus Blue Devils cayeron ante su archirrival Carolina del Norte en la Final Four. Krzyzewski, el entrenador con más victorias de todos los tiempos del baloncesto universitario, anunció en junio de 2021 que se retiraría al final de la temporada. (Crédito: Jamie Squire/Getty Images)

3 de abril

El equipo de baloncesto de Carolina del Sur celebra después de derrotar a UConn para ganar el campeonato nacional. Fue la segunda vez en la historia de la escuela que las Gamecocks han sido coronadas como el mejor equipo de baloncesto universitario femenino. También lo ganaron en 2017. (Crédito: Andy Lyons/Getty Images)

Silk Sonic, el superdúo de Anderson Paak, a la izquierda, y Bruno Mars, segundo desde la izquierda, acepta el premio Grammy a la grabación del año por su canción "Leave the Door Open". El dúo también ganó canción del año, mejor canción de R&B y mejor interpretación de R&B. Mira más fotos de los Grammy 2022 aquí. (Johnny Nunez/Getty Images)

4 de abril

Antoinette Walker llora sobre el hombro de Frank Turner mientras Penélope Scott habla con los medios de comunicación en Sacramento, California. Walker es la hermana mayor de Devazia Turner, una de las seis personas que fueron baleadas fatalmente durante un tiroteo masivo que, según la policía, fue el resultado de la violencia de las pandillas. Frank Turner y Penelope Scott son la madre y el padre de Devazia. (Crédito: José Carlos Fajardo/Bay Area News Group/AP)

En esta foto se ven los cuerpos de civiles asesinados en Bucha, un suburbio de la capital ucraniana de Kyiv. Las imágenes provocaron la indignación internacional y aumentaron la urgencia de las investigaciones en curso sobre los presuntos crímenes de guerra rusos. (Crédito: Daniel Berehulak/The New York Times/Redux)

5 de abril

Irena Joveva, miembro del Parlamento Europeo, sostiene a su hija mientras participa en una votación en Estrasburgo, Francia. (Crédito: Frederick Florin/AFP/Getty Images)

Agentes de policía intentan atrapar a un zorro en los terrenos del Capitolio de Estados Unidos. Hubo varios informes de personas mordidas o mordidas por el zorro, que finalmente fue atrapado. (Crédito: Kevin Dietsch/Getty Images)

6 de abril

En esta foto se ven los ojos abiertos de un hombre muerto, dentro de una bolsa para cadáveres, en Bucha, Ucrania. “Fue desgarrador”, dijo la fotógrafa Carol Guzy. “La gravedad y la escala del sufrimiento (en Bucha) eran inmensas, ya que diariamente llegaban grandes cantidades de cadáveres, y (era) difícil de transmitir en una fotografía fija. Esta imagen muestra solo un momento en el tiempo de tantas vidas perdidas”. (Crédito: Carol Guzy/Zuma)

El presidente de EE.UU., Joe Biden, toma de la mano a Ketanji Brown Jackson cuando se convirtió en la primera mujer negra en ser confirmada en la Corte Suprema. Ambos vieron la votación del Senado desde la Sala Roosevelt de la Casa Blanca. (Crédito: Joshua Roberts/Sipa/Bloomberg/Getty Images)

10 de abril

Scottie Scheffler besa a su esposa, Meredith, después de ganar el torneo de Golf Masters. Fue la primera victoria en un torneo importante para Scheffler, quien en marzo se convirtió en el golfista número uno del mundo. (Crédito: Brian Snyder/Reuters)

Manifestantes huyen después de que la policía lanzara gases lacrimógenos para dispersar una manifestación frente al parlamento de Indonesia en Yakarta. Cientos de estudiantes universitarios protestaban por el alto precio del aceite de cocina y una posible extensión de la permanencia en el cargo del presidente Joko Widodo, según la agencia de noticias Reuters. La manifestación fue una de varias en Indonesia ese día. (Crédito: Willy Kurniawan/Reuters)

12 de abril

Un grupo de personas resultaron heridas en la plataforma del metro de la calle 36 en la ciudad de Nueva York después de que un hombre armado se pusiera una máscara de gas, desplegara granadas de humo y luego abriera fuego dentro de un vagón de tren. Diez personas recibieron disparos y al menos otras 19 fueron tratadas por otras lesiones. (Crédito: Armen Armenian/Reuters)

16 de abril

La cantante Lizzo y los miembros del elenco de "Saturday Night Live" actúan como miembros de la orquesta haciendo twerking durante un sketch. (Crédito: Will Heath/NBC/Getty Images)

21 de abril

Los representantes estatales Tray McCurdy y Angie Nixon se sientan en el piso de la Cámara de Representantes de Florida para protestar contra un nuevo mapa del Congreso que eliminó dos distritos estatales representados por demócratas negros. Después de un receso, la Cámara aprobó el mapa y el gobernador Ron DeSantis lo convirtió en ley al día siguiente. (Crédito: Phil Sears/AP)

22 de abril

El cantante Harry Styles se presenta en el festival de música de Coachella en Indio, California. (Crédito: Kevin Mazur/Getty Images)

26 de abril

La actriz y directora de cine Olivia Wilde mira un sobre que le entregaron en el escenario mientras hablaba sobre su próxima película “Don't Worry Darling” en CinemaCon en Las Vegas. Wilde recibió documentos legales relacionados con sus dos hijos con su ex prometido, el actor Jason Sudeikis, dijo a CNN una fuente con conocimiento del asunto. (La película fue lanzada por Warner Bros., que al igual que CNN, es una unidad de Warner Bros. Discovery). (Crédito: Chris Pizzello/AP)

27 de abril

En esta foto se ve el ataúd de Madeleine Albright, quien se desempeñó como secretaria de Estado de EE.UU. durante la administración del presidente Bill Clinton, durante su cortejo fúnebre en la Catedral Nacional de Washington. Albright fue la primera mujer secretaria de estado del país, y en su elogio, el presidente Joe Biden la describió como una “fuerza de la naturaleza” y una defensora de la democracia. (Crédito: Brendan Smialowski/Pool/Reuters)

28 de abril

La presentadora de programas de entrevistas Ellen DeGeneres recibe aplausos durante la grabación de su último programa, que se emitió en mayo de este año. DeGeneres abrió la última hora del programa discutiendo el progreso que se había logrado desde que la serie se estrenó en 2003, y señaló que "no podía decir 'gay' en el programa" cuando este comenzó o hacer referencia a su esposa, Portia de Rossi, porque el matrimonio gay no era legal. No se mencionó en el episodio final ninguna de las controversias que persiguieron al programa en los últimos años, incluidos los informes de una cultura tóxica que llevó a DeGeneres a emitir una disculpa a su personal en 2020. ("The Ellen DeGeneres Show" fue distribuido por Warner Bros. Television, que, al igual que CNN, es una unidad de Warner Bros. Discovery). (Crédito: Michael Rozman/Warner Bros.)

Devin Lloyd, apoyador de la Universidad de Utah, levanta al comisionado de la NFL Roger Goodell después de que los Jacksonville Jaguars eligieran a Lloyd con la selección número 27 en el Draft de la NFL. (Crédito: Jae C. Hong/AP)

Mayo

La actriz Ashley Judd, a la izquierda, llora mientras habla sobre su difunta madre, la cantante Naomi Judd, en una ceremonia de inducción al Salón de la Fama de la Música Country en Nashville, Tennessee. A la derecha está la hermana de Ashley, Wynonna, quien ingresaba al Salón de la Fama con Naomi. Un día antes, Naomi se suicidó a la edad de 76 años. “Mi mamá los quería mucho y apreciaba su amor por ella”, dijo Ashley a la multitud en Nashville. "Y lamento que no haya podido aguantar hasta hoy". (Wade Payne/Invision/AP)

Irpin, un suburbio de la capital ucraniana de Kyiv, está en ruinas después de semanas de enfrentamientos entre las fuerzas rusas y ucranianas. (David Guttenfelder/The New York Times/Redux)

Niñas asisten a una oración de Eid al-Fitr en un parque en Jaffa, Israel. Los musulmanes de todo el mundo estaban celebrando el final del mes sagrado del Ramadán. (Oded Balilty/AP)

JD Vance, un republicano que se postula para un escaño en el Senado de EE.UU. en Ohio, celebra con simpatizantes en Cincinnati después de ganar las primarias republicanas. Vance, un capitalista de riesgo cuyas memorias "Hillbilly Elegy" se convirtieron en una película de Netflix, ganaría el asiento en noviembre. (Drew Angerer/Getty Images)

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a la derecha, es abrazada por su sucesora, Karine Jean-Pierre. Jean-Pierre es la primera persona negra y la primera persona LGBTQ en ocupar el cargo. (Saúl Loeb/AFP/Getty Images)

Los bomberos rocían con agua un camión cisterna para enfriarlo mientras lo retiran del lugar de una explosión que destruyó el Hotel Saratoga en La Habana, Cuba. Se pensó que una fuga de gas fue la causa de la explosión, que mató a decenas de personas. (Ramón Espinosa/AP)

Sergey Andreev, el embajador ruso en Polonia, fue rociado con pintura roja por manifestantes mientras intentaba colocar una ofrenda floral en el cementerio de soldados soviéticos en Varsovia, Polonia. (Wojtek Radwanski/AFP/Getty Images)

Una niña huye de la réplica de un gorila en un parque de Hong Kong. (Kin Cheung/AP)

El príncipe Carlos de Gran Bretaña se sienta junto a la Corona del Estado Imperial en la apertura del parlamento. Su madre, la reina Isabel II, se perdió la ocasión por primera vez desde 1963. La monarca de 96 años tuvo que retirarse debido a problemas de movilidad recurrentes. (Ben Stansall/Pool/AP)

Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., el virtual presidente de Filipinas, saluda a sus seguidores en la sede de su campaña en Mandaluyong, Filipinas, después de aparentemente ganar las elecciones presidenciales de forma aplastante. Su victoria se confirmaría más tarde, marcando el regreso al poder de la dinastía política más famosa del país. Su padre gobernó el país de 1965 a 1986, cuando una revuelta del “poder popular” llevó a la familia Marcos al exilio en Hawai. (Aaron Favila/AP)

Los bomberos combaten un incendio forestal en Laguna Niguel, California. El fuego arrasó la ciudad y destruyó al menos 20 casas y mansiones multimillonarias. (Wally Skalij/Los Angeles Times/Getty Images)

La policía israelí confronta a los dolientes en Jerusalén mientras cargan el ataúd de la veterana periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh, quien fue asesinada a tiros dos días antes mientras informaba sobre una redada militar israelí en la ciudad de Jenín, en la Ribera Occidental. Los dolientes que sacaban el ataúd de Abu Akleh de un hospital fueron recibidos con violencia por parte de la policía israelí, que los obligó a transportar el cuerpo en automóvil. La policía israelí dijo en un comunicado que “cientos de alborotadores comenzaron a perturbar el orden público, incluso antes de que comenzara el funeral”, mientras trabajaban para asegurar la procesión. (Maya Levin/AP)

Manifestantes por el derecho al aborto cruzan el puente de Brooklyn en Nueva York casi dos semanas después de la filtración de un proyecto de dictamen de la Corte Suprema que anularía el fallo de Roe v. Wade. (Yuki Iwamura/AFP/Getty Images)

Elea Daniel llora durante un abrazo, un día después de que un tiroteo masivo en un supermercado dejó 10 personas muertas en un vecindario mayoritariamente negro en Buffalo, Nueva York. “Dios dice que tenemos que amar pase lo que pase”, dijo Daniel, quien estaba tratando de encontrar el perdón para el hombre que atacó a su comunidad. (Lauren Petracca para CNN)

El representante estadounidense Madison Cawthorn aparece rodeado de miembros de los medios de comunicación y otras personas mientras habla con sus partidarios en su fiesta de vigilancia nocturna electoral en Hendersonville, Carolina del Norte. Cawthorn, que había provocado un alboroto en el Partido Republicano después de una serie de controversias, concedió la carrera en las primarias republicanas por el distrito 11 del estado. (Nell Redmond/AP)

La cantante Taylor Swift participa en una ceremonia de graduación en la Universidad de Nueva York. Recibió un doctorado honorario en bellas artes y pronunció un discurso de graduación. (Seth Wenig/AP)

Un cohete que lleva la nave espacial Boeing Starliner se lanza desde Cabo Cañaveral, Florida. La nave espacial no tripulada regresó a salvo a casa cinco días después desde la Estación Espacial Internacional. La tan esperada misión de prueba podría allanar el camino para que Starliner finalmente lleve astronautas por primera vez. (John Raoux/AP)

Kim Anatra sostiene a su hija de 5 meses, Sienna, mientras vierte los restos de fórmula para bebés en su último frasco en Houston. Durante meses, las familias lucharon por encontrar fórmula durante una escasez en todo Estados Unidos. (Callaghan O'Hare/Reuters)

El actor Tom Cruise asiste al estreno en Londres de su nueva película “Top Gun: Maverick”. Al mes siguiente, Paramount anunció que la secuela del éxito de taquilla de 1986 "Top Gun" cruzó la marca de los mil millones de dólares en la taquilla mundial. Es la primera película en la carrera de Cruise en alcanzar el hito de los mil millones de dólares. (Eamonn M. McCormack/Getty Images)

Buzos intentan cortar una red de deriva ilegal de una ballena jorobada que se enredó en ella cerca de la playa de Cala Millor, en la isla de Mallorca, España. (Pedrosub/Reuters)

Jim Finn sostiene a su hija de 8 meses, Allegra, mientras vota en un colegio electoral de Bondi Beach en Sydney. Australia puso fin a nueve años de gobierno conservador, votando a favor de la oposición de centroizquierda que prometió una acción más fuerte sobre el cambio climático. (Loren Elliott/Reuters)

Los visitantes observan un gran iceberg a la deriva frente a la costa de Merritt's Harbour en la provincia canadiense de Terranova y Labrador. (Greg Locke/Reuters)

Una enorme tormenta de polvo avanza hacia la ciudad de Kuwait. (Yasser Al-Zayyat/AFP/Getty Images)

Estudiantes corren hacia un lugar seguro después de que los agentes de la ley los ayudaran a escapar por una ventana en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas. Un hombre armado estaba dentro de la escuela en ese momento. El tiroteo masivo dejó 19 estudiantes y dos profesores muertos. (Pete Luna/Uvalde Leader-News)

La gente reacciona afuera del centro cívico de Uvalde, donde se transportaba a los estudiantes después del tiroteo en la Escuela Primaria Robb. (Marco Bello/Reuters)

El candidato demócrata a gobernador de Texas, Beto O'Rourke, abajo a la derecha, confronta al gobernador republicano Greg Abbott y otros funcionarios durante una conferencia de prensa sobre el tiroteo en la escuela de Uvalde. "El momento de detener el próximo tiroteo es ahora mismo y no estás haciendo nada", le dijo O'Rourke a Abbott. (Veronica G. Cardenas/Reuters)

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ve en el reflejo de la lente de una cámara cuando aparece en la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle. Trump y otros líderes republicanos que hablaron en el evento en Houston rechazaron los esfuerzos para revisar las leyes de armas y se burlaron de los demócratas y activistas que piden un cambio. (ark Abramson/The New York Times/Redux)

Junio

La Corte Suprema de Estados Unidos revocó el 24 de junio el caso de Roe vs Wade, declarando que ya no existe un derecho constitucional federal al aborto.

Se trata de la decisión más importante del tribunal en décadas, ya que anula casi 50 años de precedentes. De ese momento en adelante, el derecho al aborto lo determinan los estados, a menos que el Congreso actúe.

La votación fue de 5-4 a favor de anular la sentencia, y fue posible gracias a una sólida mayoría conservadora, incluidos tres de los candidatos de Donald Trump. En mayo se filtró un borrador de la decisión, lo que llevó el aborto al primer plano del discurso político e inició una oleada de protestas.

1 de junio

Este cuaderno de matemáticas pertenecía a la estudiante Uziyah García, una de las 21 víctimas del tiroteo en la escuela de Uvalde, Texas. En la foto se puede ver el lugar donde una bala impactó durante el ataque. Tamir Kalifa/The New York Times/Redux

La actriz Amber Heard espera el veredicto del jurado en un tribunal de Fairfax, Virginia. El jurado declaró a Heard y a su exmarido, el actor Johnny Depp, responsables de difamación en sus demandas mutuas, pero concedió una indemnización mucho mayor a Depp. Tanto Heard como Depp se habían acusado mutuamente de violencia durante su relación. Ambos negaron las acusaciones del otro. Evelyn Hockstein/Pool/AFP/Getty Images

2 de junio

El príncipe Luis, bisnieto de la reina Isabel II, se tapa las orejas por el sonido de los jets sobre el palacio de Buckingham durante el desfile Trooping the Colour en Londres. De izquierda a derecha: el príncipe Carlos, la reina, el príncipe Luis, Catherine, la duquesa de Cambridge, la princesa Carlota, el príncipe Jorge y el príncipe William. La reina celebraba 70 años en el trono, un hito que nunca ha alcanzado ningún otro monarca británico. Jonathan Brady/Pool/AP

3 de junio

Una tortuga gigante de las Galápagos junto a su cría —un raro albino— en el Tropiquarium de Servion, Suiza. "Hemos tenido la sorpresa de ver un bebé albino entre nuestras crías de tortuga gigante de Galápagos, un fenómeno que nunca se había visto en zoológicos ni en la naturaleza", dijo el zoológico en Facebook. Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

5 de junio

Rafael Nadal celebra con el trofeo del Abierto de Francia tras derrotar a Casper Ruud en la final. Fue el 14º título de Nadal en el Abierto de Francia y su 22º Grand Slam en individuales, con lo que aventaja en dos a Roger Federer y Novak Djokovic en el primer puesto de la lista masculina de todos los tiempos. Clive Brunskill/Getty Images

6 de junio

Varias personas nadan en el río Shatt al-Arab, cerca de un barco naufragado en Basora, Iraq. Hussein Faleh/AFP/Getty Images

7 de junio

Roderick Emley atiende las llamadas mientras traen al oso Kodak para decorar el despacho de la senadora estadounidense Jeanne Shaheen en Capitol Hill. Evelyn Hockstein/Reuters

9 de junio

Serena Liebengood, viuda del agente de policía del Capitolio Howie Liebengood, llora mientras asiste a una audiencia pública sobre el mortífero atentado del año pasado en el Capitolio. Una comisión de la Cámara de Representantes que investiga el atentado realizó 10 audiencias públicas este año. Su misión central ha sido descubrir todo el alcance del intento sin precedentes del entonces presidente Donald Trump de detener el traspaso de poderes. Elizabeth Frantz/Reuters

12 de junio

Joaquina Kalukango acepta el premio Tony a la mejor interpretación de una actriz protagonista en un musical. Ganó por su papel en "Paradise Square". Brendan McDermid/Reuters

14 de junio

Al árbitro de las Grandes Ligas de Béisbol Nate Tomlinson lo golpea un bate roto durante un partido en Los Ángeles. Tomlinson acudió a urgencias pero no sufrió lesiones graves, según informó su equipo a USA Today. Keith Birmingham/MediaNews Group/Pasadena Star-News/Getty Images

15 de junio

Una casa de Rock Creek después de que las aguas arrasaran una carretera y un puente en Red Lodge, Montana. Las temperaturas anormalmente cálidas y las lluvias torrenciales desencadenaron una ola de deshielo que produjo inundaciones sin precedentes en el sur de Montana. David Goldman/AP

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, habla durante una rueda de prensa en Washington. La Fed subió los tipos de interés 0,75% para hacer frente a la inflación al rojo vivo que azota la economía. Fue la mayor subida desde 1994. Desde entonces, ha subido las tasas varias veces más. Drew Angerer/Getty Images

Militares ucranianos disparan hacia posiciones rusas en la región oriental ucraniana de Donbás. Aris Messinis/AFP/Getty Images

16 de junio

El actor Kevin Spacey llega a un tribunal de Londres, donde se le concedió la libertad bajo fianza en la que fue su primera comparecencia ante el tribunal desde que las autoridades lo acusaran de cinco delitos, incluidos cuatro cargos de agresión sexual. El juicio está previsto para el año que viene. Spacey se ha declarado inocente, y su abogado dijo al tribunal que "niega enérgicamente" todas las acusaciones de criminalidad. Carl Court/Getty Images

18 de junio

Bomberos y policías presentan sus respetos mientras bajan de una ambulancia el cuerpo del teniente Sean Williamson, bombero de Filadelfia. Williamson y otros cuatro bomberos quedaron atrapados cuando el edificio en el que se encontraban se derrumbó poco después de que se extinguiera un incendio. Los otros cuatro bomberos y un trabajador municipal fueron sacados con vida de entre los escombros. Elizabeth Robertson/The Philadelphia Inquirer/AP

19 de junio

Jorge Mateo, campocorto de los Orioles de Baltimore, recibe un golpe en el cuello durante un partido de las Grandes Ligas de Béisbol en Baltimore. Siguió jugando. Scott Taetsch/USA Today Sports/Reuters

21 de junio

Una ballena jorobada avistada por turistas cerca de las islas Haʻapai, en Tonga. Erez Beatus/Solent News/Shutterstock

Brian Wentzel sostiene la mano de su hijo de 2 años, Bodhi, mientras recibe la vacuna contra el covid-19 en un hospital de Dayton (Ohio). Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. acababan de autorizar la vacunación para niños menores de 5 años. Maddie McGarvey/The New York Times/Redux

22 de junio

Un pájaro sobrevuela al tenista profesional Ryan Peniston mientras compite en el Eastbourne International en Eastbourne, Inglaterra. Andrew Boyers/Action Images/Reuters

La nadadora artística estadounidense Anita Alvarez es rescatada por su entrenadora, Andrea Fuentes, tras perder el conocimiento después de su rutina en los Campeonatos Mundiales Acuáticos de Budapest, Hungría. Alvarez recibió atención médica junto a la piscina y fue trasladada en camilla, pero se encontraba bien. Oli Scarff/AFP/Getty Images

23 de junio

Craig Miller sentado en su casa flotante varada en el lago Mead, cerca de Boulder City, Nevada. Miller llevaba más de dos semanas viviendo en la embarcación varada después de que los problemas del motor y el descenso del nivel del lago dejaran la dejaran por encima del nivel del agua. Gran parte del oeste de Estados Unidos sufre una sequía histórica e implacable, la peor de la región en siglos. John Locher/AP

24 de junio

Manifestantes antiaborto celebran frente a la Corte Suprema en Washington tras la anulación del caso Roe contra Wade, que puso fin al derecho constitucional federal al aborto. Fue la decisión más importante del tribunal en décadas, ya que revocó casi 50 años de precedentes. La votación fue 5-4 a favor de anular Roe, y fue posible gracias a una sólida mayoría conservadora. Evelyn Hockstein/Reuters

Asistentes a una concentración en favor del derecho al aborto ante el Capitolio del Estado de Utah, en Salt Lake City. Rick Bowmer/AP

26 de junio

Los jugadores de los Colorado Avalanche celebran tras derrotar a los Tampa Bay Lightning y ganar la Copa Stanley. Es el primer título de la franquicia desde 2001. Bruce Bennett/Getty Images

Muni Long actúa en los premios BET en Los Ángeles. David Swanson/Reuters

Unas comadronas entregan a una mujer su bebé para que lo tome en brazos por primera vez en un centro de maternidad de Argyle, Texas. El New York Times publicó un artículo sobre esta mujer, identificada únicamente como T., que llevó a su hijo a término debido a la estricta normativa de Texas sobre el aborto. Había solicitado un aborto el año pasado, pero se lo denegaron debido a una ley de Texas que prohíbe abortar cuando se detecta el latido del corazón del feto. Más tarde encontró apoyo en Blue Haven Ranch, un programa religioso cristiano de apoyo a madres solteras embarazadas. Erin Schaff/The New York Times/Redux

27 de junio

Agentes de las fuerzas de seguridad de San Antonio investigan un tractor-remolque en cuyo interior se encontraron decenas de inmigrantes muertos. En total, 53 personas murieron en lo que un agente de Seguridad Nacional calificó como el incidente de contrabando de personas más mortífero de la historia de Estados Unidos. Jordan Vonderhaar/Getty Images

28 de junio

Cassidy Hutchinson, que en su día fue asesora del secretario general de la Casa Blanca Mark Meadows, presta juramento antes de testificar ante la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el mortífero ataque del año pasado en el Capitolio estadounidense. Su testimonio reforzó la narrativa hacia la que la comisión se estaba dirigiendo hacía semanas: que el expresidente Donald Trump incitó y apoyó la insurrección como parte de una toma de poder desesperada para robar un segundo mandato, y que muchos de sus principales asesores pensaban que sus planes eran ilegales. (Evelyn Hockstein/Reuters)

Julio

El ex primer ministro de Japón Shinzo Abe fue asesinado mientras daba un discurso en Nara, Japón, el 8 de julio.

El ataque, que ocurrió a plena luz del día, conmocionó a una nación poco acostumbrada a la violencia armada y provocó una oleada de apoyo y condolencias de la comunidad internacional. Abe, de 67 años, fue el primer ministro japonés que más tiempo ocupó el cargo de 2006 a 2007 y, de nuevo, entre 2012 y 2020 antes de dimitir por motivos de salud.

Posteriormente, en julio, pudimos ver las primeras imágenes tomadas por el telescopio espacial más potente de la historia: el Telescopio Espacial James Webb. Se espera que estas vistas sin precedentes cambien para siempre la forma en la que vemos el universo. Algunas de estas lejanas galaxias y cúmulos estelares nunca se habían visto antes.

3 de julio



El piloto de Fórmula 1 Zhou Guanyu derrapa sobre la pista tras un accidente a alta velocidad en el Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto dijo que el dispositivo halo de protección del coche le salvó la vida. Ben Stansall/AFP/Getty Images

4 de julio



Peregrinos musulmanes duermen en Jabal al-Noor, una montaña cercana a la ciudad sagrada de Mecca, Arabia Saudí. Miles de fieles musulmanes se reunían en Mecca para la peregrinación anual del Hajj. Mohammed Salem/Reuters

Una mujer en Highland Park, Illinois, tras un tiroteo masivo durante el desfile del 4 de Julio. Siete personas murieron y decenas resultaron heridas. Jamie Kelter Davis/The New York Times/Redux

El ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, es atendido tras recibir un disparo mientras daba un discurso en Nara, Japón. Abe fue trasladado de urgencia al hospital, pero los esfuerzos por salvarlo fracasaron y murió debido a la pérdida de sangre. Tenía 67 años. Kyodo News/AP

9 de julio



Derek Chisora golpea a Kubrat Pulev durante un combate por el título de los pesos pesados en Londres. Chisora ganó por decisión dividida y se hizo con el título internacional de la WBA. Andrew Couldridge/Action Images/Reuters

11 de julio



Un bombero trabaja en el Parque Nacional de Yosemite, en California, que tuvo que lidiar con el incendio forestal de Washburn. Stephen Lam/San Francisco Chronicle/AP



Manifestantes se agolpan en el interior de la residencia oficial del presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa. Rajapaksa huyó del país tras el comienzo de protestas antigubernamentales y presentó su dimisión por correo electrónico. Sri Lanka está sufriendo la peor crisis financiera de su historia reciente, dejando a millones de personas con dificultades para comprar alimentos, medicinas y combustible. Rafiq Maqbool/AP

12 de julio

Stephen Ayres estrecha la mano con el agente de la Policía del Capitolio de Estados Unidos, Harry Dunn después de que Ayres prestara testimonio ante el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del año pasado. Ayres fue uno de los alborotadores del Capitolio el 6 de enero de 2021. Dunn fue uno de los agentes que defendieron el Capitolio aquel día. Sarah Silbiger/Reuters

Una medusa nada en el mar Mediterráneo frente a la costa de Trípoli, Líbano. Ibrahim Chalhoub/AFP/Getty Images

Un hombre lleva una oveja a la espalda mientras se produce un incendio forestal en Boa Vista, Portugal. El calor extremo agravó los incendios forestales en Portugal y otras partes del suroeste de Europa. Paulo Cunha/EPA-EFE/Shutterstock

Esta imagen de alta resolución es una de las primeras compartidas desde el Telescopio Espacial James Webb. El paisaje que se observa es el borde de NGC 3324, una joven región de formación estelar en la nebulosa Carina. El telescopio, lanzado en diciembre de 2021, tiene combustible suficiente para funcionar durante 20 años. Se espera que arroje luz sobre los ciclos vitales de planetas, estrellas y galaxias y desvele misterios del universo. Ver más fotos del telescopio espacial James Webb. NASA/ESA/CSA/STScI

13 de julio

Familiares y amigos reaccionan mientras los cuerpos de Jair Valencia Olivares, Misael Olivares Monterde y Yovani Valencia llegan a una casa en San Marcos Atexquilapan, México. Eran tres de los 53 migrantes que fueron encontrados muertos dentro de un semirremolque en San Antonio. Félix Márquez/AP

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi (izquierda), y el líder de la minoría republicana en la Cámara, Kevin McCarthy (derecha), asisten a un acto en el Capitolio estadounidense. McCarthy podría suceder a Pelosi como próximo presidente de la Cámara, después de que el Partido Republicano recuperara la mayoría en noviembre. Haiyun Jiang/The New York Times/Redux

Un grupo de personas se sumerge en el lago Lemán desde una plataforma en Lutry, Suiza. Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

15 de julio

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, intercambian un apretón de manos a su llegada al Palacio Real Al Salam en Yeda, Arabia Saudí. El viaje de Biden a Arabia Saudí -parte de una visita de cuatro días a Oriente Próximo- provocó críticas dado que los servicios de inteligencia estadounidenses han considerado al príncipe heredero responsable de ordenar el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi. Biden, que defendió su viaje calificándolo de crítico para la seguridad de Estados Unidos, dijo que sacó el tema de la muerte de Khashoggi mientras se reunía con el príncipe heredero. "Dije de forma muy directa que para un presidente estadounidense guardar silencio sobre derechos humanos es incoherente con lo que somos y con lo que yo soy. Siempre defenderé nuestros valores". El príncipe heredero ha negado su implicación en el asesinato de Khashoggi. Bandar Algaloud/Handout/Tribuna Real saudí/Reuters

20 de julio

El ex presidente estadounidense, Donald Trump, a la izquierda, aparece con su esposa, Melania, y varios miembros de su familia asistiendo al funeral de Ivana Trump en Nueva York. Ivana fue la primera esposa de Donald y juntos tuvieron tres hijos: Donald Jr, Ivanka y Eric. Brendan McDermid/Reuters

23 de julio

Las llamas del Oak Fire envuelven una silla dentro de una casa en el condado de Mariposa, California. El rápido incendio obligó a evacuaciones y destruyó docenas de estructuras tras arder cerca del Parque Nacional de Yosemite. Noah Berger/AP

26 de julio



Manifestantes antiaborto protestan en el interior del Capitolio de Indiana con motivo de la convocatoria de una sesión extraordinaria para estudiar más restricciones al aborto. Indiana fue el primer estado que celebró una sesión de este tipo después de que el Tribunal Supremo anulara el caso Roe vs. Wade. También había manifestantes a favor del derecho al aborto en el edificio. Cheney Orr/Bloomberg/Getty Images

29 de julio

El nadador sudafricano Pieter Coetze compite en los 100 metros espalda durante los Juegos de la Commonwealth en Smethwick, Inglaterra. Ganó la medalla de oro un día después. Al Bello/Getty Images

31 de julio

La inglesa Chloe Kelly celebra tras marcar el que resultó ser el gol de la victoria en la final de la Eurocopa 2022 de fútbol. El gol de Kelly en el minuto 110 rompió el empate a uno e Inglaterra se impuso por 2-1 en el estadio de Wembley en Londres. (Alessandra Tarantino/AP)

Agosto

Agosto fue un mes lleno de acontecimientos para el expresidente de EE.UU. Donald Trump.

Una investigación del Departamento de Justicia sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Trump condujo a una búsqueda del FBI en Mar-a-Lago, su residencia principal en Florida, el 8 de agosto.

Se recuperaron más de 320 documentos clasificados, dijo el Departamento de Justicia, y el fiscal general Merrick Garland nombró un fiscal especial en noviembre para supervisar las investigaciones penales sobre la retención de los documentos y la insurrección del 6 de enero. Trump ha negado haber actuado mal y trató de pintar las investigaciones como motivadas políticamente.

El 10 de agosto, un par de días después de que el FBI ejecutara su orden de registro en Mar-a-Lago, Trump invocó sus derechos de la Quinta Enmienda y se negó a responder preguntas durante una declaración programada en otro caso. Trump iba a ser depuesto por los abogados de la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como parte de una investigación civil de más de tres años sobre si la Organización Trump engañó a los prestamistas, las aseguradoras y las autoridades fiscales al proporcionarles estados financieros engañosos. El expresidente y la Organización Trump han negado haber actuado mal en ese caso.

1 de agosto

El Coro de Glyndebourne canta durante la producción de la ópera de "Les Mamelles de Tirésias" en East Sussex, Inglaterra. Imágenes de Robbie Jack/Corbis/Getty

2 de agosto

Los partidarios del derecho al aborto celebran en Overland Park, Kansas, después de que los votantes eligieran mantener el derecho al aborto en la constitución de su estado. Kansas fue el primer estado de la nación en permitir que los votantes opinaran sobre el aborto después de que la Corte Suprema anuló el fallo Roe v. Wade. Dave Kaup/AFP/Getty Images

3 de agosto

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, a la izquierda, junto a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, hablan con la prensa en Taipei, Taiwán. Pelosi dijo que su visita a Taiwán tenía como objetivo dejar “inequívocamente claro” que Estados Unidos “no abandonaría” la isla gobernada democráticamente. Era la primera vez en 25 años que un presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos visitaba Taiwán. Se produjo durante la gira de Pelosi por Asia y en un punto bajo en las relaciones entre Estados Unidos y China. Chien Chih-Hung/Oficina del Presidente/Getty Images

4 de agosto

La estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner se sienta dentro de la celda de un acusado mientras asiste a una audiencia en la corte en Khimki, Rusia. Griner fue posteriormente condenada por contrabando deliberado de drogas a Rusia y sentenciado a nueve años de cárcel. El veredicto se produjo unos seis meses después de que fuera arrestada en un aeropuerto de Moscú y acusada por los fiscales rusos de intentar contrabandear menos de 1 gramo de aceite de cannabis en su equipaje. Su caso generó preocupaciones de que estaba siendo utilizada como un peón político en la guerra de Rusia contra Ucrania. El Departamento de Estado de Estados Unidos la clasificó como detenida injustamente. En diciembre, Griner fue liberada como parte de un intercambio de prisioneros que involucró al traficante de armas ruso Viktor Bout. Sputnik/AP

6 de agosto

La gente corre buscando refugio después de una explosión en la ciudad de Gaza. Era el segundo día de una operación militar israelí contra el grupo militante Yihad Islámica, que respondió con disparos de cohetes hacia Israel. Decenas de militantes y civiles palestinos murieron en las hostilidades del fin de semana, entre ellos niños, antes de que se restableciera el alto el fuego. Anas Baba/AFP/Getty Images

El general de Marina de EE.UU. Michael Langley recibe una nueva insignia de solapa que le ponen sus hermanas durante su ceremonia de promoción en Washington. Es la primera vez en la historia que un hombre negro se convierte en general de cuatro estrellas en el Cuerpo de Marines. Kenny Holston/The New York Times/Redux

7 de agosto

El senador estadounidense Bernie Sanders se sienta a la sombra en los escalones del Senado. Esa tarde, el Senado aprobó el proyecto de ley de atención médica, impuestos y clima de US$ 750.000 millones de los demócratas. Kent Nishimura/Los Ángeles Times/Getty Images

8 de agosto

El sistema antimisiles Domo de Hierro de Israel intenta interceptar cohetes lanzados hacia Israel desde Gaza. Esto fue antes de que entrara en vigor un alto el fuego entre Israel y el grupo militante Yihad Islámica en Gaza. Tsafrir Abayov/AP

Niños ucranianos juegan en un lago en la región oriental de Donbas del país. Imágenes de Bulent Kilic/AFP/Getty

Un hombre se para frente a la entrada de la propiedad Mar-a-Lago del expresidente de EE.UU. Donald Trump en Palm Beach, Florida. El FBI ejecutó una orden de registro en Mar-a-Lago, la residencia principal de Trump en Florida, en relación con una investigación sobre el manejo de documentos clasificados. Wilfredo Lee/AP

9 de agosto

Isaiah Jarvis, a la derecha, consuela a Kaiden Shelton durante un campeonato regional de las Pequeñas Ligas en Waco, Texas. Kaiden había golpeado accidentalmente a Isaiah en el casco durante un turno al bate y estaba afectado a pesar de que Isaiah estaba bien. Isaiah se acercó al montículo para abrazarlo y asegurarle que estaba bien. "Oye, lo estás haciendo muy bien", se puede escuchar a Isaiah decir en un video. Cortesía de béisbol de las ligas menores.

10 de agosto

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto al salir de la Torre Trump en Nueva York. Se dirigía a una deposición programada, donde invocó sus derechos de la Quinta Enmienda y se negó a responder preguntas del fiscal general de Nueva York. Trump iba a ser depuesto por los abogados de la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como parte de una investigación civil de más de tres años sobre si la Organización Trump engañó a los prestamistas, las aseguradoras y las autoridades fiscales al proporcionarles estados financieros engañosos. El expresidente y la Organización Trump han negado haber actuado mal. Julia Nikhinson/AP

12 de agosto

El autor Salman Rushdie es atendido después de que lo apuñalaran varias veces antes de una conferencia que iba a dar en la Institución Chautauqua en Chautauqua, Nueva York. Rushdie perdió la vista de un ojo y una de sus manos está "incapacitada" tras el ataque, según una entrevista concedida por su agente a un diario español. Hadi Matar, el hombre sospechoso de apuñalar a Rushdie, se declaró inocente de intento de asesinato en segundo grado y asalto en segundo grado. Josué Goodman/AP

16 de agosto

La representante estadounidense Liz Cheney pronuncia un discurso en Jackson, Wyoming, después de perder las elecciones primarias ante Harriet Hageman, una abogada respaldada por el expresidente Donald Trump. A pesar de las credenciales conservadoras y el pedigrí de partido de Cheney, su papel como la principal crítica republicana de Trump en el Capitolio la volvió vulnerable en un estado que el expresidente ganó con casi el 70% de los votos en 2020. Jae C. Hong/AP

Easton "Tank" Oliverson, del equipo Snow Canyon Little League de Utah, yace en una cama de hospital en Danville, Pensilvania. La foto se compartió en una cuenta de Instagram creada para proporcionar actualizaciones sobre su condición. El jugador de 12 años de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas sufrió una fractura de cráneo después de caer de una litera sin barandas de seguridad en el dormitorio de los jugadores. Los médicos dijeron que se recuperó por completo. De @miraclesfortank/Instagram

Una persona monta una bicicleta en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Amr Alfiki/Reuters

El presidente de EE.UU., Joe Biden, le entrega al senador Joe Manchin el bolígrafo que usó para firmar un amplio proyecto de ley de atención médica, impuestos y clima de US$ 750.000 millones. También en la foto, de izquierda a derecha, están el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y los representantes estadounidenses Jim Clyburn, Frank Pallone y Kathy Castor. Demetrius Freeman/The Washington Post/Getty Images

22 de agosto

Oficiales militares ucranianos viajan en un vehículo blindado en Kramatorsk, Ucrania. Ammar Awad/Reuters

Los partidarios del candidato presidencial de Kenya, Raila Odinga, reaccionan cuando llega a la sede de su campaña en Nairobi, Kenya. Odinga presentó formalmente una petición ante la Corte Suprema del país, impugnando los resultados de las elecciones presidenciales del 9 de agosto. Posteriormente, el tribunal confirmó los resultados y declaró ganador a William Ruto. Brian Inganga/AP

22 de agosto

Peiter Zatko, mejor conocido por su nombre de hacker "Mudge", posa para un retrato. En una divulgación de aproximadamente 200 páginas enviada a los legisladores y reguladores de EE.UU., que fue informada exclusivamente por CNN y el diario The Washington Post, el exejecutivo de seguridad de Twitter alegó que la compañía de redes sociales cometió una serie de pasos en falso de seguridad que, según él, le dieron desinformación a la junta de Twitter, a los accionistas y al público. Advirtió sobre “negligencia, ignorancia deliberada y amenazas a la seguridad nacional y la democracia”. Twitter rechazó las acusaciones y dijo que la seguridad y la privacidad han sido "durante mucho tiempo las principales prioridades de toda la empresa". Sarah Silbiger para CNN.

27 de agosto

Un guardia retira a un joven invasor de la cancha después de un partido de fútbol de la Premier League en Southampton, Inglaterra. Hannah Mckay/Reuters

30 de agosto

Esta foto, tomada por el FBI e incluida en un expediente judicial del gobierno, muestra una serie de documentos encontrados en la propiedad del resort Mar-a-Lago de Donald Trump en Florida. Se recuperaron más de 320 documentos clasificados del resort del expresidente, dijo el Departamento de Justicia. Foto: Departamento de Justicia.

31 de agosto

Phillip Young, residente de Jackson, Mississippi, se toma un descanso mientras ayuda a los voluntarios locales a distribuir botellas de agua en la ciudad. La capital del estado había estado luchando con una crisis de agua. (Foto: Carlos Barría/Reuters)

Septiembre

La reina Isabel II, la monarca con el reinado más largo en la historia de Gran Bretaña, murió el 8 de septiembre a los 96 años. Multitudes llenaron las calles de Londres durante varios días para ver su ataúd mientras se velaba en capilla ardiente. También se llevó a cabo un funeral de Estado en su honor en la Abadía de Westminster.

Isabel II reinó durante 70 años y celebró su Jubileo de Platino meses antes este año. Tenía 25 años cuando ascendió al trono en 1952.

A principios de septiembre, presenciamos posiblemente el acto final en la gloriosa carrera de la tenista Serena Williams. La deportista de 40 años, quien dijo que "evolucionaría lejos" del deporte después del US Open, cayó en la tercera ronda del torneo y se despidió de la multitud en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York.

Roger Federer, otra leyenda del tenis, también jugó probablemente su último partido en septiembre: formó equipo con su rival Rafael Nadal en un partido de dobles para una emotiva despedida en la Copa Laver en Londres.

2 de septiembre

La leyenda del tenis Serena Williams saluda a la multitud después de perder en la tercera ronda del US Open. Williams, quien dijo que "evolucionaría" del deporte después de este torneo, perdió ante la australiana Ajla Tomljanović en tres sets. Williams dominó el tenis femenino durante gran parte de su carrera. Ganó 23 títulos individuales de Grand Slam, la mayor cantidad en la era Open y apenas uno menos que el récord histórico de Margaret Court. También obtuvo cuatro medallas de oro olímpicas y más de 94,5 millones de dólares en premios a lo largo de su carrera. (Crédíto: Hiroko Masuike/The New York Times/Redux)

Dos personas se sientan en el lecho de un río seco en Wuhan, China. Las orillas del río Yangtze, en Asia, se están secando y su lecho ha emergido en algunas áreas. Pero son los afluentes del Yangtze los que se han secado intensamente. En agosto, China anunció una alerta de sequía en todo el país por primera vez en nueve años. Su ola de calor este año fue la más larga en seis décadas. (Crédíto: Imágenes AFP/Getty)

3 de septiembre

Brian May, de la banda Queen, participa en un concierto tributo al baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, en Londres. Hawkins murió en marzo de 2022 a los 50 años. Varias estrellas, incluyendo a Paul McCartney y Liam Gallagher, se unieron a los Foo Fighters para el concierto. (Crédito: Danny Clinch)

5 de septiembre

De izquierda a derecha, Olivia Wilde, Chris Pine, Harry Styles y Gemma Chan asisten al estreno de su película "Don't Worry Darling" en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Algunas imágenes del festival desataron una conversación en Internet sobre si Styles parecía escupirle a Pine en el evento. El incidente adquirió tal magnitud que el representante de Pine negó que un episodio así hubiera ocurrido. Incluso el propio Styles bromeó al respecto en un concierto. (Crédito: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

6 de septiembre

La reina Isabel II saluda a Liz Truss, nueva ministra de Gran Bretaña, en el castillo de Balmoral en Escocia. La monarca invitó a Truss para hacer el nombramiento oficial de la primera ministra tras la renuncia de Boris Johnson, quien dejó el cargo después de una serie de escándalos. Esta es una de las últimas fotos que vimos de la reina antes de su muerte dos días después. (Crédito: Jane Barlow/Piscina/AP)

El viento aviva el fuego de un árbol en llamas cerca de Hemet, California. El incendio Fairview obligó a cientos de residentes a huir en medio de una fuerte ola de calor que envolvió la región. (Crédito: Ringo H.W. Chiu/AP)

Sue Bird, basquetbolista de Seattle, reacciona al canto del público que entona "Gracias, Sue" después de que al equipo lo eliminaran en los playoffs de la WNBA. Bird, una de las mejores basquetbolistas de la historia, se estaba retirando del deporte. (Crédito: Lindsey Wasson/AP)

7 de septiembre

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama besa a su esposa, la exprimera dama Michelle Obama, después de que se presentaran sus retratos oficiales en la Casa Blanca. (Crédito: Andrew Harnik/AP)

8 de septiembre

El príncipe William conduce un auto en el que viajan el príncipe Andrés, el príncipe Eduardo y Sofía, condesa de Wessex, hacia el castillo de Balmoral en Escocia. Poco tiempo después se anunció la muerte de la reina Isabel II. (Crédito: Jeff J. Mitchell/Getty Images)

Un arcoíris se observa cerca del Castillo de Windsor, en Inglaterra, mientras la bandera de la Unión se baja tras la muerte de la reina Isabel II. La monarca, que tuvo el reinado más largo del Reino Unido, falleció después de estar siete décadas en el trono. Tenía 96 años. (Crédito: Chris Jackson/Getty Images)

9 de septiembre

Personas en un bar de Londres ven el discurso televisado del nuevo rey de Gran Bretaña, Carlos III. “Como lo hizo la propia reina con tal devoción inquebrantable, yo también me comprometo ahora solemnemente, durante el tiempo restante que Dios me conceda, a defender los principios constitucionales en el corazón de nuestra nación”, dijo el monarca. (Crédito: Bernat Armangue/AP)

La Ópera de Sydney, en Australia, ,se ilumina con una imagen de la reina Isabel II de Gran Bretaña. Aquí puedes ver los homenajes que diferentes partes del mundo le rindieron a la monarca. (Crédito: Imágenes de Robert Wallace/AFP/Getty)

10 de septiembre

El príncipe William de Gran Bretaña, a la izquierda, junto a su esposa Catalina, la princesa de Gales; su hermano, el príncipe Harry; y su cuñada Meghan, la duquesa de Sussex, afuera del castillo de Windsor mientras saludan a multitudes y observan los tributos florales para la reina Isabel II. Esta fue la primera vez que el público vio a William y Harry compartir juntos desde las celebraciones del Jubileo de Platino de la monarca en junio. La aparición fue sorpresiva, pues no se anunció previamente. Los seguidores de la familia real estallaron en gritos cuando vieron a las dos parejas, y muchos esperaban que la muerte de la reina allanara el camino para una reconciliación entre los hermanos, cuya tensión es bien conocida. (Crédito: Chris Jackson/Piscina/AFP/Getty Images)

11 de septiembre

La princesa Ana de Gran Bretaña hace una reverencia mientras el ataúd de su madre ingresa al Palacio de Holyroodhouse en Edimburgo, Escocia. El féretro de la reina viajó por Escocia antes de volar a Londres. (Crédito: Aaron Chown/PA/Getty Images)

12 de septiembre

Soldados ucranianos heridos viajan dentro de un vehículo en la región de Járkiv. En septiembre se cumplieron seis meses de la invasión de Rusia de Ucrania, y Kyiv había respondido con dos contraofensivas, una en el sur y otra en el este. (Crédito: Kostiantyn Liberov/AP)

El rapero Kanye West se deja fotografiar en Nueva York. West, quien cambió legalmente su nombre a Ye, fue noticia poco después en el año por hacer comentarios antisemitas y usar una camiseta de “White Lives Matter” ("Las vidas blancas importan"). También anunció planes para adquirir Parler, una plataforma de redes sociales de extrema derecha, luego de que sus cuentas de Twitter e Instagram fueran restringidas por violar sus políticas. (Crédito: Nina Westervelt/The New York Times/Redux)

La actriz Quinta Brunson mira al presentador de televisión Jimmy Kimmel, quien yacía en el piso como parte de un segmento de comedia en los premios Primetime Emmy. Brunson acababa de llevarse el Emmy por un guión de "Abbott Elementary", y Kimmel permaneció allí durante todo su discurso de aceptación. Más tarde, Kimmel la invitó a su programa y se disculpó por el segmento, que para algunos espectadores le quitó el gran momento a Brunson. Mark Terrill/AP

13 de septiembre

Operadores de barcos utilizan las líneas eléctricas como puntos de referencia para navegar mientras trabajan en Dadu, Pakistán. Estaban ayudando a los residentes afectados por las inundaciones a salvar el ganado y otras pertenencias que no se llevó el agua. Las fuertes inundaciones cobraron cientos de vidas en Pakistán desde mediados de junio y, a finales de agosto, más de un tercio del país estaba bajo el agua, según imágenes de satélite de la Agencia Espacial Europea. (Crédito: Kiana Hayeri/The New York Times/Redux)

El féretro de la reina Isabel II de Gran Bretaña llega al Palacio de Buckingham después de que lo trasladaran en avión desde Escocia. (Crédito: Bernadette Tuazon/CNN)

14 de septiembre

El príncipe Harry y Meghan, duques de Sussex, caminan detrás del príncipe William y Catalina, la princesa de Gales, al salir de Westminster Hall en Londres, donde el ataúd de la reina yacía antes de su funeral estatal. (Crédito: Emilio Morenatti/AP)

16 de septiembre

Esta foto de larga exposición muestra a personas del público caminando alrededor del ataúd de la reina Isabel II en Westminster Hall. Los hijos de la monarca permanecían de pie en vigilia. (Crédito: Daniel Leal/Piscina/AP)

18 de septiembre

Multitudes esperan en fila cerca del Puente de la Torre de Londres para poder presentar sus respetos a la reina Isabel II. El público llenó las calles de Londres durante días para ver el ataúd de la monarca. La fila, también conocida como The Queue, se extendía por varios kilómetros. (Crédito: Will Lanzoni/CNN)

19 de septiembre

El ataúd de la reina Isabel II entra a la Abadía de Westminster para su funeral de estado en Londres. En este lugar, la monarca fue coronada hace 69 años y se casó con su esposo, el príncipe Felipe, hace 75 años. (Crédito: Frank Augstein/WPA Pool/Getty Images)

Catalina, princesa de Gales (a la izquierda), y Meghan, duquesa de Sussex, llegan a la Abadía de Westminster junto a los hijos de Catalina, el príncipe George y la princesa Charlotte. (Crédito: Phil Noble/Piscina/AP)

Los portadores del féretro llevan el ataúd de la reina Isabel II a la Capilla de San Jorge, su lugar de descanso final en los terrenos del Castillo de Windsor. El ataúd se cubrió con el Estandarte Real, y los Instrumentos de Estado ––la Corona del Estado Imperial y las insignias–– se colocaron sobre él junto a una corona de flores. (Crédito: Jeff J. Mitchell/Piscina/AP)

Cabañas hechas de ramas y tela proporcionan refugio a las personas desplazadas por la sequía en las afueras de Dollow, Somalia. La sequía prolongada en el Cuerno de África ha llevado a millones de personas a enfrentar hambre severa, según informes del Programa Mundial de Alimentos. (Crédito: Jerome Demora/AP)

21 de septiembre

Personas protestan en las calles de la capital de Irán, Teherán. La muerte de Mahsa Amini, de 22 años, luego de que fuera arrestada por la policía de moralidad ––una unidad dedicada a que se cumplan los estrictos códigos de vestimenta para las mujeres, como usar el velo obligatoria–– ha desatado la ira en Irán. Las protestas, que se extendieron a otras ciudades del país y de todo el mundo, resultan sorprendentes por su magnitud, ferocidad e inusual naturaleza feminista. (Crédito: AFP/Getty Images)

Nasibe Samsaei, una mujer iraní que vive en Turquía, sostiene su cabello que cortó con unas tijeras, mientras ella y otras personas protestaban frente al consulado de Irán en Estambul. (Crédito: Yasin Akgul/AFP/Getty Images)

La policía detiene a un manifestante en Moscú. Más de 1.300 personas fueron arrestadas en toda Rusia por participar en protestas contra la guerra en Ucrania, después de que el presidente Vladimir Putin anunciara una "movilización parcial" de ciudadanos para enviar al frente. (Crédito: Alexander Zemlianichenko/AP)

23 de septiembre

La leyenda del tenis Roger Federer, a la izquierda, sostiene la mano de su amigo y rival Rafael Nadal después de que se unieran para jugar dobles en el último partido de la carrera de Federer. Luego de perder en la Copa Laver en Londres, los dos se emocionaron al ver un video durante la ceremonia posterior al partido. (Crédito: Ella Ling/Shutterstock)

Albert Pujols, de los St. Louis Cardinals, saluda a la multitud en Los Ángeles después de conectar el jonrón número 700 de su carrera. Pujols es el cuarto jugador en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar esa cifra, uniéndose a Barry Bonds, Hank Aaron y Babe Ruth. (Crédito: Ashley Landis/Piscina/AP)

25 de septiembre

Thomas Morstead, de los Dolphins de Miami, patea el balón contra el trasero de su compañero Trent Sherfield durante un partido de la NFL contra los Buffalo Bills. La jugada resultó en una seguridad para Buffalo, pero Miami ganó 21-19. Mira las mejores fotos de la temporada 2022 de la NFL. (Crédito: Jasen Vinlove/USA Today Deportes)

26 de septiembre

Personas en Addis Abeba, Etiopía, sostienen velas durante celebraciones en la víspera de la festividad ortodoxa etíope de Meskel. (Crédito: Eduardo Soteras/AFP/Getty Images)

27 de septiembre

Akie Abe, la viuda del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe, se inclina durante su funeral de estado en Tokio. Abe Fue asesinado en julio. (Crédito: Kim Kyung-Hoon/Piscina/AP)

29 de septiembre

Un hombre toma fotos de los botes que destruyó el huracán Ian en Fort Myers, Florida. El ciclón arrasó la costa oeste de Florida con una combinación viciosa de viento, lluvia y marejada ciclónica, que inundó casas, bloqueó carreteras y dejó a millones de personas sin electricidad. Ian tocó tierra con vientos cercanos a los 240 km/h, lo que lo convirtió en un huracán categoría 4 de alto nivel. (Crédito: Giorgio Viera/AFP/Getty Images)

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, hace un recorrido cerca de la línea de demarcación mientras visita la zona desmilitarizada que divide Corea del Norte y Corea del Sur. Esta fue la última escala de su viaje de cuatro días a Asia, y se produjo un día después de que Pyongyang disparara dos misiles balísticos contra las aguas de su costa este. (Crédito: Leah Millis/Piscina/AFP/Getty Images)

Miembros de los Dolphins de Miami se reúnen alrededor del mariscal de campo Tua Tagovailoa, después de que sufriera un traumatismo en la cabeza durante un partido de la NFL contra Cincinnati. La lesión de Tagovailoa, que fue la segunda vez en cinco días que él salió de un partido lesionado, obligó a la NFL y a la Asociación de Jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano a revisar y actualizar el protocolo de conmociones cerebrales de la liga. (Crédito: Emilee Chinn/AP)

30 de septiembre

La supermodelo Bella Hadid mientras crean sobre su cuerpo un vestido durante la Semana de la Moda de París. Hadid salió a la pasarela llevando nada más que ropa interior ante Manel Torres, el creador de la tecnología patentada de rociado Fabrican, y dos científicos que le aplicaron un líquido brumoso que se transformó, casi instantáneamente, en un material para vestir. (Crédito: Julien de Rosa/AFP/Getty Images)

Una sección de la Calzada de Sanibel en Sanibel, Florida, después de que se derrumbara debido a los efectos del huracán Ian. La calzada es el único acceso terrestre de la isla Sanibel al continente de Florida. (Crédito: Ricardo Arduengo/AFP/Getty Images)

Octubre

En octubre, Xi Jinping consolidó su papel como el líder más poderoso de China en décadas al asegurar un tercer mandato como secretario general del Partido Comunista, algo que rompe el molde en el partido.

La constitución del país se cambió hace cuatro años para abolir los límites de mandato, allanando el camino para que Xi permanezca en el poder indefinidamente.

Mientras tanto, en el Reino Unido, la nueva primera ministra Liz Truss renunció después de solo seis semanas en el cargo, lo que la convierte en la líder con menos tiempo en el cargo en la historia del país. Truss, quien sucedió a Boris Johnson después de su renuncia en julio, fue criticada por un controvertido minipresupuesto que provocó el colapso de los mercados financieros. Fue reemplazada por Rishi Sunak, la primera hindú y la primera persona de color en liderar el Reino Unido.

4 de octubre



Aaron Judge de los New York Yankees conecta su jonrón número 62 de la temporada, rompiendo el récord de la Liga Americana de Roger Maris de jonrones en una temporada. Maris estableció el récord anterior en 1961. Foto: Tony Gutiérrez/AP

5 de octubre



De izquierda a derecha, la cosmonauta rusa Anna Kikina, el astronauta de la NASA Josh Cassada, la astronauta de la NASA Nicole Mann y el astronauta japonés Koichi Wakata se reúnen antes del histórico lanzamiento de la Crew-5 de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Mann fue la primera mujer nativa americana en viajar al espacio y Kikina fue la primera rusa en unirse a una misión de SpaceX. Fotos: Imágenes de Jim Watson/AFP/Getty

6 de octubre

En esta foto proporcionada por la agencia de noticias estatal de Corea del Norte, el líder norcoreano, Kim Jong Un, inspecciona ejercicios militares en un lugar no revelado. Foto: Agencia Central de Noticias de Corea/AP

7 de octubre



Los trabajadores sacan ataúdes de un hospital después de una masacre en un centro de cuidado infantil en el noreste de Tailandia. Al menos 36 personas murieron, incluidas dos docenas de niños. Foto: Athit Perawongmetha/Reuters

Los jueces de la Corte Suprema de EE.UU. se toman una foto grupal luego de la reciente incorporación de Ketanji Brown Jackson. En la fila superior, de izquierda a derecha, están Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Jackson. En la fila inferior, de izquierda a derecha, están Sonia Sotomayor, Clarence Thomas, el presidente del Tribunal Supremo John Roberts, Samuel Alito y Elena Kagan. Foto: Jabin Botsford/The Washington Post/Getty Images

8 de octubre



El humo sale del puente ferroviario y de carreteras del estrecho de Kerch que une Crimea con Rusia. Una explosión dañó el único puente que conecta Rusia con Crimea, que Rusia anexó a Ucrania en 2014. La explosión provocó una respuesta febril del Kremlin, que usó la explosión para justificar una ola de ataques aéreos brutales en Ucrania en escenas que se hicieron eco de los primeros días de la invasión. Foto: Imágenes AFP/Getty

Personas vestidas como Adam y Barbara Maitland de la película "Beetlejuice" viajan en metro después de salir de la Comic Con de Nueva York. Foto: Imágenes de Alexi Rosenfeld/Getty

9 de octubre



Justin Jefferson de los Minnesota Vikings se lanza para una conversión de dos puntos durante la victoria de los Vikings sobre Chicago. Foto: Brad Rempel/USA Today Deportes/Reuters

10 de octubre



Un búho de los Urales hace contacto visual durante un espectáculo de aves en la ciudad de Kuwait. Foto: Yasser Al-Zayyat/AFP/Getty Images



Un hombre ayuda a una mujer herida en Port-au-Prince, Haití, durante una protesta que pide la renuncia del primer ministro haitiano Ariel Henry. Henry pidió apoyo internacional mientras la nación lidiaba con un brote de cólera, escasez de alimentos y combustible, protestas generalizadas y violencia de pandillas sin control. Foto: Richard Pierrin/AFP/Getty Images

12 de octubre



Los demandantes abrazan a los abogados después de que un jurado de Connecticut decidió que el presentador de programas de entrevistas de extrema derecha Alex Jones debería pagar US$ 965 millones en daños compensatorios a las familias que perdieron a sus seres queridos en el tiroteo masivo de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook. Después del tiroteo, Jones dijo sin fundamento una y otra vez que fue un montaje y describió a las familias y a los socorristas como "actores de crisis". A lo largo del juicio, los demandantes describieron en términos conmovedores cómo las mentiras de Jones desencadenaron una campaña de hostigamiento en su contra y agravaron la agonía emocional de perder a sus seres queridos. Foto: Brian A. Libras/Piscina/Hearst Connecticut Media/AP

13 de octubre



Ryan Reaves de los New York Rangers golpea a Marcus Foligno de Minnesota Wild durante un partido de hockey de la NHL en St. Paul, Minnesota. Foto: Aaron Lavinsky/Star Tribune/AP

La gente reacciona en una sala del tribunal en Fort Lauderdale, Florida, cuando se anuncia la sentencia recomendada por el jurado en el juicio de Nikolas Cruz. Un jurado recomendó cadena perpetua para Cruz, quien mató a 17 personas en el tiroteo de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Algunos de los seres queridos de las víctimas estaban decepcionados y enojados porque no recibió la pena de muerte. Foto: Amy Beth Bennett/Pool/Getty Images

15 de octubre

Los fanáticos de Tennessee derribaron los postes de la portería después de que el equipo de fútbol de la universidad derrotara a Alabama 52-49 en un gol de campo de último segundo. Terminó la racha de 15 derrotas consecutivas de Tennessee contra Alabama. Foto: Donald Page/Getty Images

16 de octubre

El senador demócrata estadounidense Raphael Warnock hace un gesto junto a un podio vacío que se instaló para el republicano Herschel Walker, quien fue invitado a un debate en Atlanta pero no asistió. El libertario Chase Oliver está a la izquierda. Warnock y Walker fueron a una segunda vuelta el 6 de diciembre después de que ninguno de los candidatos superó el umbral del 50% para ganar la carrera en Georgia. Warnock derrotó a Walker en la segunda vuelta, proyectó CNN, dando a los demócratas una mayoría de 51-49 en el Senado. Foto: Ben Gray/AP

El líder de China Xi Jinping pronuncia un discurso durante la sesión inaugural del Congreso del Partido Comunista en Beijing. Xi estaba listo para asegurar un tercer mandato. Foto: Lintao Zhang/Getty Images

17 de octubre

Saúl, de 4 años, enjuga las lágrimas de su padre, Franklin Pájaro, en Ciudad Juárez, México, después de que los dos fueran expulsados de Estados Unidos. Pájaro es uno de los miles de venezolanos expulsados de Estados Unidos como parte de un acuerdo que el gobierno de Biden negoció con las autoridades mexicanas. Por primera vez, un gran número de venezolanos está sujeto a una orden de salud pública de la era Trump conocida como Título 42, que permite a las autoridades expulsar a los migrantes a México después de que son detenidos en la frontera. Las autoridades dijeron que la cantidad de venezolanos que intentan cruzar la frontera se ha disparado dramáticamente, casi cuadruplicándose en el último año. Foto: José Luis González/Reuters

Bomberos ucranianos buscan sobrevivientes después de un ataque con drones en Kyiv, Ucrania. Una ola de ataques con aviones no tripulados azotó la ciudad capital cuando los viajeros se dirigían al trabajo. Foto: Hrytsina romana/AP

19 de octubre

El Diamond Lady, un barco fluvial que alguna vez fue majestuoso, descansa con botes más pequeños en el lodo a lo largo del río Mississippi en Memphis, Tennessee. La severa sequía en el Medio Oeste de EE.UU. redujo el Mississippi a mínimos históricos. Foto: Scott Olson/imágenes falsas

20 de octubre



La primera ministra británica, Liz Truss, anuncia su dimisión frente al número 10 de Downing Street en Londres. Truss, quien sucedió a Boris Johnson y se convirtió en la tercera mujer primera ministra de Gran Bretaña, renunció seis semanas después de ser elegida líder del Partido Conservador. Fue la líder con menos años de servicio en la historia del Reino Unido. Truss había sido objeto de críticas por un controvertido minipresupuesto lleno de medidas de reducción de impuestos no financiadas que provocaron el colapso de los mercados financieros. En un momento, la libra se hundió a su nivel más bajo frente al dólar en décadas. Foto: Henry Nicholls/Reuters



Diana Kovalonok, a la izquierda, y Angelina Damiano cantan una de las canciones de Taylor Swift mientras asisten a una fiesta de escucha en Chicago para el nuevo álbum de Swift, "Midnights". Imágenes de Chris Sweda/Chicago Tribune/TNS/Getty

21 de octubre



Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, deja la corte federal en Washington luego de haber sido sentenciado a cuatro meses de prisión. Bannon fue declarado culpable de desacato al Congreso después de desafiar una citación de la comisión del 6 de enero que investigaba el ataque del año pasado al Capitolio de Estados Unidos. Foto: Chip Somodevilla/Getty Images

22 de octubre

El líder de China, Xi Jinping, a la derecha, habla con el exlíder Hu Jintao cuando Hu fue sacado inesperadamente de la ceremonia de clausura del Congreso del Partido Comunista en Beijing. Las circunstancias que rodearon la salida de Hu no estaban claras. Al salir, Hu pareció decirle algo a Xi y luego le dio una palmada en el hombro al primer ministro Li Keqiang. Tanto Xi como Li parecieron asentir. No quedó claro qué dijo Xi en respuesta. La agencia de noticias oficial de China, Xinhua, tuiteó en inglés que Hu "insistió en asistir" a la ceremonia de clausura a pesar de su mala salud y fue escoltado después de sentirse mal. Sin embargo, dentro de China, donde Twitter está bloqueado, no se mencionó el incidente. Al día siguiente, Xi entró formalmente en su tercer mandato. Foto: Noel Celis/AFP/Getty

24 de octubre

El mariscal de campo de New England, Mac Jones, se desliza y patea a Jaquan Brisker de Chicago en la ingle durante un partido de la NFL en Foxborough, Massachusetts. Más adelante en la serie, Brisker se vengó con una impresionante intercepción con una mano, y Chicago ganó 33-14. Foto: Kevin Sabitus/Getty

25 de octubre

El rey Carlos III da la bienvenida a Rishi Sunak al Palacio de Buckingham en Londres. El rey invitó a Sunak, el recién elegido líder del Partido Conservador, a convertirse en primer ministro y formar un nuevo gobierno. Sunak es el primer hindú y la primera persona de color en liderar el Reino Unido. A la edad de 42 años, también es la persona más joven en asumir el cargo en más de 200 años. Foto: Aaron Chown/Piscina/AP

26 de octubre



Esta imagen, tomada de un video publicado en la cuenta de Twitter del multimillonario Elon Musk, muestra a Musk cargando un fregadero cuando ingresa a la sede de Twitter en San Francisco. Escribió: "Entrando en la sede de Twitter, let that sink in", dijo en Twitter usando un juego de palabras; sink es fregadero en inglés, pero también una expresión para hacer énfasis en un hecho que se considera sorprendente o interesante. Eventualmente completó su trato de US$44.000 millones para comprar Twitter, poniendo al hombre más rico del mundo a cargo de una de las plataformas de redes sociales más influyentes del mundo. Foto: Elon Musk/Twitter/AFP/Getty Images

30 de octubre



Un partidario del candidato presidencial brasileño Luiz Inácio Lula da Silva lleva pegatinas en la cara el día de la segunda vuelta presidencial entre Lula da Silva y el titular Jair Bolsonaro. Lula da Silva derrotó a Bolsonaro y asumirá su tercer mandato en el cargo. Anteriormente cumplió dos mandatos entre 2003 y 2010. Foto: Diego Vara/Reuters

31 de octubre



Madeline Evans llora después de ganar un concurso de disfraces en Houston vestida como la reina Isabel II, la monarca británica que murió a principios de este año. (Foto: Brandon Bell/imágenes falsas)

Noviembre

Se celebraron elecciones intermedias en Estados Unidos y el control del Congreso se determinó días después de la jornada electoral. Incluso, en algunas contiendas electorales hubo que esperar semanas mientras se tabulaban los votos.

Al final, se proyectó que el Partido Demócrata mantendría su estrecho control del Senado mientras perdía la Cámara ante los republicanos. Si bien la pérdida de la Cámara perjudicará la agenda interna del presidente Joe Biden, estuvo lejos de ser la “ola roja” que muchos expertos habían pronosticado.

Más adelante en el mes, la Copa del Mundo comenzó en Qatar. Es la primera vez que el torneo de fútbol se lleva a cabo en el Medio Oriente y en un país islámico. Pero la edición de este año también está sumida en la controversia, con gran parte de la preparación centrada en los derechos humanos, desde la muerte de los trabajadores migrantes y las condiciones que muchos han soportado en Qatar, hasta los derechos LGBTQ y de las mujeres en el país.

1 de noviembre

Los dos propulsores laterales del cohete SpaceX Falcon Heavy, el cohete operativo más poderoso del mundo, regresan para aterrizar unos ocho minutos después de que el cohete despegó en Cabo Cañaveral, Florida. El Falcon Heavy regresó a los cielos por primera vez desde mediados de 2019, transportando satélites al espacio para el ejército estadounidense. Juan Raoux/AP

Vehículos bloquean una carretera en las afueras de São Paulo, Brasil, para protestar por los resultados de las elecciones presidenciales del país. La policía de carreteras de Brasil dijo que los manifestantes habían bloqueado carreteras en 267 puntos en todo el país. Caio Guatelli/AFP/Getty Images

2 de noviembre

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, es escoltada a un vehículo fuera de su casa en San Francisco unos días después de que su esposo, Paul, fuera atacado con un martillo por un intruso, según fuentes policiales. El agresor que atacó a Paul Pelosi buscaba a Nancy Pelosi, según una fuente informada sobre el ataque. Jeff Chiu/AP

3 de noviembre

Las pantallas de televisión en Seúl, Corea del Sur, utilizan imágenes de archivo para mostrar un informe de noticias sobre el lanzamiento de un misil norcoreano. Corea del Norte ha llevado a cabo pruebas de misiles durante al menos 34 días este año, según un recuento de CNN, a veces disparando múltiples misiles en un solo día. La cuenta incluye misiles de crucero y balísticos. Jung Yeon-je/AFP/Getty Images

4 de noviembre

El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, habla con la prensa en un hospital de Lahore, Pakistán, donde recibe tratamiento por heridas de bala. Khan recibió un disparo durante un mitin político, un incidente que su partido calificó de intento de asesinato. K. M. Chaudhry/AP

5 de noviembre

Logan Paul salta hacia el campeón indiscutible de la WWE, Roman Reigns, durante su pelea de lucha libre profesional en el evento Crown Jewel en Riyadh, Arabia Saudita. La fotógrafa Heather McLaughlin hizo historia al ser la primera mujer en fotografiar un evento de la WWE junto al ring en Arabia Saudita. Heather McLaughlin/WWE

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le da la mano al expresidente Barack Obama mientras asisten a un evento de campaña en Filadelfia para los candidatos demócratas que se postulan para gobernador y el Senado de Estados Unidos. Kevin Lamarque/Reuters

Los Astros de Houston celebran tras ganar la Serie Mundial. Los Astros derrotaron a los Filis de Filadelfia en seis juegos para hacerse con su primer título desde 2017. Eric Gay/AP

6 de noviembre

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes de EE. UU., Kevin McCarthy, entre la representante de EE.UU. Mayra Flores, a la izquierda, la candidata republicana al Congreso, Mónica De La Cruz, al centro, y la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, mientras una banda de mariachis toca en un evento de campaña en McAllen, Texas. McCarthy sería el próximo presidente de la Cámara después de que se proyectó que el Partido Republicano recuperaría la Cámara. Tamir Kalifa para CNN

8 de noviembre

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se une a su esposa, Casey, y sus hijos en una celebración la noche de las elecciones en Tampa. La victoria dominante de DeSantis sobre el retador demócrata Charlie Crist le dio un argumento poderoso si busca la nominación presidencial del Partido Republicano en 2024. DeSantis ha evitado en gran medida hablar sobre su futuro presidencial, aunque sus acciones sugieren que asegura las bases para una candidatura. Ha construido una maquinaria de recaudación de fondos que logró US$ 200 millones en los últimos dos años, rompiendo récords nacionales para un candidato a gobernador. Marco Bello/Reuters

Simpatizantes de John Fetterman, un demócrata de Pensilvania que se postula para el Senado de Estados Unidos, reaccionan durante un evento de la noche de las elecciones en Pittsburgh. Fetterman derrotó a Mehmet Oz, proyectó CNN, obteniendo un escaño para los demócratas después del retiro del senador republicano Pat Toomey. El cambio ayudó a los demócratas a mantener el control del Senado de Estados Unidos. Quinn Glabicki/Reuters

Wes Moore, el candidato a gobernador del Partido Demócrata en Maryland, ensaya un discurso con su hijo, Jamie, mientras esperan los resultados del día de las elecciones en Baltimore. CNN luego proyectó que Moore sería el ganador en su contienda contra Dan Cox. Eso convertiría a Moore en el primer gobernador negro en la historia de Maryland. También lo convertiría en el tercer estadounidense negro en ser elegido gobernador en la historia de Estados Unidos. Bryan Woolston/AP

9 de noviembre

Un trabajador electoral empaqueta boletas tabuladas dentro de la Oficina de Registro del Condado de Maricopa en Phoenix. Varios días después de la jornada electroal, los trabajadores seguían tabulando boletas en estados clave que determinarían el equilibrio de poder en el Congreso, así como en más de tres docenas de legislaturas estatales. Matt York/AP

10 de noviembre

Un hombre se asoma desde una representación de Eros, el dios griego del amor, en Cracovia, Polonia. Se dice que "Eros Bound", del escultor polaco Igor Mitoraj, simboliza la decadencia de las civilizaciones. Vadim Ghirda/AP

12 de noviembre

Un ciudadano recibe a los soldados ucranianos con flores cuando ingresan a la ciudad ucraniana de Jersón. El ejército de Ucrania dijo que retomó franjas de territorio en Jersón después de que Moscú ordenara la retirada parcial de las tropas rusas del área. Es uno de los mayores reveses militares para Rusia desde que comenzó su invasión. Metin Aktas/Agencia Anadolu/Getty Images

13 de noviembre

Benjamin Netanyahu asiste a una ceremonia en Jerusalén donde el presidente de Israel, Isaac Herzog, le entregó el mandato para formar un nuevo gobierno. Netanyahu, el primer ministro israelí con más años en el cargo en la historia, regresa al poder tras la victoria electoral de su alianza de derecha. En 1996, Netanyahu se convirtió en el primer ministro más joven de Israel y sirvió hasta 1999. Dirigió el gobierno de Israel por segunda vez entre 2009 y 2021 antes de ser derrocado del poder. Ronen Zvulun/Reuters

15 de noviembre

El expresidente de EE.UU. Donald Trump anuncia que buscará la nominación presidencial republicana en 2024. Esta imagen se realizó fotografiando gotas de agua sobre un vidrio frente a una pantalla que mostraba el discurso de Trump. “Para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso, esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos”, dijo Trump a una multitud reunida en Mar-a-Lago, su propiedad frente al mar en Florida. Esteban Voss

16 de noviembre

Los espectadores aplauden cuando el cohete Artemis I despega del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. La ambiciosa misión, que estuvo plagada de retrasos, dio inicio al programa Artemis de la NASA que tiene como objetivo enviar humanos de regreso a la Luna. Imágenes de Jim Watson/AFP/Getty

17 de noviembre

Esta foto aérea muestra el sitio donde un ataque con misiles mató a dos hombres en la aldea de Przewodów, en el este de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. Los líderes de Polonia y la OTAN dijeron que el misil probablemente fue disparado por las fuerzas ucranianas que defendían su país contra Rusia y que parecía ser un accidente. Imágenes de Wojtek Radwanski/AFP/Getty

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y su nieta Naomi Biden son fotografiadas dentro de la Sala Verde de la Casa Blanca dos días antes de la boda de Naomi en el South Lawn. Naomi usó su vestido de novia para la sesión fotográfica de la portada de Vogue: un vestido personalizado de manga larga y cola de catedral del diseñador Ralph Lauren, que le dijo a la revista que estaba inspirado en un vestido usado por la actriz Grace Kelly. La primera dama usó el mismo vestido verde azulado que usaría en la recepción de la boda. Fue la primera boda en la Casa Blanca para una nieta de un presidente, y fue solo la boda número 19 que tuvo lugar en el lugar. Norman Jean Roy/Vogue

18 de noviembre

Elizabeth Holmes llega a un tribunal federal en San José, California. Holmes fue sentenciada a más de 11 años de prisión por defraudar a los inversionistas mientras dirigía Theranos, la fallida empresa emergente de análisis de sangre. Nic Coury/AP

20 de noviembre

Leia-jhene Seals abraza a R.J. Lewis durante una vigilia en la Iglesia Unitaria All Souls en Colorado Springs, Colorado. Seals actuó la noche anterior cuando un atacante abrió fuego en el Club Q, un club nocturno LGBTQ en Colorado Springs. Cinco personas murieron y al menos otras 19 resultaron heridas. RJ Sangosti/The Denver Post/AP

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apaga la vela de su pastel de cumpleaños de coco en esta foto tuiteada por la primera dama Jill Biden. El presidente cumplió 80 años y se convirtió en el primer octogenario en ocupar el cargo más alto de Estados Unidos. De Jill Biden/Twitter

Bailarines durante la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo en Al Khor, Qatar. El tema de la ceremonia fue “una reunión para toda la humanidad, uniendo las diferencias a través de la humanidad, el respeto y la inclusión”. Esto ocurre en un contexto de controversias en torno al historial de derechos humanos de Qatar. Pawel Kopczynski/Reuters

22 de noviembre

Easton Gunsell, de 11 años, llora después de correr a los brazos de su hermano Braden Locker para abrazarlo en Flushing, Michigan. Locker, un aviador de 20 años establecido en Arabia Saudita, estaba en casa de permiso y sorprendió a su hermano en la escuela. Jake May/The Flint Journal/AP

Los jugadores de Arabia Saudita celebran su victoria en la Copa del Mundo sobre Argentina. El resultado de 2-1 fue una de las mayores sorpresas en la historia de la Copa del Mundo. Imágenes de Lionel Hahn/Getty

23 de noviembre

Antes de su debut en la Copa del Mundo, los 11 titulares de Alemania posaron para la foto de su equipo con la mano derecha frente a la boca. Las redes sociales del equipo confirmaron que el gesto fue diseñado para protestar por la decisión de la FIFA de prohibir el brazalete antidiscriminatorio "OneLove" que muchos capitanes europeos esperaban usar en Qatar. El tema de los derechos LGBTQ en Qatar ha sido un tema constante en la Copa del Mundo de este año. Imágenes de Visionhaus/Getty

24 de noviembre

Richarlison anota un gol espectacular durante la victoria de Brasil por 2-0 en la Copa del Mundo sobre Serbia. Marcó los dos goles de Brasil. Darko Vojinovic/AP

27 de noviembre

Los monos se dan un festín con frutas y bocadillos dulces durante el festival anual de monos de Lopburi en Tailandia. Los residentes locales y turistas ofrecen un banquete cada año a los miles de macacos de cola larga que viven en la provincia de Lopburi. Imágenes Lauren DeCicca/Getty

28 de noviembre

Mario Ferri salta al campo con una bandera del arcoíris durante un partido de la Copa del Mundo entre Portugal y Uruguay. El italiano también vestía una camiseta que decía "salven a Ucrania" en el frente y "respeto por las mujeres iraníes" en la espalda. En una serie de publicaciones en su historia de Instagram, Ferri se llamó a sí mismo el “nuevo Robin Hood” y dijo: “Romper las reglas si lo haces por una buena causa NUNCA ES UN DELITO”. Se le prohibió asistir a futuros partidos. Abbie Parr/AP

Las personas en Beijing gritan consignas mientras protestan por las estrictas restricciones de covid-19 de China. Manifestaciones sin precedentes se extendieron por China, provocadas por un incendio mortal en Urumqi, la capital de la región occidental de Xinjiang. Los videos del incidente parecían mostrar que las medidas de confinamiento habían retrasado que los bomberos llegaran a las víctimas. Las protestas en China a menudo presentaban a personas que sostenían pedazos de papel en blanco, una protesta simbólica contra la censura. Kevin Frayer/Getty Images

29 de noviembre

El balón pasa zumbando por el portero galés Danny Ward después de un tiro libre del inglés Marcus Rashford durante la Copa del Mundo. Rashford anotó dos goles en la victoria de Inglaterra por 3-0. Hannah Mckay/Reuters

30 de noviembre

La estrella argentina Lionel Messi es golpeada en la cara por el arquero Wojciech Szczesny de Polonia en la primera mitad de un partido de la Copa del Mundo. Se dio un penalti después de la revisión del video, pero Szczesny detuvo el disparo de Messi. Imágenes Matthias Hangst/Getty

Diciembre

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ofreció su primera cena de Estado en la Casa Blanca, en honor al presidente francés, Emmanuel Macron, y a su esposa, Brigitte. El encuentro marcó el regreso de una tradición que se había perdido desde el comienzo de la pandemia de covid-19.

En Qatar se hizo historia cuando Stéphanie Frappart se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la Copa Mundial masculina. Formó parte de un equipo de árbitros exclusivamente femenino que incluía a las asistentes Neuza Back y Karen Diaz.

A medida que el año llega a su fin, regrese para ver más de las mejores fotos de diciembre.

1 de diciembre

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, saludan al presidente francés, Emmanuel Macron, y a su esposa, Brigitte, en su llegada para una cena de Estado en la Casa Blanca. Fue la primera cena de Estado de la presidencia de Biden. (Foto: Saúl Loeb/AFP/Getty Images)

De izquierda a derecha, las árbitras Stéphanie Frappart, Neuza Back y Karen Diaz se dan la mano antes del partido de la Copa del Mundo entre Costa Rica y Alemania. Frappart, quien lideró el histórico trío de mujeres, se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la Copa Mundial masculina. (Imágenes de Maddie Meyer/FIFA/Getty)

La gente en la Isla Grande de Hawai observa la lava del volcán Mauna Loa. Mauna Loa, el volcán activo más grande del mundo, entró en erupción en noviembre por primera vez en 38 años. (Foto de Go Nakamura/Reuters)

2 de diciembre

Los futbolistas estadounidenses Giovanni Reyna, a la izquierda, y Tyler Adams, a la derecha, sentados con la cabeza entre las manos después de ser eliminados de la Copa del Mundo en los octavos de final. Perdieron ante Holanda por 3-1. (Foto de Patricio Smith/FIFA/Getty Images)

5 de diciembre

El líder chino, Xi Jinping, se une a los líderes retirados, así como a los miembros del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista Chino, para presentar sus respetos finales al exlíder Jiang Zemin en el Hospital General del EPL de China en Beijing. Jiang murió el 30 de noviembre a la edad de 96 años. (Foto de Li Xueren/Xinhua/Getty Images)

6 de diciembre

Un recién nacido descansa en la unidad de cuidados intensivos de un hospital con las ventanas protegidas por sacos de arena en Kyiv, Ucrania. (Imagen de Jeff J. Mitchell/Getty)

El senador estadounidense Raphael Warnock habla en su fiesta de la noche de las elecciones en Atlanta después de que se proyectó que ganaría la segunda vuelta del Senado en Georgia. La victoria de Warnock sobre el retador republicano Herschel Walker le da a los demócratas una mayoría de 51-49 en el Senado. (Imagen de Win McNamee/Getty)

10 de diciembre

Jugadores de Argentina y de Holanda tras la tanda de penaltis que decidió su partido de cuartos de final en el Mundial. Argentina se impuso después de que el partido terminara 2-2. (Fotografía de Paul Childs/Reuters)

13 de diciembre

Sam Bankman-Fried, el fundador de la fallida plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, es escoltado fuera del edificio del Tribunal de Primera Instancia después de su arresto en Nassau, Bahamas. Bankman-Fried es una celebridad del mundo cripto que se convirtió en un paria de la noche a la mañana cuando su empresa sufrió una crisis de liquidez y se declaró en quiebra en noviembre, lo que dejó al menos a un millón de personas sin poder acceder a sus fondos. Fiscales estadounidenses presentaron cargos penales en su contra. Después de que FTX se declarara en bancarrota, Bankman-Fried ha tratado de presentarse como un CEO un tanto desafortunado, negando las acusaciones de que defraudó a los clientes de FTX. (Fotografía de Calle Dante/Reuters)

14 de diciembre

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y su esposo, Paul, asisten a la inauguración de su retrato oficial en el Capitolio de los Estados Unidos. La pintura se colgará en el Vestíbulo de los Presidentes justo al lado del piso de la Cámara. Pelosi anunció en noviembre que dejaría el cargo de presidenta de la Cámara. El anuncio se produjo pocas semanas después de que su esposo fuera atacado violentamente en la casa que posee la pareja en San Francisco. (Foto de Anna Moneymaker/Getty Images)