Las 5 cosas que debes saber este 16 de diciembre: 4 datos antes de la final Argentina vs. Francia

1. 4 datos antes de la final Argentina vs. Francia

¡Se terminaron las especulaciones! Argentina y Francia volverán a verse las caras en un Mundial, como ya lo hicieron hace 4 años por los octavos de final de Rusia 2018. Claro que esta vez habrá un condimento especial: cuando los 22 futbolistas salgan por el túnel del Estadio Lusail, desfilarán con la irresistible Copa del Mundo en el medio. Y mientras nos agobia la espera, nada como un buen repaso de datos curiosos y algunas “maldiciones” para pasar el rato.

2. Gracias a los inmigrantes

En Estados Unidos, un país cuya historia forjaron en buena medida los inmigrantes, el discurso contra los extranjeros que llegan en busca de mejores oportunidades no cede. Sin embargo, las palabras de aquellos que presentan a los inmigrantes como una amenaza no se sostienen: los estudios, como uno publicado recientemente por el Instituto George W. Bush, muestran con claridad que estas comunidades benefician a la economía del país en su conjunto y a los bolsillos de los nativos en particular.

3. Dictan prisión preventiva contra Pedro Castillo

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, permanecerá en prisión preventiva por 18 meses, ordenó el Poder Judicial. El juez supremo Juan Carlos Checkley justificó la decisión por la complejidad del caso, diciendo que las detenciones previas al juicio se aplican a casos de "delitos graves", riesgos de fuga y la "alta probabilidad de que se haya cometido el delito".

4. El “Plan B” de la reforma electoral de AMLO

El pleno de la Cámara de Senadores de México aprobó el “Plan B” de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El proyecto obtuvo luz verde en el recinto a pesar del voto en contra del senador y líder de la bancada del partido oficialista Morena, Ricardo Monreal, bajo el argumento de que varios artículos incluidos en este proyecto violan la Constitución. Hay polémica.

5. Biden da a conocer un plan para el fin del Título 42

El plan de seis pilares del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) para la finalización prevista del Título 42 la próxima semana incluye aumentar los recursos en la frontera sur; incrementar la eficiencia en el procesamiento; imponer consecuencias a quienes entren al país de manera ilegal; reforzar las instalaciones de las organizaciones sin fines de lucro; perseguir a los traficantes de personas; y colaborar con socios internacionales.

A la hora del café

¿Qué son las posadas navideñas de México y qué se celebra?

Los festejos navideños en México comienzan desde días antes con el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, y unos días después con las posadas, una tradición de carácter religioso que también es el pretexto perfecto para reunirse en familia y amigos, cantar, comer y beber.

En esto quedará el salario mínimo en Colombia para 2023

Colombia tendrá un aumento de salario mínimo a partir de 2023. Tras un acuerdo entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras el incrementó será del 16%, anunció este jueves el presidente Gustavo Petro.

El legado de bondad de "tWitch" hace que su muerte sea aún más trágica

Las redes sociales se inundaron este miércoles con homenajes a Stephen "tWitch" Boss. Desde Viola Davis y Channing Tatum hasta Michelle Obama hablaron cariñosamente del bailarín, actor y DJ. Simplemente quisieron devolver un poco de la bondad y el amor que Boss le entregó al mundo.

El periodista deportivo Grant Wahl murió por un aneurisma aórtico. Esto es lo que significa

Un aneurisma se produce cuando un punto débil de un vaso sanguíneo se inflama. En el caso de Wahl, la protuberancia estaba en la aorta, la mayor arteria que transporta la sangre desde el corazón.

Un nuevo maniquí para pruebas de choque podría ayudar a salvar vidas de mujeres

Las mujeres tienen mayor probabilidad de morir en un accidente automovilístico que los hombres. En colaboración con un equipo de ingenieros, una sueca creó un maniquí de choque "femenino" y lo utiliza para probar la seguridad de las mujeres en colisiones traseras de baja gravedad.

La cifra del día

2%

Ocho meses después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciara una guerra contra las pandillas, se estima que el 2% de la población adulta del país —aproximadamente 100.000 personas— está ahora tras las rejas.

La cita del día

"Fue aterrador que mi hermano me gritara y mi padre dijera cosas que simplemente no eran ciertas y mi abuela estaba sentada allí asimilando todo”

Harry dice en la docuserie de Netflix que el príncipe William le gritó cuando le contó que él y Meghan dejarían sus funciones en la familia real.

Y para terminar...

Qué lío para Didier Deschamps: ¿jugará Karim Benzema la final del Mundial de Qatar 2022?

Real Madrid le otorgó el permiso a Karim Benzema para que pueda viajar a Qatar y así acompañar a la selección de Francia en la final del domingo ante Argentina, lo que ha generado que salte una duda: ¿podrá jugar el partido definitivo del Mundial? ¿Contará el técnico Didier Deschamps con Benzema? Los detalles en el video.