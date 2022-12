"Avatar" regresa a la gran pantalla tras más de una década: quiénes son los personajes y dónde ver la cinta

La música detrás de "Avatar: The Way of Water" 6:32

(CNN Español) – "Avatar: The Way of Water", la segunda parte de este mundo creado por James Cameron, ya está en los cines a nivel mundial.

En su estreno anticipado en Estados Unidos, este jueves, la cinta recaudó más de US$ 17 millones, según reporta Deadline citando cifras de Disney.

En China, la cinta ha recaudado hasta el viernes por la tarde, hora local, alrededor de US$ 15 millones, reporta CNN.

"Avatar: The Way of Water": detrás de la historia

La cinta nos traslada de nuevo a Pandora para ver la vida de la familia Sully, es decir, Jake y Neytiri Sully, juntos a sus hijos. Una serie de eventos desplazan a los Sully de su hogar y deben viajar "a través de los vastos confines de la luna Pandora, y finalmente huyen al territorio en poder del clan Metkayina, que vive en armonía con los océanos que los rodean", dice Disney en las notas de producción de la secuela de "Avatar".

Esta segunda parte comenzó a escribirse en 2010, indican las notas de producción, cuando el director James Cameron junto al productor Jon Landau se reunieron en un hotel de Santa Barbara, California, para analizar procesos cinematográficos y cuáles han funcionado, dice Disney.

Para las secuelas de "Avatar", Cameron depositó todas las ideas y otras tramas en 1.500 páginas de contenido. Posteriormente contrató a una serie de escritores de Hollywood para desarrollar las vertientes de "Avatar", así como esta nueva historia de la familia Sully.

"Tuvimos que escribir cuatro películas antes de comenzar la primera secuela", dijo Cameron en las notas de producción.

Los personajes de esta secuela

Sam Worthington regresa como Jake Sully. Por supuesto, Zoe Saldaña tenía que volver a interpretar a Neytiri. Los hijos Sully son interpretados por James Flatter (Neteyam), Britain Dalton (Lo'ak), Trinity Jo-Li Bliss (Tuk).

Sigourney Weaver interpreta a la adolescente Kiri, la hija biológica de la Dr. Grace Augustine. Ese personaje, que falleció en la primera entrega de la cinta, lo interpretó la misma Weaver. Kiri es de cierta forma adoptada por Jake Sully e incorporada al clan familiar.

Jack Champion es Spider, un humano que llegó a Pandora siendo bebé. Joel David Moore es Norm Spellman. CCH Pounder regresa para interpretar a Mo'at, Jemaine Clement es el Dr. Ian Garvin y Brendan Cowel es el capitán Mick Scoresby.

¿En dónde ver "Avatar: The Way of Water"?

Si estabas esperando poder disfrutar de esta cinta en la comodidad de tu hogar, malas noticias. Por ahora, la producción estará disponible solo en cines. Y quizás esa sea la mejor manera de poder adentrarte a los rincones de Pandora. Según críticos de cine estadounidenses, la recomendación es verla en la pantalla grande.

Si eres de los aún prefiere verla en su casa, tienes que estar pendiente de Disney+ en donde probablemente pondrán a disposición la cinta en algunas semanas, luego de que salga de las salas de cine a nivel mundial.