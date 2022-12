"El mejor regalo de cumpleaños": Jane Fonda comparte que su cáncer está en remisión

Jane Fonda no le tiene miedo a la muerte 1:14

(CNN) -- Tan solo tres meses después de que le diagnosticaran un linfoma no Hodgkin, Jane Fonda anunció que su cáncer está en remisión y que puede suspender el tratamiento de quimioterapia.

La actriz y activista, ganadora de dos Oscar y que cumplirá 85 años la semana que viene, compartió su estado de salud con sus seguidores el jueves, en un blog titulado "¡¡¡El mejor regalo de cumpleaños de mi vida!!!".

"La semana pasada me dijo mi oncólogo que mi cáncer está en remisión y puedo suspender la quimio", escribió en su página web, añadiendo: "Me siento tan bendecida, tan afortunada".

La estrella de "Barbarella" y "Monster-in-Law" continuó agradeciendo a aquellos que rezaron por ella y le enviaron buenos deseos, diciendo: "Estoy segura de que eso jugó un papel en las buenas noticias".

Según Fonda, sus primeras cuatro sesiones de quimioterapia fueron "bastante fáciles", pero su tratamiento más reciente fue "duro" y duró dos semanas, "complicando mucho el lograr casi cualquier cosa".

Fonda, que anteriormente había prometido no dejar que su diagnóstico "interfiriera con mi activismo climático", dijo que los efectos secundarios de su tratamiento desaparecieron justo a tiempo para asistir a una manifestación en Washington, hacer algo de cabildeo y cumplir con sus compromisos como oradora en la Democracy Alliance.

La estrella de la serie de Netflix "Grace and Frankie" reveló por primera vez que había sido diagnosticada con linfoma no Hodgkin, un cáncer que se desarrolla en el sistema linfático, en una publicación en las redes sociales en septiembre.

"El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me enseña", escribió entonces. "Algo que ya me ha enseñado es la importancia de la comunidad. De crecer y profundizar en nuestra comunidad para no estar solos. Y el cáncer, junto con mi edad --casi 85 años-- definitivamente enseña la importancia de adaptarse a nuevas realidades".

Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, el linfoma no Hodgkin es uno de los cánceres más frecuentes en Estados Unidos, representando alrededor del 4% de los cánceres.