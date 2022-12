Tyler Perry habla sobre sus intentos de suicidio mientras llora a Stephen “tWitch” Boss

Ellen Degeneres reacciona a la muerte de Stephen "tWitch" Boss 1:59

Nota del editor: si usted o alguien que conoce lidia con pensamientos suicidas o problemas de salud mental, llama o envía un mensaje de texto al 988 Suicide & Crisis Lifeline para conectarse con un consejero capacitado o visita el sitio de Lifeline.

(CNN) -- Tyler Perry habló sobre su historial de salud mental después de la muerte de Stephen "tWitch" Boss.

Boss, bailarín profesional, actor y ex DJ y coproductor ejecutivo del “Ellen DeGeneres Show”, se suicidó el martes a los 40 años.

Perry rindió homenaje a Boss en un conmovedor video de Instagram el jueves, titulado "Vida".

“Me gusta que el resto del mundo esté conmocionado por la muerte de Stephen Boss, tWitch”, dijo Perry. “Solo lo vi un par de veces. Siempre estaba lleno de vida, parecía como una luz”.

El director habló sobre sus propias batallas en el pasado.

“Solo quiero llevarte a un momento de mi vida en el que intenté suicidarme, un par de veces, porque estaba tan sombrío que no pensé que mejoraría. Había soportado tanto dolor, tanto abuso, abuso sexual, todo era tan difícil de superar que pensé que la única forma de mejorar esto era acabar con mi vida”, dijo Perry.

“Si hubiera pasado en alguno de esos intentos, me habría perdido la mejor parte de mi vida”, continuó.

Perry alentó a aquellos que luchan para que busquen ayuda.

“Sé que puede parecer que no hay esperanza, pero comunícate con alguien. Llama, pide ayuda si lidias con algo, cualquier cosa que te esté llevando emocionalmente a un lugar donde crees que quieras terminar con tu vida”, dijo.

Perry explicó cómo superó su propio dolor y dijo: “De lo que me doy cuenta ahora, mirando hacia atrás en todos esos tiempos oscuros, es que a veces el dolor es una aceptación. Sé que es difícil de entender. No todo el tiempo, a veces, el dolor es una aceptación. Esa es la forma en que tuve que aprender a mirarlo para superarlo. Lo que quiero decir con eso es, todo ese dolor, todo ese infierno, toda esa lucha, si me hubiera rendido, si me hubiera detenido, no habría visto la mejor parte de mi vida. Entonces, estaba comprando algo, estaba pagando por algo”.

Agregó: “Sé que eso no tiene sentido para muchas personas, pero para mí, fue la forma en que pude racionalizarlo, poder superar el dolor, sabiendo que si pudiera superar esto momento, superar este momento, tiene que haber algo mejor”.

Perry dijo que ahora está "más feliz que nunca".

“Te lo digo a ti, si eres una persona que considera suicidarse, terminar con su vida y ya ha pasado por mucho infierno, por favor, por favor, por favor, piensa en lo que podrías ser al otro lado”, aseguró. “Podría ser increíble. Y te perderías la mejor parte atravesando la oscuridad. No dejes que la oscuridad te impida llegar a este increíble lugar de vida”.

Perry compartió información de recursos para la Línea Nacional de Prevención del Suicidio.

“Mi esperanza es que si necesitas ayuda, que te comuniques. Llama a ese número. Dios te bendiga. Estoy contigo”, dijo Perry. “Soy un testigo vivo de que puedas superarlo”.

Mira aquí las líneas de atención y prevención del suicidio en América Latina y España.

Cómo obtener ayuda para alguien que podría suicidarse

Llama al 1-800-273-8255 en Estados Unidos para comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Brinda asistencia gratuita y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana, para personas en crisis suicidas o angustiadas. Puedes obtener más información sobre sus servicios aquí, incluida su guía sobre qué hacer si se identifican señales suicidas en las redes sociales. También puedes llamar al 1-800-273-8255 para hablar con alguien sobre cómo puedes ayudar a una persona en crisis. Llama al 1-866-488-7386 para TrevorLifeline, un servicio de asesoramiento para la prevención de suicidios para la comunidad LGBTQ.

Para obtener asistencia fuera de EE.UU., la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio proporciona un directorio mundial de recursos y líneas directas internacionales. También puedes recurrir a Befrienders Worldwide.