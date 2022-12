Croacia - Marruecos por el tercer y cuarto puesto del Mundial de Qatar en vivo: resultados, goles y más

¿Cómo ha cambiado la economía de los países que albergaron Mundiales?

El Mundial de la FIFA es "probablemente" el evento deportivo más popular del mundo y, como el mismo organismo rector del fútbol dice, "el torneo más prestigioso del planeta".

No es de extrañar que, debido a lo masivo que es este evento, muchos países quieran ser la casa del Mundial cada cuatro años que se lleva a cabo, pues puede significar no solo una gran promoción de imagen para las naciones anfitrionas, sino también un importante impulso para la economía.

Sin embargo, esto último no es igual para todos los anfitriones. Si bien es cierto que el Mundial proyecta la imagen de un país al escenario internacional (más de tres millones de personas asisten a los partidos de cada copa desde Alemania 2006, según la FIFA), organizarlo no siempre significa un crecimiento económico y hasta puede resultar en números negativos.

De acuerdo con el artículo académico "Comparing the Urban Impacts of the FIFA World Cup and Olympic Games From 2010 to 2016", publicado en 2018 por la revista revisada por pares Journal of Sport and Social Issues, los países anfitriones de megaeventos como la Copa del Mundo gastan en promedio US$ 10.000 millones para realizar cambios materiales en las ciudades, desde la construcción o remodelación de estadios y caminos, hasta la adopción de nuevas tecnologías y creación de aeropuertos o nuevos medios de transporte.

Esta cifra, no obstante, cambia si examinamos caso por caso los Mundiales. Desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022, la inversión ha variado y no a todos los países les ha sido rentable albergar este evento.

