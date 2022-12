¿Por qué llaman a la selección argentina la Scaloneta? ¿De dónde surgió el apodo?

Marcelo Longobardi analiza la figura de Lionel Scaloni y la compara con la política 0:56

(CNN Español) -- La selección argentina llegó a Qatar como una de las favoritas gracias a una larga racha de partidos sin perder y un equipo que fue ganando en seguridad y calidad de juego. Pero también en identidad propia, algo que supo demostrar el conjunto sudamericano luego de perder su primer partido del Mundial contra Arabia Saudita. Argentina jugará la final contra Francia y es un hecho que una de estas dos selecciones reclamará un tercer título de Copa del Mundo.

"La Scaloneta", como se conoce popularmente al equipo cuyo capitán es Lionel Messi, se ha convertido en una de las selecciones con apodo propio, y en este caso es uno en honor a su director técnico, Lionel Scaloni.

¿Pero cómo surgió este particular sobrenombre? Fue durante la Copa América, en la que Argentina se consagró campeón después de 28 años sin obtener títulos y fue, también, gracias al ingenio y la creatividad de miles de personas en las redes sociales.

Pero hay algo más que explica la elección de los aficionados y que tiene que ver con una moda no tan lejana en el fútbol argentino por la que se agrega el sufijo "eta" junto al nombre del entrenador para los equipos exitosos o que conquistan títulos. Así, la palabra figura la idea de un vehículo al que subirse, en referencia a los apoyos de sus seguidores.

Aunque hay polémica entre los aficionados sobre cuál fue el primer equipo en ser nombrado de esa forma, algunos aseguran que fue "la Vitroleta", con la reserva de River Plate dirigida por Jorge ‘Vitrola’ Ghiso; mientras que otros hablan de "la Gallardeta", por el periodo de Marcelo Gallardo en el mismo equipo.

Todo indica que el furor por llamar a la Selección Argentina como "la Scaloneta" comenzó después de golear por 3 goles contra 0 a Ecuador en los cuartos de final de la Copa América 2021. La ilusión producto de esa victoria crucial en el camino a la consagración del equipo disparó la creatividad de millones de usuarios que inundaron las redes sociales con memes y chistes de todo tipo.

En la actualidad, se trata de un sobrenombre extensamente aceptado en Argentina y también fuera de ella para una de las selecciones que más ilusiona en la final del Mundial de Qatar.

Hasta el propio director técnico Lionel Scaloni acepta el apodo, aunque admite que le incomoda un poco.

"La verdad, me pone incómodo. Pero no puedo hacer mucho, solo agradecer el cariño de la gente para con la selección. Si a la gente le gusta, la pasa bien con el equipo, está bien. Pero la verdad es que me pone incómodo", dijo el entrenador en una conferencia de prensa durante los partidos de las Eliminatorias.