Tras las críticas, Twitter restablece las cuentas de varios periodistas

(CNN) -- Twitter restableció las cuentas de varios periodistas que fueron abruptamente suspendidas de la plataforma este jueves después de que Elon Musk afirmara falsamente que los reporteros habían compartido su ubicación "exacta en tiempo real", una medida que puso en serio cuestionamiento el supuesto compromiso de Musk con la libertad de expresión.

Donie O'Sullivan de CNN, Ryan Mac de The New York Times, Drew Harwell de The Washington Post y otros periodistas que han seguido las noticias en torno a Musk en las últimas semanas fueron reincorporados a la plataforma este sábado temprano, después de que Musk publicara una encuesta en su cuenta de Twitter preguntando a los usuarios cuándo debería restablecer las cuentas. La encuesta de 24 horas concluyó el viernes por la noche con un 59% votando a favor de restaurar las cuentas “ahora” y un 41% a favor de restaurar las cuentas después de siete días. Se contaron más de 3,6 millones de votos, según la publicación.

“La gente ha hablado”, escribió Musk. "A las cuentas que usaron mi ubicación se les levantará la suspensión ahora".

Musk ha utilizado encuestas para determinar si se debe permitir que las cuentas suspendidas, incluida la del expresidente Donald Trump, regresen a la plataforma.

Después de que se restaurara la cuenta de O'Sullivan este sábado temprano, un aviso de Twitter decía que había sido suspendido por "violar nuestras reglas contra la publicación de información privada" y le exigía que borrara un tuit antes de que se le permitiera volver a publicar en la plataforma, con una opción de apelar. El tuit de O'Sullivan que causó la polémica incluía un artículo sobre un servicio de redes sociales de la competencia que Twitter había suspendido anteriormente por albergar una cuenta de seguimiento de aviones privados que había seguido la ubicación del avión de Musk.

La suspensión de los periodistas fue recibida con una rápida condena por parte de las organizaciones de noticias, la ACLU, las Naciones Unidas, los miembros demócratas del Congreso y otros, y marcó un intento importante por parte del nuevo propietario de la plataforma y autodenominado absolutista de la libertad de expresión de ejercer su autoridad unilateral sobre la plataforma para censurar a la prensa.

Ni Musk ni Twitter respondieron a la solicitud de comentarios de CNN y la plataforma no declaró formalmente por qué los periodistas habían sido borrados. Un portavoz de CNN dijo el jueves que la compañía le pidió una explicación a Twitter y que “revaluaría nuestra relación en función de esa respuesta”.

Pero, en una serie de tuits esporádicos, Musk afirmó este jueves que los periodistas habían violado su nueva política de "doxing" al compartir su ubicación "exacta en tiempo real", equivalente a lo que describió como "coordenadas para un asesinato". Ninguno de los periodistas censurados parecía haber compartido la ubicación en tiempo real de Musk.

Poco antes de su suspensión, O'Sullivan informó en Twitter que la empresa de redes sociales había suspendido la cuenta de un servicio emergente de redes sociales llamado Mastodon, lo que permitió la publicación continua de @ElonJet, una cuenta que publica la ubicación actualizada de la cuenta privada de Musk.

Otros reporteros suspendidos este jueves también habían escrito recientemente sobre la cuenta de seguimiento de aviones, que Twitter suspendió permanentemente el día anterior cuando implementó una nueva política que prohíbe compartir datos de ubicación en tiempo real. La medida marcó un cambio brusco al respecto de la promesa de Musk del mes pasado de dejar su cuenta abierta como parte de su "compromiso con la libertad de expresión".