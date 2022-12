El Twitter de Elon Musk suspende la cuenta de otro periodista de The Washington Post

Periodista de CNN explica el motivo por el que Musk suspendió su cuenta 0:40

(CNN) -- El Twitter de Elon Musk suspendió este sábado la cuenta de la columnista de tecnología de The Washington Post Taylor Lorenz, la más reciente de una serie de suspensiones de periodistas de alto perfil en la plataforma, lo que pone en duda el supuesto compromiso de Musk con la libertad de expresión.

La decisión de suspender a Lorenz se produjo después de que ella tuiteó a Musk, notificándole que le había enviado un correo electrónico al nuevo propietario de Twitter sobre una historia en la que está trabajando con su colega, Drew Harwell, quien también había sido suspendido de Twitter días antes.

En un comunicado este domingo, la editora ejecutiva del periódico, Sally Buzbee, dijo que "la suspensión arbitraria de otro periodista del Post socava aún más la afirmación de Elon Musk de que tiene la intención de dirigir Twitter como una plataforma dedicada a la libertad de expresión".

“Nuevamente, la suspensión ocurrió sin advertencia, proceso o explicación, esta vez porque nuestra reportera simplemente solicitó comentarios de Musk para una historia. Los periodistas del Post deben ser reincorporados de inmediato, sin condiciones arbitrarias”, dijo Buzbee.

Musk en un tweet el domingo por la mañana dijo que la suspensión se debió a una "acción previa de doxing" de Lorenz. No estaba claro exactamente a qué "acción doxxing" se refería Musk y en los últimos días acusó a varios reporteros falsamente de compartir su ubicación en tiempo real.

publicidad

Sin embargo, Musk agregó que la suspensión de la cuenta de Lorenz se "levantará en breve".

Musk también desterró el viernes a la corresponsal de Fox Business, Susan Li, de Twitter.

"Después de un día completo de informar sobre estas suspensiones de cuentas de Twitter, me encontré en las mismas y en la misma suspensión permanentemente", dijo Li en Fox News el sábado por la mañana.

La cuenta de Li permanece suspendida y Musk no ha explicado el motivo. Los portavoces de Fox no han respondido a las solicitudes de comentarios.

La cuenta de la columnista de Insider Linette López también permanece suspendida desde la mañana del domingo. No está claro por qué fue suspendida, pero había compartido algunos reportes previos sobre Tesla en su cuenta de Twitter antes de ser expulsada, según una página archivada de su feed disponible a través de Internet Archive. Insider se negó a comentar y López no respondió a una solicitud.

Musk, sin embargo, ofreció a un lote de reporteros que suspendió este jueves la posibilidad de regresar a la plataforma. Esos reporteros incluyen a Donie O'Sullivan de CNN, Harwell de The Washington Post y Ryan Mac de The New York Times.

Pero O'Sullivan y Harwell indicaron que deben aceptar eliminar el tuit que Musk dijo falsamente que compartió su ubicación en tiempo real antes de que puedan volver a tuitear.

O'Sullivan y Harwell dijeron que apelarían la decisión. “Es periodismo”, escribió Harwell en su apelación, según una copia de la cual se entregó a CNN.