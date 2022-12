Los 5 momentos históricos de Lionel Messi en el Mundial de Qatar

Análisis: Messi consigue su Copa del Mundo 2:52

(CNN Español) -- Después de 36 años de espera, Argentina regresó a la máxima gloria del fútbol internacional al ganar el Mundial de Qatar 2022.

Fue una final de infarto contra Francia. En el tiempo regular, el marcador quedó 2-2, con los europeos anotando su par de goles en dos minutos (80 y 81) por obra de la joven figura Kylian Mbappé, luego de que Argentina dominara cómodamente en los primeros 79 minutos.

Ya en el tiempo extra, la ahora leyenda argentina Lionel Messi marcó su segundo gol del partido al minuto 109 para adelantar a su equipo; sin embargo, Mbappé volvió a marcar en el 118, otra vez de penal. Todo se tuvo que definir desde los once pasos, donde Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser figura para dar el título a la Albiceleste.

Y, sin dudas, el gran protagonista de esta historia es Lionel Messi, que por si quedaba alguna duda, se convirtió en una leyenda viviente con su consagración a los 35 años.

Por eso, te mostramos los 5 grandes momentos de Messi en el Mundial de Qatar.

5 momentos históricos de Messi en el Mundial de Qatar 2022

1. 1.000 partidos como profesional

Si bien aquí no estableció ningún récord porque ya hay otros jugadores con mayor cantidad de partidos, fue un momento histórico para Messi: no solo disputó su encuentro mil como profesional, sino que además lo hizo en los octavos de final del Mundial de Qatar y anotó uno de los dos goles que le dieron el triunfo a Argentina sobre Australia.

2. Messi supera a "Batigol"

En las semifinales de Qatar 2022, Messi superó a Gabriel Batistuta, mejor conocido como "Batigol", como el mayor goleador argentino en copas del mundo. Ante Croacia, Messi anotó uno en el partido que terminó con marcador 3-0, con lo que el capitán alcanzó los 11 goles en Mundiales, uno más que "Batigol". Con los dos en la final ante Francia, el récord quedó en 13 tantos.

3. Más apariciones mundialistas

El alemán Lothar Matthaus, que jugó cinco Mundiales, tenía el récord de más apariciones en copas del mundo con 25. Sin embargo, con la final de Qatar contra Francia, Messi superó esa marca y ahora ostenta el récord con 26 partidos.

4. Gol en cada fase del torneo

Al anotar en la final del Mundial de Qatar, Messi se convirtió en el primer futbolista en marcar gol en todas las fases del torneo: dos en fase de grupos (contra Arabia Saudita y México), uno en octavos (Australia), uno en cuartos (Países Bajos), uno en semifinales (Croacia) y dos en la final (Francia).

Asimismo, Messi es el primer hombre en marcar en cada fase eliminatoria de un Mundial, récord que comparte con la estadounidense Carli Lloyd, quien lo logró en el Mundial femenino de Canadá 2015.

5. El sueño se hizo realidad: Messi levanta la copa del mundo

"CAMPEONES DEL MUNDO. Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer", escribió Messi en Instagram tras ganar el Mundial.

Su sueño se hizo realidad y junto a la "Scaloneta" por fin pudo levantar la copa del mundo.