Cómo reaccionó el planeta ante 'la mejor final de la Copa del Mundo'

La sonrisa de Messi: imágenes históricas de la final de Qatar 2022 1:10

(CNN) -- Esta final de la Copa del Mundo fue un partido que parecía desafiar la comprensión, las convenciones y cualquier intento de describirlo.

¿Cómo podría ser capturado el sonido en el estadio cuando Lionel Messi levantó el trofeo del Mundial? ¿O la tranquilidad con la que Kylian Mbappé marcó un penalti para igualar en la prórroga?

¡Argentina, campeona del mundo de la mano de Messi! 1:55

Fue, mientras el mundo parecía decidirse en un intento de resumirlo todo, simplemente la mejor final de la historia.

“La mejor final de la Copa del Mundo de la historia”, tuiteó Usain Bolt junto a fotografías de sí mismo con la camiseta de Argentina en el Lusail Stadium.

“Estamos sin aliento aquí arriba. Fue una final increíble. Fue un placer estar aquí. Nunca he visto algo así y no creo que vuelva a ver algo así. Fue asombroso”, dijo el ex internacional de Inglaterra Alan Shearer en la BBC.

El penalti de Messi y el gol de Ángel Di María en la primera parte parecían haber resuelto la eliminatoria en el tiempo reglamentario, pero Mbappé anotó dos goles tardíos, uno desde el punto de penalti, en otros tantos minutos para dar el empate a Francia y forzar la prórroga.

Con ambos equipos sintiendo los efectos del brillante final, Messi parecía haber marcado el gol de la victoria en el minuto 108 en lo que habría sido un final de Hollywood.

“Dios mío, #FIFAWorldCup. Este juego es una hermosa maldición malvada. Me encanta tanto haz que pare”, tuiteó el actor Ryan Reynolds justo después de que el gol de Messi hiciera el 3-2 para Argentina en la prórroga.

Pero Mbappé, una vez más, respondió con el empate desde los once pasos para llevar el partido a los penaltis.

“Ok, si tengo un ataque al corazón es porque estoy viendo esta #FIFAWorldCup”, tuiteó Serena Williams.

¡Épica Argentina! Aficionados celebran la victoria en Qatar 2022 9:59

“Qué juego hombre. Si alguien todavía no piensa que este es el mejor deporte de la historia…”, tuiteó el exmediocampista del Arsenal Cesc Fábregas mientras los jugadores se alineaban para lanzar los penaltis.

Kingsley Coman de Francia vio su tiro de penalti despejado por Emiliano Martínez, quien fue nombrado mejor portero del torneo, y Aurélien Tchouaméni desvió su tiro antes de que Gonzalo Montiel asegurara el tercer título mundial de Argentina y el primero desde 1986.

El comentarista de Telemundo Andrés Cantor simplemente repitió: “Argentina es campeona del mundo”, abrazado a su co-comentarista Claudio Borghi y con la voz quebrada por la emoción.

Las fotos mostraban las calles de Buenos Aires inundadas de azul y blanco mientras la gente salía a celebrar.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, tuiteó: “Gracias a jugadores y equipo técnico. Son el ejemplo de que no debemos bajar los brazos. Que tenemos un gran pueblo y un gran futuro”.

Incluso Brasil, el gran rival de La Albiceleste, mandó felicitaciones.

“Feliz con la victoria de los vecinos argentinos. Gran partido de Messi, que se lo merecía mucho, y de Di María. Felicitaciones a los jugadores, al cuerpo técnico de Argentina y a mi amigo @alferdez”, tuiteó el presidente de Brasil, Lula da Silva, junto a un emoji de la bandera argentina.

La celebración albiceleste desde la intimidad 0:26

El exdelantero de Inglaterra Michael Owen tuiteó: “Felicitaciones Argentina. Increíble juego. ¿Seguramente la mejor final de la historia? Messi le pone el sombrero de copa a una carrera increíble, pero piensen en Mbappé, un hat-trick en una final de la Copa del Mundo y se va a casa con las manos vacías”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, que viajó a Qatar para la final, tuiteó: “Les Bleus nos hizo soñar”.

Apareció en el campo después y consoló a Mbappé mientras el joven de 23 años miraba fijamente a la noche.

La primera ministra de Francia, Élisabeth Borne, también tuiteó: “¡Gracias Les Bleus! Hemos temblado con todos ustedes, solo hasta el final. Gracias por este viaje, gracias por hacernos soñar, gracias por este juego excepcional”.