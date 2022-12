Lula da Silva es el protagonista de un regreso histórico a la presidencia. Ahora se enfrenta a un Brasil dividido

Simpatizantes de Bolsonaro se concentran frente a cuarteles del Ejército 4:50

São Paulo, Brasil (CNN)-- El ambiente es hostil en un campamento fuera de un cuartel militar en la ciudad más poblada de Brasil, Sao Paulo, donde el himno nacional de Brasil se repite sin fin y decenas de partidarios del presidente Jair Bolsonaro se arremolinan alrededor. Llevan pancartas en las que se lee: "SOS Fuerzas Armadas", "intervención militar con Bolsonaro en el poder" y "sálvennos del comunismo".



"Bolsonaro [atrajo] grandes multitudes a sus actos [de campaña]. ¿Y luego viene el otro y gana las elecciones? ¿Cómo es eso posible? Es absurdo. Eso fue fraude, ya se ha demostrado", dijo a CNN un simpatizante de edad avanzada del presidente, vestido con pantalón de mezclilla y un polo negro. Ellos, al igual que otros partidarios de Bolsonaro entrevistados por CNN, se negaron a dar sus nombres o a ser fotografiados.

Casi dos meses después de que el líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva fuera elegido próximo presidente de Brasil –reavivando las esperanzas de que el país restauraría las protecciones medioambientales y vería un panorama político menos divisivo–, la ira entre los seguidores más fervientes de Bolsonaro no disminuye.

Aunque el Gobierno de Bolsonaro dice que está cooperando con la transición de poder, el propio presidente de ultraderecha no ha reconocido explícitamente su derrota en las elecciones del 30 de octubre. En protesta, miles de sus partidarios se han reunido en cuarteles militares de todo el país, pidiendo la intervención del Ejército, ya que afirman, sin pruebas, que las elecciones fueron robadas.

Este es el amargo panorama que heredará Lula da Silva en su toma de posesión, el 1 de enero. Lula da Silva, que obtuvo el 50,9 % de los votos en la segunda vuelta frente al 49,1 % de Bolsonaro, se encuentra en la poco envidiable posición de presidir un Brasil profundamente dividido.

"Para los leales a su partido, Lula es una especie de figura divina, y para mucha otra gente, Lula va a tener que hacer todo lo posible para volver a ganárselos", dijo a CNN Ryan Berg, director para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).

publicidad

"Creo que una parte significativa de la gente no es realmente ganable, por lo que cualquier signo de debilidad, cualquier signo de falta de crecimiento económico o aumento de impuestos o lo que sea que [Lula da Silva] decida hacer, podrían ser agresivos, y va a ser más accidentado que la vez anterior en que fue presidente", añadió.

República dividida

La violencia ha estallado en otras partes del país antes de su toma de posesión. El 13 de diciembre, manifestantes se enfrentaron a la policía en la capital, Brasilia, cuando intentaron irrumpir en un edificio de la Policía Federal tras la detención de un partidario declarado de Bolsonaro.

Aunque Bolsonaro no ha instado a sus seguidores a impugnar los resultados electorales, el exparacaidista ha hecho poco para impedir que pidan un golpe militar. El viernes pasado, explicó que su silencio de 40 días tras la pérdida de las elecciones "me dolió en el alma", y añadió ambiguamente que las Fuerzas Armadas de Brasil "son el último obstáculo para el socialismo... y responsables de nuestra libertad".

Para muchos "bolsonaristas", el actual presidente representaba una visión musculosa del mundo, "Brasil primero", en una región en la que las potencias extranjeras se han inmiscuido con frecuencia. Apelaba a los conservadores sociales, oponiéndose fuertemente al aborto y a los derechos LGBTQ, y se declaraba proempresarial, aunque su administración también gastó miles de millones para ayudar a los brasileños pobres durante la recesión económica.

El progresista Lula da Silva, antiguo líder sindical, se enfrentará a una batalla ascendente para convencerlos de que también puede ser su presidente, y para quitarse la mancha de sus condenas por corrupción y lavado de dinero de 2017, que fueron anuladas en 2021 por el Supremo Tribunal de Brasil.

Los aliados políticos de Bolsonaro, por su parte, han prometido abrir agujeros en la agenda de Lula. "Seremos una oposición feroz", dijo a CNN el senador Eduardo Girão, del partido de centroderecha Podemos. Girão comparte la misma agenda ideológica que Bolsonaro: ambos se consideran cristianos, "profamilia", contrarios al aborto y a la legalización de las drogas.

La coalición de Lula carece de mayoría en el Congreso. Sin embargo, aún no se han hecho realidad los temores de que el Legislativo pueda tomar como rehén al Ejecutivo.

Un cambio en el presupuesto de 2023 solicitado por los aliados de Lula da Silva fue aprobado el 7 de diciembre por la mayoría de los senadores, con solo 16 senadores –contando a Girão– votando en contra. La enmienda constitucional para aumentar el gasto público el próximo año ayudará a financiar los pagos sociales a las familias pobres. Se votará en la Cámara Baja este martes.

"Me sorprendió. Hubo un cambio drástico en la posición de los senadores del centro: cambiaron de bando muy rápidamente. Parece que les falta ideología y coherencia", admite Girão.

Aun así, eso podría cambiar cuando los nuevos diputados y senadores electos comiencen sus mandatos el año que viene, dice Bruna Santos, asesora sénior del Centro sobre Brasil del Wilson Institute.

Agenda legislativa

El presidente entrante heredará un país con múltiples instituciones públicas que han sido debilitadas durante el mandato de Bolsonaro, como sus agencias ambientales. El sistema de salud de Brasil, que ya estaba en apuros, fue golpeado fuertemente en la pandemia de covid-19, que vio al país obtener uno de los peores historiales en el brote, mientras Bolsonaro minimizaba la gravedad del virus.

Y los recortes presupuestarios a las universidades han aumentado la presión sobre el ya de por sí decaído sector educativo de Brasil, donde los adolescentes brasileños se sitúan por debajo de la media de la OCDE en lectura, Matemáticas y Ciencias.

En una publicación de Twitter el miércoles, Lula da Silva dijo que el Gobierno anterior había "destruido muchas cosas". Añadió que una vez en el poder "vamos a invertir en educación, en el SUS (Sistema Universal de Salud), a reanudar Minha Casa Minha Vida (Proyecto de Apoyo a la Vivienda Comunitaria de Baja Renta). Cosas realmente importantes para el pueblo".

En la última semana, el presidente electo ha anunciado aliados clave en puestos importantes del gabinete, dando a los observadores de Brasil una indicación de cómo puede ser su agenda legislativa, ya que Lula da Silva no dio muchos detalles durante la campaña.

El exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, fue anunciado como nuevo ministro de Hacienda; Rui Costa, como jefe de gabinete de Lula da Silva; y Mauro Vieira, como ministro de Relaciones Exteriores.

Santos espera que los primeros "100 días de Lula da Silva se centren en la reforma fiscal", señalando el nombramiento de Bernard Appy como secretario especial para la reforma fiscal, que es "no solo un economista muy respetado, sino también alguien que entiende el proceso legislativo".

Ella cree que el presidente entrante también podría intentar regular el internet de forma similar a la Unión Europea. "El principal objetivo es regular las plataformas, las redes sociales y la mensajería, en la lucha contra las noticias falsas", y añade que el Supremo Tribunal y la corte electoral han abogado porque Lula actúe con rapidez.

Su preocupación es que Brasil, "como país del mundo en desarrollo, no puede permitirse crear cuellos de botella para el progreso tecnológico".

Pero Lula asume la presidencia en circunstancias muy diferentes a las de sus dos mandatos anteriores, de 2003 a 2010. El crecimiento ha sido lento en los últimos años y se prevé que las exportaciones se ralenticen en 2023. Sin el auge de las materias primas que una vez ayudó a financiar sus políticas, Lula da Silva puede tener dificultades para cumplir las reformas previstas y las promesas de gasto social.

Si la promulgación de reformas nacionales resulta difícil, "Lula 3.0 podría apostar fuerte por la política exterior" como una forma de pulir sus credenciales, dijo Berg.

La última vez que ocupó la presidencia, Lula se dio a conocer como un importante estadista internacional, impulsando la reforma de instituciones globales como el Banco Mundial y el FMI, o reclamando para Brasil un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

"Este es el tipo de cosas que hacen de Brasil un país muy bien visto en muchas partes del mundo", dijo Berg.

En mayo, el presidente electo declaró a la revista TIME que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es tan culpable de la invasión rusa de su país como el líder ruso, Vladimir Putin.

Los analistas dicen que la oposición política de Basil probablemente trabajará para mantener movilizados a los partidarios de Bolsonaro, aprovechando la ira política en torno al presidente saliente.

La ira sigue siendo alta en el campamento de Sao Paulo, ya que se hace evidente que el Ejército no está escuchando sus súplicas. Poco después de las elecciones, el Supremo Tribunal pidió a la Policía que investigara a los financiadores de las decenas de campamentos a favor de Bolsonaro que han surgido por todo el país.

El cerco parece estar cerrándose sobre ellos, pero los manifestantes con los que habló CNN mantienen la esperanza de que Lula da Silva no asuma el cargo.

Una manifestante le dijo a CNN que sus hijos no aprueban que participe en la protesta. "Para salvar a mi familia, tengo que salvar al país. Son jóvenes, piensan diferente. Más adelante me lo agradecerán", dijo a CNN refiriéndose a sus hijos, a los que no ha visto desde que se unió al campamento, hace más de un mes.

Su movimiento no terminará incluso si Lula da Silva es investido, dice un partidario de Bolsonaro a su lado. "Estaremos allí para oponernos a él", dijo.