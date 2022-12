OPINIÓN | No envíes a la abuela a cuidados intensivos esta Navidad

Esconde los mocos detrás de una mascarilla si tienes que salir. Mejor aún, quédate en casa si puedes, escribe Allison Hope. La negación plausible no tiene por qué ser nuestro legado, porque será nuestra perdición. Crédito: Adrian Hancu/Moment RF/Getty Images

Nota del editor: Allison Hope es escritora y ha publicado artículos en The New Yorker, The New York Times, The Washington Post, CNN, Slate y otros medios. Las opiniones presentadas en este artículo le pertenecen únicamente a su autora.

(CNN) -- Empezó con una persona soltando una larga y productiva tos sin mascarilla en el aire viciado y reciclado del tren en hora pico.



Los fluidos quedaron suspendidos en el aire como una bola de demolición navideña certificada. En cuestión de días, esa única exhalación se había transformado en un coro de aerosoles virales reverberantes, toses y estornudos desenfrenados y carraspeos con gárgaras que trabajaban en una especie de cruda y enferma armonía respaldada por una percusión de sonarse la nariz que imaginé infectando a todos los transeúntes, incluida yo misma.

No hay lugar en el que haya estado en los últimos días —transporte público, supermercado, colegio, oficina— en el que alguien no haya estado resoplando, con los ojos llorosos, congestionado o afónico.

Olvídate de Rudolph, hay una nueva nariz roja que llega a la ciudad estas fiestas.

Todo el mundo y su madre están enfermos.

Y no se trata solo de resfriados.

Los hospitales están desbordados. Una trifecta de contagios --influenza, virus respiratorio sincitial (VRS) y covid-- han unido fuerzas malévolas y están causando estragos entre la población.

Los bebés y los niños pequeños, en particular, se han visto atrapados en la oleada del VRS. ¿Qué hay más aterrador que preocuparse de que tu hijo no pueda respirar? ¿Y que el hospital que podría salvarle la vida esté demasiado desbordado para ayudarle? Por no hablar de que los contagios por covid-19 están en aumento de nuevo, enviando a decenas de miles de personas al hospital, y a miles a la tumba, cada semana.

"Múltiples virus respiratorios están en alta circulación en este momento... Además de eso, hay una brecha de inmunidad después de dos inviernos en los que pocas personas —incluidos los niños— han tenido muchos de estos virus", dijo la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de urgencias y profesora de Política y Gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

Para colmo de males, en lugar de afrontar la avalancha de enfermedades armados con todo lo que hemos aprendido en los últimos tres años: lavado de manos adecuado, uso de mascarillas, distanciamiento social, parece que mucha gente ha cruzado las líneas enemigas. Es como si no hubiéramos aprendido nada de la pandemia mundial que se ha cobrado más de seis millones de vidas; como si no entendiéramos que el número de muertos sigue aumentando.

La "fatiga" de las vacunas está contribuyendo al aumento exponencial de enfermedades que asolan nuestras escuelas y lugares de trabajo, pueblos y ciudades. Parece que no somos capaces de hacer lo que se supone que debemos hacer aunque lo sepamos.

"Después de estar física y mentalmente agotados por las circunstancias, las personas empiezan a 'desconectar' para protegerse y funcionar durante una situación de gran estrés como la actual oleada de influenza/VRS/covid", explica por correo electrónico la Dra. Miriam Davis, terapeuta y directora clínica de Newport Healthcare Virginia.

"'Desconectarse' es similar a la negación, un mecanismo de defensa psicológico común en el que uno se niega a reconocer hechos objetivos en un esfuerzo inconsciente por protegerse de la ansiedad o el malestar".

Tan pocas personas usan mascarillas, incluso en epicentros como la ciudad de Nueva York que tuvo que instalar neveras portátiles en los estacionamientos de los hospitales para apilar el desbordamiento de cadáveres de seres queridos, vecinos y amigos que se llevaron las primeras oleadas de la pandemia allá por 2020.

La flagrante indiferencia —por tomar medidas sencillas para mantenerse bien y detener la propagación de virus que son potencialmente mortales en el peor de los casos, y definitivamente perturbadores en el mejor— parece como si estuviéramos desafiando al universo a ponernos a prueba. No sé tú, pero yo no quiero enfrentarme a la Madre Naturaleza. Quiero abrir mis regalos en pijama sin una enfermedad debilitante de por medio.

¿Por qué querrías regalarle a la abuela un viaje a la Unidad de Cuidados Intensivos esta Navidad? En mi opinión, un broche de libélula, un servicio de té o una caja de libros de Agatha Christie son opciones mucho mejores. Hablando de la abuela, las residencias de ancianos no están a la altura de los cuidados preventivos que salvan vidas. Solo el 50% de los residentes en casas de ancianos y solo un atroz 25% de los trabajadores de las residencias han recibido sus refuerzos contra el covid,.

¿Qué nos pasa?

Cúbrete los mocos detrás de una mascarilla si tienes que salir. Mejor aún, quédate en casa si puedes. La última vez que lo comprobé, fingir que la enfermedad no está en el aire (o en tu cuerpo) no hace que desaparezca. La negación plausible no tiene por qué ser nuestro legado, porque será nuestra perdición.

"Hay cosas sencillas que pueden reducir la propagación de los virus", afirma Wen. "Muchas de estas infecciones se propagan a través de gotículas, por lo que toser o estornudar en la manga o en un pañuelo ayudaría a reducir la pulverización de gotículas".

"Lávate las manos con frecuencia, incluso después de tocar superficies de alto tráfico, como teclados de computadora compartidos o botones de ascensor. "Quédate en casa si tienes fiebre o toses mucho. Y las personas con alto riesgo de sufrir consecuencias graves por enfermedades virales deben usar una mascarilla N95 o equivalente mientras estén en espacios cerrados".

¿Cómo superar el trauma psicológico de sobrevivir a una pandemia sin dejar de ser socialmente responsable y no dejar la cautela (y la mascarilla N95) de lado? Ayuda practicar la moderación, según la Dra. Mirela Loftus, directora médica de Newport Healthcare.

"Podemos ejercer nuestros derechos individuales cuando se trata de tomar decisiones sobre nuestra propia salud, sin olvidar que a menudo hacemos cosas para proteger a los demás: conducir al límite de velocidad para evitar un accidente, quitar la nieve de la acera para que nuestros vecinos no se caigan", afirma.

Es razonable que la gente dé pequeños pasos para cuidar de los demás, pero no voy a contener la respiración. (Bueno, a no ser que no lleves mascarilla.) De momento, estoy pensando en cambiar mis regalos de Navidad habituales por trajes herméticos para materiales peligrosos y máscaras antigás, para que mis seres más queridos puedan pasar este invierno sin contagiarse ni propagar algo que pueda acabar con nosotros.