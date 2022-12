Crisis en Perú: son 26 los muertos por las protestas mientras el Congreso reconsidera el adelantamiento electoral

Resumen de la crisis en Perú: Dina Boluarte critica las protestas | 19 de diciembre 10:56

(CNN) -- El Ministerio de Salud de Perú informó este lunes por la noche que al menos 26 personas murieron debido a las protestas que se desarrollan en el país, mientras las autoridades podrían volver a reconsiderar el adelantamiento electoral.

Nueve personas fallecieron en Ayacucho, seis en Apurímac, tres en Cuzco, Junín y La Libertad y dos en Arequipa, informó el Ministerio de Salud.

Hospitalizados (39): Ayacucho (15), Junín (7), La Libertad (7), Ucayali (2), Apurímac (5), Lima (1) y Arequipa (2) / Fallecidos (26): en Ayacucho (9), Apurímac (6), Cusco (3), Junín (3), La Libertad (3) y Arequipa (2). — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 20, 2022

El Congreso reevalúa un adelantamiento electoral

La continuidad de las protestas impulsó al Congreso de Perú este martes a reconsiderar la opción de un adelantamiento electora.

Con 94 votos a favor, el Congreso aprobó la reconsideración a la votación del proyecto de ley que propone la reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales. La iniciativa había sido rechazada la semana pasada, pese al pedido de la presidente Dina Boluarte.

Este domingo, Boluarte anunció en una entrevista en el programa “Cuarto Poder”, de la televisión peruana, que este lunes o martes, estaría reconformando su gabinete por uno “un poco más político” debido a que las manifestaciones a nivel nacional no cesan.

“Para resolver lo más rápido que podamos las necesidades que están allí pendientes de resolver, porque nadie puede poner un ministro que va a aprender cómo está el sector por dentro, vamos a demorar el tiempo. Este es un gobierno de transición, necesitamos actuar rápido”, dijo.

Boluarte también indicó que estará cambiando al jefe del Consejo de ministros, Pedro Angulo.

México concede asilo a la familia de Castillo

El canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo que su gobierno otorgará asilo a la familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo.

Durante una conferencia de prensa celebrada este martes, Ebrard anunció que la familia Castillo ya se encontraba en la embajada de México en Lima, sin especificar qué miembros o cuántos se encuentran actualmente dentro de la misión diplomática.

“El asilo ya fue otorgado porque están en territorio mexicano, es decir están en nuestra embajada. Y cuando están en la embajada, les das asilo: una decisión independiente, soberana de México. Ahora lo que se está negociando es su salvoconducto para que si quieren salir lo hagan y vengan a México si así lo desean. Pero están en territorio mexicano porque están en la embajada”, dijo Ebrard.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo el domingo que entendía que México había dado asilo a la familia, pero no al expresidente. Pedro Castillo se encuentra actualmente bajo “prisión preventiva” por 18 meses, por supuesta rebelión y concierto para delinquir.

“Hace unos días el Ministro de Relaciones Exteriores me dijo que el Estado mexicano ya les había dado asilo”, dijo Boluarte durante una entrevista con Panamericana Televisión de Perú.

Boluarte agregó que entendía que el asilo era para la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y para sus hijos.

Lilia Paredes, ex primera dama, está siendo investigada bajo sospecha por presunta coordinación de una red criminal liderada por el ex presidente Castillo. Su exabogado, Benji Espinoza, subrayó su inocencia y argumentó que la investigación contra Paredes incluía “una serie de fallas y omisiones”.

Su hermana, Yenifer Paredes, también es investigada por presunta pertenencia a la misma organización criminal, blanqueo de capitales y colusión agravada. Estuvo bajo custodia hasta que un juez revocó su “prisión preventiva” por 30 meses. Ella también ha negado haber actuado mal.

Cuando se le preguntó al presidente Boluarte en los medios locales si el asilo sería una opción para la ex primera dama y su hermana a pesar de estar bajo investigación, Boluarte respondió: "...nuestro Ministro me dijo que la investigación de la Fiscalía no interferiría con ninguna posible asilo político".

Evacuaciones de turistas

Cientos de turistas varados en la antigua ciudad de Machu Picchu fueron evacuados este domingo después de que Perú entró en estado de emergencia tras la destitución del presidente Pedro Castillo.

Tras las interrupciones y cierres de la semana pasada, los servicios de tren y los aeropuertos ahora están reabriendo.

Los disturbios civiles se extendieron por Perú a principios de este mes cuando el expresidente Castillo fue depuesto y arrestado, y su destitución del poder aceleró las tensiones políticas latentes en el país. Los servicios de transporte ferroviario y aéreo se vieron interrumpidos cuando los manifestantes asaltaron los aeropuertos.

Las protestas estuvieron muchas veces marcadas por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de Perú. Algunos protestan en apoyo de Castillo, mientras que otros quieren un reinicio total del país con nuevas elecciones generales y la disolución del Congreso.