Panel de la Cámara de Representantes de EE.UU. publica detalles de los impuestos de Trump

(CNN) -- La Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, dijo el martes que publicaría las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump en unos días y afirmó que el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) no auditó adecuadamente los impuestos del expresidente mientras estuvo en el cargo.

El panel también publicó un informe el martes que detalla las declaraciones de impuestos del expresidente durante seis años, incluidas sus afirmaciones de enormes pérdidas anuales que redujeron significativamente su carga fiscal.

El presidente Richard Neal y sus compañeros demócratas dijeron el martes que los registros que obtuvieron mostraron que el programa de auditoría presidencial no funcionó como se esperaba. El demócrata de Massachusetts acusó que la auditoría requerida de los impuestos de Trump “no ocurrió”, ya que sus declaraciones solo estuvieron sujetas a la auditoría obligatoria una vez, en 2019, después de que los demócratas lo consultaran.

“La investigación que se hizo en relación con el programa de auditoría obligatoria fue inexistente”, dijo Neal a los periodistas después de la audiencia de la comisión.

El panel también publicó un informe complementario de la Comisión Conjunta de Impuestos que incluía detalles sobre las declaraciones de impuestos de Trump de 2015 a 2020, antes de la publicación prevista de las declaraciones mismas.

Esos documentos subyacentes, sin embargo, deberán someterse primero a una profunda edición.

La publicación de las declaraciones de impuestos de Trump representa la conclusión de una batalla legal de casi cuatro años que los demócratas de la Cámara de Representantes libraron contra el expresidente después de que asumieron el control de la cámara en 2019.

El programa de auditoría fue importante para los demócratas porque era la justificación que solían obtener los retornos en primer lugar, pero la búsqueda demócrata también estuvo ligada en parte a las sospechas de larga data sobre los impuestos de Trump después de que no publicara sus retornos mientras se postulaba para presidente en 2016 o una vez en el cargo.

La comisión también hizo recomendaciones legislativas para reforzar el programa de auditoría presidencial, incluidos nuevos requisitos “para el examen obligatorio del presidente con divulgación de cierta información de auditoría y declaraciones relacionadas de manera oportuna”. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el martes por la noche que la cámara "actuaría rápidamente" para promover la legislación, a pesar de que faltan días para que el Congreso se levante.

En un informe separado, la Comisión Conjunta de Impuestos ofreció un resumen de su revisión de las declaraciones de impuestos entre 2015 y 2020 para Trump y varias de sus empresas. El JCT señaló en su informe que no tenía poder de investigación: no podía exigir documentos de Trump o sus negocios ni entrevistar a los agentes del IRS asignados a las auditorías de Trump, por lo que la comisión no emitió una opinión sobre si Trump debería haber pagado más o menos impuestos.